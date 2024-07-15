茂林國家風景區管理處 (簡稱：茂管處) 為優化部落觀光產能，委託美吉工坊進行觀光規劃及產業輔導計畫，協助高雄市茂林區萬山社區復耕台灣原生種作物—台灣油芒、營造部落特色店家、研發原鄉伴手禮，並組合部落觀光遊程及提供下午茶體驗。經過為期一年半的共同的努力與實踐，於2024年7月12日假萬山社區發展協會前方部落活動舞台，辦理計畫成果展。



部落耆老古調吟唱，以高低起伏、響亮優美的旋律，為「萬山部落觀光產業環境氛圍營造暨產業輔導計畫」成果發表會揭開序幕。



茂管處處長簡慶發致辭表示：今天成果展現的不論是油芒伴手禮、文創商品或是部落遊程，希望都是萬山部落產業發展的起點。茂管處會秉持初衷扶持部落產業發展，輔導未來觀光業務營運合法化，鼓勵萬山部落開設部落公司，未來讓在地組織營運高空滑索和漂漂河水域活動等，有合法的經營事業體，部落有經濟活動，讓青年可以有返鄉的工作機會。



水域成果現場表演，強調遊客必須戴好頭盔，穿上溯溪鞋、防寒衣 (非夏季或需長時間泡入溪水時) 、救生衣 (以上由溯溪業者提供)，並在合格的教練帶領下，才能進行溯溪與漂漂河 (無動力漂浮胎) 活動，快意順暢地享受沁涼溪水。



高階溯溪活動，示範使用繩索裝備在溪谷進行攀登與垂降。



為提升部落的觀光服務品質，特別是水陸域挑戰型觀光從業人員，透過培訓計畫在伍安慶老師的指導下，經過三天的室內課程及濁口溪現地演練及實測考試，共有十一名學員通過期末測驗，並額外取得溯溪丙級教練證照。



部落解說員培訓計畫為期三天，內容涵蓋解說基礎知能、基礎英文及外賓接待技巧、部落文史及石板屋解說技巧，提升了解說員的專業能力。



為期三天的部落餐飲精進計畫，強調野菜採集認識、廚藝實作和成果美學展現，對於族人未來在「工寮廚房」的菜色、擺盤及餐桌美學上帶來了顯著提升。



成果發表會中，工寮廚房製作五道特色菜 (香椿煎餅、馬告石板烤肉、山柚樹豆排骨湯、野莧菜、涼拌木瓜絲 )，並由部落媽媽進行上菜秀。



部落特色產品創新研發計畫在油芒顧問徐子富老師的協助下，成功研發數款岩雕圖騰及山中動物模組，並進行了「部落油芒超能量籽下午茶」試賣，伴手禮盒更是受到消費者的熱烈歡迎。



萬山部落超能量籽「油芒」，台灣特有種，植物界的明日之星，也是超級食物的三位明星 (油芒、樹豆與小米) 之一。



油芒，禾本科油芒屬的多年生植物，株高可達 80公分，甚至有 120公分，有時粗莖桿會木質化。油芒能抗旱、抗寒，適應鹽化的惡劣土地，與小米、紅藜、樹豆等，同為原住民傳統農作物，因營養豐富被稱為「超級食物」。



油芒雖然曾經是原住民部落的傳統作物，但因為口感不如小米、玉米與芋頭，在食物豐富、選擇性多的情況下，漸漸的被部落族人所遺忘而不再種植。根據中研院研究，油芒榖粒的蛋白質含量與小麥旗鼓相當，而為稻米的 2倍；鈣、鎂蘊含豐富，為稻米的 7倍；鋅的含量也很高，為地瓜的 5倍。脂肪則是稻米的 8倍，也比小米高出 1.8倍。苯丙胺酸和色胺酸，分別是稻米的 2倍及 1.6倍。



部落油芒超能量籽下午茶 (油芒手工餅乾、桑芭茶、油芒甜甜圈與萬山岩雕煎餅 ) 。



半日遊及一日遊的部落遊程，內容涵蓋工寮廚房餐食、DIY 課程、油芒食農體驗等，並搭配石板屋及岩雕文化解說。



萬山部落被譽為岩雕的故鄉，國定考古遺址萬山岩雕群就位於萬山舊部落裡，遊客透過萬山岩雕造型手工皂 DIY 與油芒餅乾手作體驗，拓印萬山岩雕圖騰，將萬山部落美好的記憶帶回家。



高雄市茂林區萬山社區發展協會

地址：高雄市茂林區萬山里4鄰39-1號

電話： 07 680 1538

FB 專頁，搜尋：萬山部落

歡迎加 LINE@夫子，追蹤 [夫子。旅食趣] 的新文發表