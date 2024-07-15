酸菜魚真的是近期台灣非常夯的一個料理，
築間酸菜魚有出獨享鍋，特別適合喜歡獨自用餐的人。
築間餐飲集團的新品牌【築間酸菜魚】，
Ruby吃的是位在中和環球購物中心4樓，因沒有預約，
加上人手不足，等候時間滿久的，實在讓人心疼店員的辛苦。
整間的風格以桃紅色和漫畫的方式去呈現，
為用餐的氛圍增添了一份童趣。
餐廳內設有許多兩人座位，可能是考慮到喜歡個人用餐的便利性，
這點設計十分貼心。
幾乎有賣酸菜魚店家，飲品標配都是陳皮加洛神花，築間酸菜魚沒有特別比例，
就是依照自己喜歡的酸度去沖熱水，但Ruby覺得並不足以完全中和辣味，
需要點冰飲才能感受到緩解辣味的效果。
他們家的餐具充滿獨特的原創風格。
菜單給大家參考
總長酸菜魚(小) $388，越光米飯 $20，老油條 $45
Ruby看他們家介紹說他們的湯頭是以柴魚昆布湯為基底，
搭配歷經2週自然發酵的酸菜。
他們家沒有配白飯所以要另外加點。
酸菜魚裡面有基本的配料像是黑木耳、金針菇、豬肉片、些許冬粉、
酸菜和魚片，配料來說以這樣的份量也是偏中高價位。
如需要再加點其他配料要一次就選好再送出，
也是現點現煮的，後續一樣無法再做加點。
魚片的厚度恰到好處，口感鮮嫩，
冬粉也充分吸收了湯頭的精華。
建議品嚐酸菜魚的湯頭時不要吸，因為辣味可能會嗆到喉嚨，
而後段的辣味則算得上中等。
酸菜魚這種美味的湯頭肯定要加點老油條配，
雖是熱量炸彈，但偶爾享用一下也是一種享受。
可可冰淇淋(含花生) $69
冰淇淋本身的味道還不錯，但花生軟掉了有一點可惜，
搭配旁邊的餅乾，口感綿密，
冰淇淋帶有淡淡的可可香氣，
但對Ruby來說算是一道讓人失望的甜點。
整體來說用餐的環境真的太熱，而且因為人手不足，導致等位和上菜時間有所延遲。
到了晚上六點半左右，菜單上的許多選項都已售罄，這點稍嫌令人失望。
希望餐廳在未來能夠改進這些小問題，提升用餐體驗的完整性。
【店家資訊】
👉築間酸菜魚中和環球店
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🏠新北市中和區中山路三段122號4樓
☎️02 2222 1555
⏰AM11:00~PM22:00
此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，
Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐
美味 ⭐
服務 ⭐⭐⭐
回訪率⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐
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