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用自家人種植的竹筍，包出鮮甜美味的水餃

2024-07-15 14:18:00 果果愛Fruitlove 人氣：111
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窩客好文

果果愛Fruitlove

發表篇數：601篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 關廟區

造訪商家：

張家竹筍水餃意麵
phone-065953270
place台南市關廟區文衡路99號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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品嘗在地特產創造出來的在地美食，用自家種植的竹筍包出扎實飽滿脆甜的竹筍水餃，產量有限餡料供應，要來吃之前建議要先電話詢問，再配上一瓶冰涼涼的古早味鳳梨冰茶，店內有提供杯子可以一起分食，冰涼酸甜的滋味，順口又不甜膩

張家竹筍水餃意麵⟩台南關廟美食，用自家人種植的竹筍，包出鮮甜美味的水餃 @果果愛Fruitlove

 

之前創業的籌備期和前期，我們最常的就是在各地尋找好的原物料和好的品牌合作，然後順便吃吃在地美食，也是因為這樣才延伸撰寫分享，這一家是我自己吃過之後就很難忘的滋味，最近到台南回程，就順道回來解解饞，味道還是一樣的好吃。

最初對這塊土地不了解的時候以為關廟只有產鳳梨，跟當地人聊天之後才知道，除了鳳梨之外竹筍也是關廟的在地特產。

張家竹筍水餃意麵⟩台南關廟美食，用自家人種植的竹筍，包出鮮甜美味的水餃 @果果愛Fruitlove

內用座位以長桌和方桌為主，有電扇也有冷氣。

張家竹筍水餃意麵⟩台南關廟美食，用自家人種植的竹筍，包出鮮甜美味的水餃 @果果愛Fruitlove

醬料區

我們來很多次一次都沒有用，因為覺得竹筍水餃原味就很好吃也很夠味，所以不太知道醬料吃起來是甚麼味道。

張家竹筍水餃意麵⟩台南關廟美食，用自家人種植的竹筍，包出鮮甜美味的水餃 @果果愛Fruitlove

鳳梨冰茶

來到鳳梨的產地，加上炎熱的天氣......( 繼續閱讀文章 )

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台南美食 台南水餃
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除了米糕外，意麵也很好吃，還有為豆腐湯而來的

包子饅頭專賣店，外皮軟Q，內餡紮實，超多口味

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