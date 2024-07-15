現在台灣天氣越來越像是泰國的天氣，炎熱白天下午總會來一陣子暴雨，今天小高利用晚上時段前來用餐，暴雨後漁港出現這雙彩虹，拍照留念順便與各位分享。

這間「請上桌 戶外海景海鮮燒烤餐廳」是台南最知名的海景燒烤餐廳，得天獨厚座落在台南安平港灣旁邊，擁抱著安平港不同季節天然的美景，餐廳經過多年經驗累積蛻變，這裡提供結合旋轉燒烤、平價熱炒、辦桌師傅手路菜、泰國蝦料理、調酒飲品....等等美食，餐廳用餐氛圍採南洋情境來規劃，呈現出椰林搖曳的渡假用餐風情，廣場還精心設置兒童的細砂池，讓家長能無憂無慮享用美食饗宴。

店面外有放置復古老爺車超級唯美吸睛，很適合拍照上傳網路與朋友分享。

這裡是入口處另外一邊有八人桌與長條形的座位，這區很適合公司團體前來聚餐使用。

雖然下雨天裡面用餐氣氛熱鬧非凡。

請上桌有固定時間請歌手來餐廳裡駐唱。

這廣告立牌公告平日有不同優惠活動供參考。

這寬敞用餐空間設置固定式座位供入席用餐，因下雨天花板遮雨棚才拉開來擋雨，平時天氣晴朗這遮雨棚就會收起來，享用佳餚之餘可欣賞星辰與海景。

入門處旁邊就是「請上桌國際港灣」點餐與結帳櫃檯，櫃檯旁邊有一台冰箱裡面多種飲料供自取，抬頭看黑板有寫隱藏版餐點供選擇。

這冷藏冰箱裡面冰著不同品牌啤酒為主，冰箱有貼上各種品牌飲料定價供參考

開放式餐廳佔地極為寬敞，從餐廳另外一個角度拍照的情境。

這露天的用餐區是以四人座與六人座為主，霓虹燈光渲染下用餐氣氛特別愉悅。

來這裡用餐難免會喝酒來助興，有標示台灣代駕的電話供參考。

戶外開放式用餐空間有設置大型的冷風扇。

這區是露天開放式用餐空間，也有設置自動旋轉燒烤炭烤台。

櫃台前面長條形的座位氣氛好適合多人用餐，座位的中央就是自動旋轉燒烤炭烤台，在這裡馬上可以感受到客人愉悅心情。

這用餐區很像是在南洋國度餐廳裡用餐，椰林樹下感受到特別悠閒的氛圍，眼前就是餐廳兒童玩沙遊戲池。

沿著樓梯往上走是二樓露天開放式用餐空間。

天氣假如晴朗，坐在這裡用餐觀賞海景會更美喔！

這是最新菜單是從店家官網下載而來，菜單主要有套餐類、單點類及假日下午茶等供選擇，單點類有串燒、熱炒、湯品、特色菜、涼拌、鹽焗、酥炸、白灼、酒蒸及各種酒品等，菜色品項很多可選擇定價合理，用餐時間是180分鐘，低消一人是350元。

滿滿一桌把全部餐點放置桌面拍張全體照。

下雨天剛好遇到雙彩虹與餐點合影作為紀錄。

今天就點豪華雙人套餐1599元、麻辣烤魚780元、鮭魚卵鮭魚蛋炒飯280元、火焰豬肋排880元及帆船SHOT1200元等。

這是麻辣烤魚780元。

這麻辣烤魚就是知名川味重慶烤魚，紅紅通通裡面滿滿配料超吸睛。

這裡面所使用花椒都是從大陸進口的。

這湯頭充滿花椒香微辣不死鹹超好喝 。

裡頭配料主要有米血和凍豆腐來組成、這些食材吸飽麻辣湯頭微辣超好吃 。

這吳郭魚有事先油炸過再放入鍋中熬煮，這魚鍋魚酥脆軟嫩無土味超好吃 。

這是火焰豬肋排880元，這豬肋排超大份足夠供應給6人來吃。

這時服務員會淋上60%白酒點火燃燒。

這超厚實豬肋排表面滿滿辛香料有蒜末、辣椒、洋蔥丁、豆鼓.....等等，這豬肋排原本就刷上醬汁下去烘烤，現在增加這些辛香料來提味更是令人期待。

這豬肋排和鹹甜的醬汁完美結合，辛香料再提味豬肋排更有層次感，鹹甜外皮酥脆咬下去肉質軟嫩，允指回味無窮超級好吃啊！

這好幾盤串燒食材堆放在鐵架上超吸睛，這些有牛、豬、魚、海鮮及蔬菜等食材，這些串燒食材總共花費1575元。

烤蔬菜有帶殼帶玉米30元、殼玉米筍30元、杏鮑菇30元、香菇串35元、青椒35元及櫛瓜45元等。

這一層是海陸雙拼食材外觀超級吸睛。

這盤子上有 骰子牛×2＝120元、松阪豬×2＝90元、橫隔膜×2＝120元、生食級干貝×2＝240元等，其中琵琶美人蝦是店家所招待的。

這盤是烤母香魚×2＝300元與烤中卷×2＝300元，其中母香魚是有抱卵令小高非常期待。

這是烤海大蛤200元。

除了燒烤醬還有附上多種調味粉供使用有2瓶燒烤粉、鹽花原味、蘸料香辣、蘸料特辣、黑胡椒等等，可以是自己喜好來選擇灑在食材上來提味。

桌面上這旋轉燒烤台是店家燒烤特色，食材都是店家預先插好才端上桌，我們只要把食材放置旋轉台上（自動的），完全不用木炭減少油煙味，讓您吃得美味又能兼顧健康。

特別建議使用店家的燒烤粉因為是獨家秘方調製而成，針對肉品食材烤至7-8分鐘後撒在食材上即可。

這橫隔膜烤熟後超Ｑ彈鮮甜不柴超好吃 。

這骰子牛口感軟嫩具有嚼勁很好吃 （7分熟）。

這松阪豬烤熟後椒香軟Ｑ脆口超好吃 （全熟）。

這生食級干貝烤3分熟很飽水鮮甜超好吃 。

這琵琶美人蝦是店家所招待的，小高我不吃蝦我家人說特別好吃喔！

這些蔬菜抹上店家所附上烤肉醬，這些蔬菜都是很新鮮清脆皆好吃 。

旋轉炭烤台直接擺放專屬的烤網，就可以把沒有插不銹鋼烤肉插的食材。

這抱卵香魚是日本料理高級食材，這香魚要完全烤熟偏焦再品嚐才好吃，這香魚焦香魚卵超飽滿非常好吃 ，另外海大蛤裡面充滿湯汁鮮甜好吃 ，至於中卷焦香很有嚼勁超好吃 。

這是鹽焗大草蝦480元。

這鹽焗草蝦只要蓋上鍋蓋雙面烤熟即可。

這草蝦鹹香肉質Ｑ彈超鮮甜好吃 。

這是鮭魚卵鮭魚蛋炒飯280元。

這炒飯有添加鮭魚和鮮蝦下去熱炒，炒飯放置白色瓷盤上再鋪上鮭魚卵。

這炒飯粒粒分明充滿鍋氣軟Ｑ超好吃 。

這是帆船SHOT12杯組600元。

這調酒淡淡酒香很開胃順口超好喝 。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「請上桌 戶外海景海鮮燒烤餐廳」超寬敞南洋風情用餐空間超舒服，服務超親切，整體口感表現水準之上售價偏合理，值得樂天小高極力大大推薦給您品嚐。



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店家資訊：請上桌 戶外海景海鮮燒烤餐廳

地址：708台南市安平區同平路127巷16弄1之5號

電話：06-391-1021

營業時間：15:30–01:00（週二公休）

樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com