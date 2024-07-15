為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北市大同區台北美食／寧夏夜市必吃劉芋仔！米其林必比登連五年推薦的美味芋丸、蛋黃芋餅

台北市大同區台北美食／寧夏夜市必吃劉芋仔！米其林必比登連五年推薦的美味芋丸、蛋黃芋餅

2024-07-15 13:50:12 跟著華少吃吃吃 人氣：101
share
窩客好文

跟著華少吃吃吃

發表篇數：111篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大同區

造訪商家：

劉芋仔
phone0920-091-595
place台北市大同區寧夏路
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

台北美食／寧夏夜市必吃劉芋仔！米其林必比登連五年推薦的美味芋丸、蛋黃芋餅

在台北的寧夏夜市，有一個攤位總是吸引著無數饕客的目光，那就是從2018年開始，連續5年獲得米其林必比登推薦的「劉芋仔」！這家攤位以其美味的香酥芋丸和蛋黃芋餅而聞名，絕對是寧夏夜市必吃的美食之一！

內容目錄

Toggle

夜市環境

劉芋仔的攤位位於寧夏夜市的中心地帶，每當夜晚降臨，總是擠滿了等待品嘗美食的人群。雖然是簡單的攤位，但排隊起來的人龍超級壯觀，不管是觀光客還是本地人，總要來上幾顆他們家的香酥芋丸和蛋黃芋餅。

2018-2022皆獲米其林必比登推薦

劉芋仔的招牌美食包括香酥芋丸和蛋黃芋餅，米其林指南對於劉芋仔的觀點這樣說：「香酥芋丸外殼香脆、裹著細香的芋蓉；蛋黃芋餅鹹香惹味，客人絡繹不絕。」這兩道小吃不僅是寧夏夜市的明星產品，更是許多國內外遊客的必吃項目。每一口都能感受到傳統手工藝的精湛，讓人一吃就愛上。

點餐方式

他們家的點餐方式，最低消費為2粒起，蛋黃芋餅為35元，香酥芋丸為25元，如果一次消費四粒以上且不分裝，可享優惠價，蛋黃芋餅為30元，香酥芋丸為20元。

蛋黃芋餅－35元

蛋黃芋餅是劉芋仔的必吃美食，裡面包裹著鹹蛋黃和豬肉鬆，口感豐富而有層次。鹹蛋黃選用的是北投關渡的品質上乘的鹹蛋，豬肉鬆則是用黑毛豬製作，香氣十足。

每一口都能感受到鹹蛋黃的濃郁和豬肉鬆的香氣，搭配上芋泥的自然甜味，滋味更是層層遞進，讓人回味無窮。

香酥芋丸－25元

香酥芋丸同樣是劉芋仔的招牌之一，外殼香脆，裡面的芋泥綿密而鬆軟。製作過程中，二代老闆從選材到製作，完全遵循父親的傳統工藝。

芋頭選用高雄甲仙的品種，香氣濃郁，不加任何調味料，保留了芋頭的原始風味。經過油炸的芋丸，外皮酥脆，內餡香甜，每一口都充滿了濃濃的芋香，讓人忍不住一顆接一顆地吃。

總結

劉芋仔的香酥芋丸和蛋黃芋餅，無論是口感還是風味，都展現了台灣傳統小吃的獨特魅力。無論你是本地居民還是遊客，都不妨來這裡，一同品味這份傳承多年的美味～保證你會對這些美味的小吃愛不釋口！

店家資訊

店名：劉芋仔蛋黃芋餅

電話：0920-091-595、0952-919-769

地址：臺北市大同區寧夏路（寧夏夜市91號攤）

營業時間：

星期一
pm 5:30 – am 12:00
星期二
pm 5:30 – am 12:00
星期三
pm 5:30 – am 12:00
星期四
pm 5:30 – am 12:00
星期五
pm 5:30 – am 12:00
星期六
pm 5:30 – am 12:30
星期日
pm 5:30 – am 12:30
相關文章
foodiemaptw

華少甫，喜歡分享美食，尋找全台灣好吃的餐廳，喜歡拍攝有畫面跟有話題性的主題。

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

台中市西屯區台中美食／季樂和牛鐵板燒，A5和牛

嘉義市西區嘉義美食／韓國夫妻的韓式炸雞辣炒年

chevron_right
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up