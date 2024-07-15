台南算是最悠久的都市，深厚的歷史文化引了許多遊客前來，

因其豐富多樣的美食小吃文化而聞名，而國華街是台南著名的美食天堂，

街頭巷尾有各式各樣的台灣的傳統小吃和近幾年創新美食。



這間愛玉味是偶然發現的一間小店，愛玉味的門口簡約的文青風，

看到了爽字造型的愛玉，立馬列入等等要吃的美食口袋清單。

進入店內用餐，雖是鐵皮屋，但冷氣的溫度是舒服的，也貼心了搭配電扇，

這間店是可以帶狗狗入內的，只收現金，Ruby發現國華街好多店家只收現金。

基本上菜單上的餐點都有愛玉，不吃冰品也有飲料類的可選擇，

價格稍微偏高，但都出來玩了就好好吃吃喝喝囉~

Ruby點了爽字愛玉 $90，口味及配料都可免費選一種。

九如檸檬配粉圓，碎冰可以有需要可免費加。

手洗的愛玉口感滑嫩，加上檸檬汁非常的解膩，

爽字的造型真的是很好拍。

九如檸檬愛玉$70

大樹桑椹愛玉$80



愛玉真的對檸檬是最美味的，桑椹的味道非常天然，

不是那種化學糖漿的口味，Ruby滿推薦可以點桑椹口味的愛玉喔。

在這炎熱的南台灣又是酷熱的夏天，

店家也很友善又很會推薦，店內沒有提供廁所，

用餐完要自己放到回收區，下次來台南國華街，

可把這間愛玉味加入口袋清單，非常的清爽又解膩，

愛玉的熱量不高適當的吃也不會太負擔。

【店家資訊】

👉愛玉味AIYUWAY

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🏠台南市中西區國華街三段39號

☎️06 221 0003

⏰AM11:00~PM18:00 (週二公休)

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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