內湖康寧路上新開了一間外觀跟裝潢都十分吸引人的咖啡廳「Koshi Cafe」，獨棟白色系建築，光是路過都覺得很吸睛，室內環境非常舒適，挑高設計，地下室還是個展覽空間，假日太熱門，建議可以線上訂位再來用餐。

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Koshi Cafe 營業時間

Koshi Cafe

評分： / 4.7

/ 4.7 地址：台北市內湖區康寧路一段296號( 地圖 )

電話：02 2794 0069

營業時間

星期一: 09:30 – 16:30,

星期二: 09:30 – 16:30,

星期三: 09:30 – 16:30,

星期四: 09:30 – 16:30,

星期五: 09:30 – 16:30,

星期六: 09:30 – 17:30,

星期日: 09:30 – 17:30

星期一: 09:30 – 16:30, 星期二: 09:30 – 16:30, 星期三: 09:30 – 16:30, 星期四: 09:30 – 16:30, 星期五: 09:30 – 16:30, 星期六: 09:30 – 17:30, 星期日: 09:30 – 17:30 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

Koshi Cafe 位置｜環境

Koshi Cafe位於康寧路一段靠近美國在台協會，假日來這其實還蠻好停車的，路邊停車格不少，距離最近的捷運站是捷運內湖站，步行約十五分鐘。

Koshi Cafe內部走的是白色金屬風格，窗簾也是白色系的，整體感覺仙氣飄飄有點網美，不過有些座位還是用露營椅，又帶點中性，很喜歡他們的設計，不會太過度網美風，讓人感覺到很自在，跟大直的「Always Day One」有點相似。

門口也有座位，不過下午時間正好西曬，坐在外面會太熱，而且門口小黑蚊非常多！

Koshi Cafe 菜單

飲料種類很多，還有早午餐麵包盤以及常溫點心等，整體價格偏高，還有提供雙人下午茶套餐搭配，價格跟五星級飯店有得比。

Koshi Cafe 餐點

熱拿鐵｜青檸西西里

本來想點開心果拿鐵，沒想到這天沒提供，只好改點了熱拿鐵，拉花很美，咖啡味道也算濃醇，蠻好喝的。

青檸西西里的味道也十分清爽，有檸檬的清新香氣，甜度也不會太高，非常消暑。

蟹肉水波蛋酸種盤

酸種麵包上搭配了蟹肉乳酪、芝麻葉、水波蛋，搭配的是荷蘭醬以及檸檬油醋汁，酸種麵包不知是太薄還是烤得不夠酥，吃起來的口感是濕濕軟軟的，沒辦法吃到酸種麵包本身的香氣有點可惜，吃不太出來蟹肉的味道，乳酪味比較重，水波蛋搭配荷蘭醬相當對味。

藍莓可頌

口感不夠酥脆，搭配的是新鮮藍莓以及藍莓醬，甜度不會太高，但是口感更酥一點會更喜歡。

Koshi Cafe的環境是還蠻優秀的，餐點上不是很合口味，價格稍高，份量可以再多一點，可能剛從紐西蘭回來，在那邊吃到的早午餐都太厲害了，相較之下會有點弱，不過來喝個咖啡拍拍照是還可以啦！

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