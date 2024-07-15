在台北的寧夏夜市，有一個攤位總是吸引著無數饕客的目光，那就是從2018年開始，連續5年獲得米其林必比登推薦的「劉芋仔」！這家攤位以其美味的香酥芋丸和蛋黃芋餅而聞名，絕對是寧夏夜市必吃的美食之一！

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夜市環境

劉芋仔的攤位位於寧夏夜市的中心地帶，每當夜晚降臨，總是擠滿了等待品嘗美食的人群。雖然是簡單的攤位，但排隊起來的人龍超級壯觀，不管是觀光客還是本地人，總要來上幾顆他們家的香酥芋丸和蛋黃芋餅。

2018-2022皆獲米其林必比登推薦

劉芋仔的招牌美食包括香酥芋丸和蛋黃芋餅，米其林指南對於劉芋仔的觀點這樣說：「香酥芋丸外殼香脆、裹著細香的芋蓉；蛋黃芋餅鹹香惹味，客人絡繹不絕。」這兩道小吃不僅是寧夏夜市的明星產品，更是許多國內外遊客的必吃項目。每一口都能感受到傳統手工藝的精湛，讓人一吃就愛上。

點餐方式

他們家的點餐方式，最低消費為2粒起，蛋黃芋餅為35元，香酥芋丸為25元，如果一次消費四粒以上且不分裝，可享優惠價，蛋黃芋餅為30元，香酥芋丸為20元。

蛋黃芋餅－35元

蛋黃芋餅是劉芋仔的必吃美食，裡面包裹著鹹蛋黃和豬肉鬆，口感豐富而有層次。鹹蛋黃選用的是北投關渡的品質上乘的鹹蛋，豬肉鬆則是用黑毛豬製作，香氣十足。

每一口都能感受到鹹蛋黃的濃郁和豬肉鬆的香氣，搭配上芋泥的自然甜味，滋味更是層層遞進，讓人回味無窮。

香酥芋丸－25元

香酥芋丸同樣是劉芋仔的招牌之一，外殼香脆，裡面的芋泥綿密而鬆軟。製作過程中，二代老闆從選材到製作，完全遵循父親的傳統工藝。

芋頭選用高雄甲仙的品種，香氣濃郁，不加任何調味料，保留了芋頭的原始風味。經過油炸的芋丸，外皮酥脆，內餡香甜，每一口都充滿了濃濃的芋香，讓人忍不住一顆接一顆地吃。

總結

劉芋仔的香酥芋丸和蛋黃芋餅，無論是口感還是風味，都展現了台灣傳統小吃的獨特魅力。無論你是本地居民還是遊客，都不妨來這裡，一同品味這份傳承多年的美味～保證你會對這些美味的小吃愛不釋口！