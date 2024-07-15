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【高雄住宿】華園親子飯店草衙館，附早餐停車位，許多親子遊玩設施，四人房有兩間浴室，唯一缺點隔音稍差-近SKM Park Outlets 高雄草衙｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

2024-07-15 12:28:00 Ruby說美食享受旅行 人氣：105
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窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：484篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：高雄市 > 前鎮區

組合圖.jpg

Ruby與朋友這次去高雄入住了【華園親子飯店草衙館】，特別適合有孩子的家庭。

飯店提供24小時接待櫃檯、親子遊玩設施、

行李寄存、晨喚服務和洗衣服務，還有免費的爆米花供孩子享用。

【高雄住宿】華園親子飯店草衙館，附早餐停車位，許多親子遊玩設

房間以不同交通工具為主題，設計充滿了創意，大廳則以賽車為主題，

繽紛的色彩充滿活力，除了隔音稍差，

Ruby覺得整體的住房價格和環境都非常不錯。

【高雄住宿】華園親子飯店草衙館，附早餐停車位，許多親子遊玩設

華園親子飯店草衙館旁邊就是鈴鹿賽道，

還有SKM Park Outlets 高雄草衙可購物、

吃美食、還有適合大小朋友遊玩的遊樂設施，

在這邊真的是可以開心度過一整天~

【高雄住宿】華園親子飯店草衙館，附早餐停車位，許多親子遊玩設

飯店門口有可愛的獅子吉祥物，戶外提供有限的平面停車位

和電動車充電樁，是先到先使用。

【高雄住宿】華園親子飯店草衙館，附早餐停車位，許多親子遊玩設

一進飯店，右邊就有免費的爆米花，

可以讓孩子享用讓他們可以安靜幾分鐘。

【高雄住宿】華園親子飯店草衙館，附早餐停車位，許多親子遊玩設

飯店的公共設施多是專為親子設計，大廳左側有一間兒童遊戲區，

內有各種交通工具玩具和互動式玩具，適合親子共玩，增進感情。

【高雄住宿】華園親子飯店草衙館，附早餐停車位，許多親子遊玩設

【高雄住宿】華園親子飯店草衙館，附早餐停車位，許多親子遊玩設

【高雄住宿】華園親子飯店草衙館，附早餐停車位，許多親子遊玩設

另外還有一間以飛機為主題的遊戲室，內有孩子們最愛的球池，

非常適合在炎熱的夏天讓孩子衝著冷氣玩耍好好的放電一下。

【高雄住宿】華園親子飯店草衙館，附早餐停車位，許多親子遊玩設

大廳一樓除了提供基本的飲水機外，

還有提供冰塊和氣泡水。

【高雄住宿】華園親子飯店草衙館，附早餐停車位，許多親子遊玩設

Ruby這次入住的房型是捷運親子套房 $4,999，是在訂房網站的價格，

具體價格還需參考華園親子飯店草衙館的官網或其他住房網站。

四人房有間小客廳，有電視、桌子可辦公，

小客廳也很適合晚上點個外送與朋友小酌一下，

出門遊玩因不會再外出，Ruby必備的行程就是晚上都會在飯店小酌一下。

【高雄住宿】華園親子飯店草衙館，附早餐停車位，許多親子遊玩設

四人房還配有兩間乾濕分離的浴室。

【高雄住宿】華園親子飯店草衙館，附早餐停車位，許多親子遊玩設
浴沐乳及洗髮精是天然植萃的O'right歐萊德，非常適合孩子使用，

感覺相當不錯。四人房的冰箱提供飲料，雙人房則沒有。

【高雄住宿】華園親子飯店草衙館，附早餐停車位，許多親子遊玩設
此外，飯店還提供兒童漱口杯，可以帶回家使用。

【高雄住宿】華園親子飯店草衙館，附早餐停車位，許多親子遊玩設

四人房配有兩張大床，適合孩子與爸媽同房不同床共度美好夜晚，

如有需要，飯店還提供嬰兒床可使用。

【高雄住宿】華園親子飯店草衙館，附早餐停車位，許多親子遊玩設

飯店都有提供早餐，用餐時間從早上7點到11點，

最後進場時間是10點半。

【高雄住宿】華園親子飯店草衙館，附早餐停車位，許多親子遊玩設

專屬兒童餐台提供可愛的特色餐點，如DIY鬆餅機、

熱壓吐司和雞蛋糕，適合大人孩子一起DIY製作美味早餐。

【高雄住宿】華園親子飯店草衙館，附早餐停車位，許多親子遊玩設
飲品區有熱咖啡、豆漿、牛奶和果汁，還有麥片。

【高雄住宿】華園親子飯店草衙館，附早餐停車位，許多親子遊玩設
熱食區則有炒烏龍、糖醋排骨、水煮蛋、

火腿和炒時令蔬菜，還有炸雞塊、薯條和雞米花。

【高雄住宿】華園親子飯店草衙館，附早餐停車位，許多親子遊玩設

此外還提供生菜沙拉、當季水果、熱粥、

藥膳湯、烤麵包、可頌和吐司，

種類豐富多樣化選擇，

為接下來的旅遊，開啟了美好的序幕。

【高雄住宿】華園親子飯店草衙館，附早餐停車位，許多親子遊玩設

【高雄住宿】華園親子飯店草衙館，附早餐停車位，許多親子遊玩設

整體來說，Ruby覺得華園親子飯店草衙館是一個非常適合親子入住的飯店，

提供多種貼心服務和親子遊玩的免費設施，價格便宜提供早餐，

簡單的入住心得分享給大家參考一下囉。


【店家資訊】
👉華園親子飯店 草衙館
🍽 FB官方粉絲團請點此  / 線上訂位請點此
🏠高雄市前鎮區中安路1號
☎️ 07 956 0555

 

此篇文章為Ruby自費入住，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

 

RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 

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