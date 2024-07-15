品嘗在地特產創造出來的在地美食，用自家種植的竹筍包出扎實飽滿脆甜的竹筍水餃，產量有限餡料供應，要來吃之前建議要先電話詢問，再配上一瓶冰涼涼的古早味鳳梨冰茶，店內有提供杯子可以一起分食，冰涼酸甜的滋味，順口又不甜膩。

之前創業的籌備期和前期，我們最常的就是在各地尋找好的原物料和好的品牌合作，然後順便吃吃在地美食，也是因為這樣才延伸撰寫分享，這一家是我自己吃過之後就很難忘的滋味，最近到台南回程，就順道回來解解饞，味道還是一樣的好吃。

最初對這塊土地不了解的時候以為關廟只有產鳳梨，跟當地人聊天之後才知道，除了鳳梨之外竹筍也是關廟的在地特產。

內用座位以長桌和方桌為主，有電扇也有冷氣。

醬料區

我們來很多次一次都沒有用，因為覺得竹筍水餃原味就很好吃也很夠味，所以不太知道醬料吃起來是甚麼味道。

鳳梨冰茶

來到鳳梨的產地，加上炎熱的天氣......( 繼續閱讀文章 )

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