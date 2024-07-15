灃饌麵飯舖 ｜新竹隱藏版超爆汁牛肉餡餅，只要銅板價就能吃到星級美味!

這麼浮誇的爆汁餡餅你有吃過嗎?隱身在新竹巷弄的【灃饌麵飯舖】，近期在網路造成超高討論度，招牌金黃牛肉餡餅，一咬下去肉汁如同水龍頭噴出，超浮誇內餡讓人一吃就上癮，還有以十多種中藥材熬煮的麻辣鴨血豆腐，同樣有著驚人的爆汁口感，出身自前美麗華大飯店副主廚的老闆，對於食材用料都很講究不馬虎，真的幾乎隨便點都好吃無雷!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

環境分享

▼由前美麗華大飯店副主廚打造的【灃饌麵飯舖】，位於新竹市東區南門街，從新竹火車站步行10分鐘即可抵達，鄰近新竹大遠百，每到用餐時間總是有著滿滿人潮，開車來可停放附近的明志書院停車場。

▼【灃饌麵飯舖】有別於一般小吃店的環境，用餐空間寬敞明亮，分為個人吧台桌和多人座位，同時有冷氣開放相當舒適。

▼【灃饌麵飯舖】採取自助式用餐模式，愛吃辣的別錯過它們家的自製辣醬，以辣椒製作辣度十足，配上餐點吃起來更夠味涮嘴。

菜單

餐點介紹

牛肉湯汁餡餅💰60元 咖哩雞肉餡餅💰60元

▼每日限量販售的金黃餡餅不可錯過，餅皮都是老闆自己揉製而成，咬下去會噴出超浮誇的滿滿肉汁，肉餡給料實在每一口都有料，喜歡重口味的可以點咖哩雞肉餡餅，一咬下去滿滿咖哩香氣爆開!

川味精燉紅燒牛肉麵(拉麵/細麵/烏龍麵 /冬粉)💰150元

▼看到好多人都有點的川味精燉紅燒牛肉麵，以牛肉與牛骨加上中藥材熬製3小時，湯頭清爽不油膩，帶點淡淡的紅燒香，喝完也不覺得很負擔，重點是肉量超多隨便撈都是料!

海鮮鍋燒意麵💰160元

▼份量超澎派的鍋燒意麵，加入鮮蝦、蛤蠣、鮮魚和刻花魷魚羹等超多料，湯頭融合了食材的鮮味甘甜順口，完全不輸台南的鍋燒意麵!

香滑雞絲飯💰60元(+溏心蛋💰10元) 麻香雞絲涼麵💰60元

▼高成本選用南投牧草雞的雞絲系列，以精煉精油及湯汁調味，肉質非常嫩口又夠味，搭配米飯和麵食都相當合適，最酷的是它們家的麻香雞絲涼麵，麻醬是老闆加入堅果和芝麻自製的，呈現濃郁黑色的色澤，每一口都有著濃濃的芝麻香氣~

麻辣鴨血+臭豆腐💰100元

▼招牌必點麻辣鴨血+臭豆腐川味，使用16種中藥材慢火熬煮入味，吃起來麻香夠味帶點微微辣勁，豆腐和鴨血吸飽了湯汁精華，配上金針菇、豆皮跟高麗菜好滿足~

蛋酥香菇滷白菜(小)💰90元

▼外面不常見的蛋酥香菇滷白菜，在熬煮到軟爛入味的滷白菜中，撒上滿滿滿的香噴噴蛋酥，口感和層次都很特別~

黃金泡菜💰50 元 豬耳朵💰70 元

▼除了主食也有提供許多小菜的品項，像是黃金泡菜調味不會過鹹剛剛好，很有開胃解膩的效果!

養生排骨四神湯💰80元

▼比起常見四神湯升級的養生排骨四神湯，可以撈到整塊大排骨，內臟類也處理得很乾淨無腥味，搭配軟Q薏仁口感豐富又多變!

紅豆紫米鮮奶💰70元 澳洲黃金豆漿💰70元 特釀烏梅汁💰40 元

▼飲品提供三款不同的品項，都是店家自己親手熬煮而成，很喜歡它們家的特釀烏梅汁，酸酸甜甜，充滿解膩的獨特香氣，紅豆紫米鮮奶的用料更是霸氣，滿滿一碗光喝這個就超有飽足感!

用餐心得

果然厲害的店都藏在巷弄中，【灃饌麵飯舖】真的讓人大驚豔，無論麵、飯或是湯品表現都很可以，強力推薦大家一訂要點牛肉餡餅，超爆汁口感保證一吃就會愛上，用銅板價就能吃到星級主廚料理，CP值真的可以說是超級高!

店家資訊

灃饌麵飯舖

粉絲團 : 灃饌麵飯舖FB

電話 : 0979-548-296

地址：新竹市東區南門街74號

營業時間：11:00–14:00 ；17:00–22:45（週二-週六）/11:00–14:00 ；17:00–20:30（週日）/ 週一休



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