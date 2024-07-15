Ruby與朋友這次去高雄入住了【華園親子飯店草衙館】，特別適合有孩子的家庭。

飯店提供24小時接待櫃檯、親子遊玩設施、

行李寄存、晨喚服務和洗衣服務，還有免費的爆米花供孩子享用。

房間以不同交通工具為主題，設計充滿了創意，大廳則以賽車為主題，

繽紛的色彩充滿活力，除了隔音稍差，

Ruby覺得整體的住房價格和環境都非常不錯。

華園親子飯店草衙館旁邊就是鈴鹿賽道，

還有SKM Park Outlets 高雄草衙可購物、

吃美食、還有適合大小朋友遊玩的遊樂設施，

在這邊真的是可以開心度過一整天~

飯店門口有可愛的獅子吉祥物，戶外提供有限的平面停車位

和電動車充電樁，是先到先使用。

一進飯店，右邊就有免費的爆米花，

可以讓孩子享用讓他們可以安靜幾分鐘。

飯店的公共設施多是專為親子設計，大廳左側有一間兒童遊戲區，

內有各種交通工具玩具和互動式玩具，適合親子共玩，增進感情。

另外還有一間以飛機為主題的遊戲室，內有孩子們最愛的球池，

非常適合在炎熱的夏天讓孩子衝著冷氣玩耍好好的放電一下。

大廳一樓除了提供基本的飲水機外，

還有提供冰塊和氣泡水。

Ruby這次入住的房型是捷運親子套房 $4,999，是在訂房網站的價格，

具體價格還需參考華園親子飯店草衙館的官網或其他住房網站。

四人房有間小客廳，有電視、桌子可辦公，

小客廳也很適合晚上點個外送與朋友小酌一下，

出門遊玩因不會再外出，Ruby必備的行程就是晚上都會在飯店小酌一下。

四人房還配有兩間乾濕分離的浴室。



浴沐乳及洗髮精是天然植萃的O'right歐萊德，非常適合孩子使用，

感覺相當不錯。四人房的冰箱提供飲料，雙人房則沒有。



此外，飯店還提供兒童漱口杯，可以帶回家使用。

四人房配有兩張大床，適合孩子與爸媽同房不同床共度美好夜晚，

如有需要，飯店還提供嬰兒床可使用。

飯店都有提供早餐，用餐時間從早上7點到11點，

最後進場時間是10點半。

專屬兒童餐台提供可愛的特色餐點，如DIY鬆餅機、

熱壓吐司和雞蛋糕，適合大人孩子一起DIY製作美味早餐。



飲品區有熱咖啡、豆漿、牛奶和果汁，還有麥片。



熱食區則有炒烏龍、糖醋排骨、水煮蛋、

火腿和炒時令蔬菜，還有炸雞塊、薯條和雞米花。

此外還提供生菜沙拉、當季水果、熱粥、

藥膳湯、烤麵包、可頌和吐司，

種類豐富多樣化選擇，

為接下來的旅遊，開啟了美好的序幕。

整體來說，Ruby覺得華園親子飯店草衙館是一個非常適合親子入住的飯店，

提供多種貼心服務和親子遊玩的免費設施，價格便宜提供早餐，

簡單的入住心得分享給大家參考一下囉。



【店家資訊】

👉華園親子飯店 草衙館

🍽 FB官方粉絲團請點此 / 線上訂位請點此

🏠高雄市前鎮區中安路1號

☎️ 07 956 0555

此篇文章為Ruby自費入住，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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