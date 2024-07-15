跟著柯南一起遊大阪，絕不能錯過的景點通天閣，這裡有個突出去懸空展望台感覺置身在空中，周邊景點好逛好食好玩又好拍，必逛新世界商店街，必吃串炸美食一條街，必拍戶外懸空展望台，必玩高速旋轉溜滑梯，還有免費攝影留下美好的回憶，成為大阪必去景點。

來通天閣挑戰戶外懸空展望台，感覺像漫步在雲端，突出去的觀景台真的超刺激的，讓人頭皮發麻直冒冷汗，建議有懼高症者不適前往。

通天閣必玩：挑戰高約60公尺高速旋轉溜滑梯，相當好玩，還有免費攝影留念。

搭乘前必須簽署切結書才能遊玩。

大阪代表景點之一通天閣，坐電梯直接上觀景台可以俯瞰大阪。影片分享

觀景台門票和塔式滑塊溜滑梯是分開的，排隊也是分開的，不能預約只能現場排，戶外懸空展望台需在五樓機器另外購買日幣300元才能上樓。

10:00開門，建議早一點來排隊，搶搭第一梯次入場比較少人。

門票日幣1000元，大阪周遊卷或樂遊卡免費入場，溜滑梯塔式滑塊平日才能使用免費入場。

大阪通天閣必拍場景：柯南的名場面真實場景。

通天閣新世界商店街招牌超酷又吸睛。為柯南劇場版同款場面打卡景點。影片分享

通天閣必拍：代表幸運的比利肯雕像，聽說只要觸碰腳掌即可獲得幸運。

新世界商店街必吃：通天閣雞蛋糕

四面八方都有路到達，可以與通天閣合影，夜晚點燈後更加美麗。

進去後搭乘電梯直接上觀景台。

五樓觀景台視野極好，可以360度俯瞰整個大阪巿。

戶外懸空展望台需在五樓機器另外購買日幣300元才能上樓。

這裡沒有玻璃窗，可以直接欣賞大阪巿區美景，超有臨場感的～

還有天空之橋可以行走，中間採縷空設計，走到底展望台為透明玻璃建造，可以俯瞰腳底的景色，相當刺激有趣。

360度環繞展望台一圈，從各種角度欣賞大阪巿區之美。

挑戰戶外懸空展望台，感受離地94.5米的高處，刺激程度百分百～

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