第一次來大阪自由行，推薦一定要買大阪周遊卡或樂遊劵，幾乎將大阪精華景點都包含，CP值超高，這次因為六月份去大阪時，剛好遇到周遊卡改版只出一日劵，因此我們購買大阪樂遊劵二日劵3000日幣，共去了11個點使用高達日幣14100，總價值超過4倍，推薦必去大阪港搭乘帆船型觀光船聖瑪麗亞號、船長線到環球影城、天保山摩天輪、大阪樂高樂園、天保山購物中心等最後再搭捷運到咲洲宇宙塔展望台，通天閣展望台等這樣一日遊就使用6500日幣，遠遠超過票劵價值，重點是還可以搭船到環球影城，相當特別又好玩。

天保山摩天輪視野超好，建議搭乘透明水晶車廂，全景觀賞明石海峽大橋、大阪市區、環球影城等山海美景。

大阪樂遊劵二日劵3000元日幣：我們共去了11個點，使用合計價值14100元日幣

梅田藍天大廈 空中庭園展望台1,500日圓

梅田藍天大廈 絹谷幸二 天空美術館1,000日圓

HEP FIVE摩天輪600日圓

咲洲宇宙塔展望台1,000日圓

大阪水上巴士 Aqua-Liner1,800日圓

道頓堀水上觀光船1,200日圓

帆船型觀光船 聖瑪麗亞號 1,800日圓

船長線（Captain Line）1,700日圓

大阪城御座船1,500日圓

通天閣一般展望台1,000日圓

塔式滑塊(通天閣)1,000日圓

大阪樂遊劵旅遊攻略：一日遊行程如下：

通天閣展望台-通天閣塔式滑塊-大阪港-帆船型觀光船聖瑪麗亞號-船長線-環球影城-Saizeriya午餐-天保山摩天輪-天保山樂高樂園-天保山購物商場-咲洲宇宙塔展望台

周邊景點：環球影城，搭船長線Captain Line約10分鐘即可到達。

周邊景點：大阪海遊館號稱為世界最大水族館，可惜樂遊劵沒有包含，必須另外購票，而聖瑪麗亞號帆船型觀光船就在海遊館內購票或換票搭乘。

搭捷運到Osaka Metro中央線「大阪港站」 從1號出口步行約10分鐘即可到達天保山海遊館。

帆船型觀光船聖瑪麗亞號白天成人門票1,800日圓，不管是大阪樂遊劵、大阪周遊卡都可以免費使用。

距離約100公尺有船長線（Captain Line）來回1,700日圓可以順道安排搭乘，約整點或半點出發，時刻表依當天為主。

哇！遠遠的就看到聖瑪麗亞號觀光船行駛過來，既興奮又期待～影片分享

它的造型真的相當特別，以哥倫布發現新大陸時的海船「聖瑪麗亞號」爲主題，打造出規模約兩倍大的觀光船，航行時間約45分鐘。

外型感覺像海盗船，內裝更是超酷，裡面有海景餐廳、前、後甲板座位區、船艙等，到處都是最佳的海景座位。影片分享

船艙內還有海景餐廳。影片分享

樓下的船艙內也有室內座位區，還有關哥倫布的介紹與互動遊戲。

穿越明石海峽大橋，還可以欣賞阪神高速五號灣岸線的鐵路。

可以從海上眺望的熱門景點包括天保山大橋：天保山大摩天輪：明石海峽大橋、海遊館、環球影城等，不管白天夕陽都美麗。

接著再搭船長線Captain Lin搭乘約10分鐘到環球影城。

雖然位於同一個海面上，但兩種完全不一樣的感受～影片分享

搭船長線反而可以欣賞帆船型觀光船聖瑪麗亞號在海上行駛。

日本環球影城小小兵主題飯店：大阪環球影城港灣酒店又稱環球港口飯店。

整個大廳都是滿滿小小兵超卡哇依的，不管是Check in櫃台、門口、天花板、樓梯等全部都是。

喜歡小小兵的千萬不能錯過～

步行約5分鐘即可到環球影城。

環球影城必拍：360度旋轉的UNIVERSAL巨型地球。影片分享

環球影城必拍：瑪利歐大門。

環球影城周邊有許多美食、購物中心和飯店，影片分享

一間感覺比一間豪華，裡面還有小型的地球。

我們選擇在環球影城Saizeriya享用午餐，影片分享

最新DM，實際DM以店家為主。

加日幣200元就可以享用飲料喝到飽。

甜點布丁十堤拉米酥蛋糕只要日幣455元，約台幣90元，超便宜的～

烤雞翅日幣273元，焗烤飯日幣319元，兩人用餐下來日幣1350約台幣260元

平均一人100元初頭，比在台灣用餐還便宜～

結束後再搭船回天保山。

地下鐵中央線「大阪港站」下車後步行約5分鐘到天保山摩天輪（位於海遊館旁）。

天保山摩天輪票價日幣900元，持大阪周遊卡免費，持大阪交通卡購票可享折扣100元變800元。

建議搭乘透明水晶車廂，連地板都是透明，像置身於空中海上，超刺激的～影片分享

天保山摩天輪共60個車廂裡，只有8列車箱是透明的，所以必須排隊等候，但因為摩天輪超大，所以等候時間不會太長。

這裡的視野真是無敵的，且車廂內有冷氣，就算夏天也不會熱很適合搭乘，在上面可以看見整個大阪港的風景。影片分享

天保山摩天輪高112.5公尺，直徑100公尺，車廂內空間超大，乘坐一圈約15分鐘，曾經是世界上最大摩天輪。

不僅可以欣賞大阪市區，還有一望無際的大海，不管白天夜晚都美麗，成為大阪最佳的約會景點。

大阪樂高樂園在天保山商場，可惜僅限有帶小朋友入場，大人超過16歲不能單獨入場。

帆船型觀光船聖瑪麗亞號搭乘地點：海遊館西碼頭（天保山港） 〒552-0022 大阪府大阪市港區海岸通1丁目5-10；營業時間: 11:00～16:00，

天保山摩天輪10:00–21:30

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