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新北市永和區【中和美食】築間酸菜魚附菜單，可一人獨享一盤酸菜魚，味道偏麻，嘗鮮過...... 還是喜歡築間火鍋-中和環球

2024-07-15 13:55:05 Ruby說美食享受旅行 人氣：101
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窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：491篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 永和區

造訪商家：

築間酸菜魚
place新北市永和區永和路二段116號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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酸菜魚真的是近期台灣非常夯的一個料理，

刁民酸菜魚姥姥酸菜魚都是Ruby有嚐過的，

築間酸菜魚有出獨享鍋，特別適合喜歡獨自用餐的人。

築間餐飲集團的新品牌【築間酸菜魚】，

Ruby吃的是位在中和環球購物中心4樓，因沒有預約，

加上人手不足，等候時間滿久的，實在讓人心疼店員的辛苦。

整間的風格以桃紅色和漫畫的方式去呈現，

為用餐的氛圍增添了一份童趣。

餐廳內設有許多兩人座位，可能是考慮到喜歡個人用餐的便利性，

這點設計十分貼心。

幾乎有賣酸菜魚店家，飲品標配都是陳皮加洛神花，築間酸菜魚沒有特別比例，

就是依照自己喜歡的酸度去沖熱水，但Ruby覺得並不足以完全中和辣味，

需要點冰飲才能感受到緩解辣味的效果。

他們家的餐具充滿獨特的原創風格。

菜單給大家參考

總長酸菜魚(小) $388，越光米飯 $20，老油條 $45

Ruby看他們家介紹說他們的湯頭是以柴魚昆布湯為基底，

搭配歷經2週自然發酵的酸菜。

他們家沒有配白飯所以要另外加點。

酸菜魚裡面有基本的配料像是黑木耳、金針菇、豬肉片、些許冬粉、

酸菜和魚片，配料來說以這樣的份量也是偏中高價位。

如需要再加點其他配料要一次就選好再送出，

也是現點現煮的，後續一樣無法再做加點。

魚片的厚度恰到好處，口感鮮嫩，

冬粉也充分吸收了湯頭的精華。

建議品嚐酸菜魚的湯頭時不要吸，因為辣味可能會嗆到喉嚨，

而後段的辣味則算得上中等。

酸菜魚這種美味的湯頭肯定要加點老油條配，

雖是熱量炸彈，但偶爾享用一下也是一種享受。

可可冰淇淋(含花生) $69
冰淇淋本身的味道還不錯，但花生軟掉了有一點可惜，

搭配旁邊的餅乾，口感綿密，

冰淇淋帶有淡淡的可可香氣，

但對Ruby來說算是一道讓人失望的甜點。

整體來說用餐的環境真的太熱，而且因為人手不足，導致等位和上菜時間有所延遲。

到了晚上六點半左右，菜單上的許多選項都已售罄，這點稍嫌令人失望。

希望餐廳在未來能夠改進這些小問題，提升用餐體驗的完整性。


【店家資訊】
👉築間酸菜魚中和環球店
🍽 FB官方粉絲團請點此  / 線上訂位請點此
🏠新北市中和區中山路三段122號4樓
☎️02 2222 1555
⏰AM11:00~PM22:00 

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

 

RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐
美味 ⭐
服務 ⭐⭐⭐
回訪率⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 


   

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