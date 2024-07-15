完整文章：https://www.5ialive.com/column/?mode=detail&id=1169
在台中市政路的繁華街頭，隱藏著一個專為夜晚疲憊靈魂而營業的獨特食堂，這就是台中最好吃的鰻魚飯「一膳」近期加開全新時段推出「酉家．深夜食堂」！將提供一系列令人垂涎的日本酒品、宵夜及深夜私家菜，用美食治癒您的疲憊，為您帶來溫暖！
鑽研鰻魚料理第十三個年頭的「一膳」被許多老饕譽為「台中最好吃的鰻魚飯」！除了講究用炭的數量與種類外，對食材料理的選料及對溫度拿捏控制的技巧亦是精湛。「一膳」不僅精心挑選外銷日本百年老店等級白腹鰻魚，更是台中唯一一間使用遵循古法炭造料理技法的餐廳，選用紅木、相思木、龍眼木等三種以上不同的炭種搭配組合進行食材的烹調，以展現食物整體獨特的「炭香、焦香、燻香、醬香」。遵循古法炭造慢烤的鰻魚入口即化，無刺感的鬆軟綿密食感，搭配名古屋地道的鰻魚飯三吃手法，滋味實在讓人難忘！
而今年「一膳」再度創新推出「酉家．深夜食堂」，為夜晚的台中增添了一處獨特的用餐選擇！「酉家」將於晚上八點開始迎接客人，一直營業至凌晨兩點。除了提供鰻魚飯外，另外還有炭香肉串、甜美清酒及深夜私家菜等。其理念不僅止於食物的味道，更在於營造一個放鬆愉悅的氛圍。這裡是夜歸者的歸宿，是尋找美食與靈感的場所。不論您是單獨一人還是與好友共聚一堂，「酉家」都能為您帶來獨特而難忘的餐飲體驗！
這個全新的深夜食堂不僅展現了「一膳」對料理的熱情與堅持，更讓老饕、夜遊族亦或是尋找新體驗的旅人，有了一處舒適且能品嚐美食的好去處。獨特的料理和溫馨的環境，與您在深夜中相遇，治癒您的疲憊，成為寄託心靈的食場，為您帶來溫暖！
一膳市政店
地 址：台中市西屯區市政路567號1F
電 話：(04)2258-3280
營業時間：11:00-20:00
酉家．深夜食堂
地 址：台中市西屯區市政路567號1F
電 話：(04)2258-3280
營業時間：20:00-02:00
一膳新光三越台中店
地 址：台中市西屯區台灣大道三段301號B2F
電 話：0965-522713
延伸閱讀
從部落藍色小貨車一路唱到大舞台的金曲歌后「舞思愛」
台中北屯大建設時代來臨！市政府積極推動道路改善工程
夏天溫泉怎麼泡？掌握4個方法消暑、排濕、治冬病
美國百年品牌「Baker-McGuire貝克傢俱」於頂粵吉品盛大舉行開幕儀式
【2024台中住宿推薦】超高CP值商務飯店、親子特色主題客房
運動後的營養補給策略！
雙橡園頂級私宅 千坪花園的森呼吸
全台首創！優漾複合運動會館引進老虎伍茲代言高爾夫模擬系統