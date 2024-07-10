相信許多台中人對於法雅應該都不陌生，主打多種口味的義式冰淇淋蛋糕與義式冰淇淋，而且甜度與熱量也有經過調整，吃起來美味又沒有太大的負擔，對於嘴饞又想控制熱量的魚編來說真的很讚！

而且法雅也有提供簡餐、下午茶、飲品可以享用，就連平日下午的人潮也不少，加上店內多處都有插座能夠使用，不論是Soho族想工作、與家人朋友約會聚餐，或是來買伴手禮，都是很棒的選擇哦～

台中義式冰淇淋｜法雅地點與環境

法雅台中文心店就位在文心路三段與華美西街二段交叉口附近，超大店面果然是品牌旗艦店的規格，路口有收費停車格，與隔壁的糖村中間也有一處小空地可供顧客免費停車；搭乘捷運也很方便，在綠線文心中清107站下車，走路約5分鐘就能抵達。

店內環境相當寬敞舒適，溫馨柔和的氛圍當中，還多了幾分清新的綠意點綴，沒想到平日下午也幾近客滿呢！

旁邊也有比較隱密的沙發區，這區的位置更有插座可以使用，想來這邊上網、工作，同時還能享用簡餐與下午茶，特別愜意～

整個一樓是可以包場的，二樓則有會議室能夠租借，也有提供基本的投影設備，想舉辦會議或活動也可以參考一下。

店內多處都能看到可愛的裝置藝術，像是比小朋友身形還大的超萌兔兔，讓人彷彿來到了童話世界了呢～

最吸睛的莫過於這座幸福木馬啦！不僅是超級夢幻的美拍打卡熱點，重點是可以搭乘的喲！

搭乘木馬有身高與年齡的規範，只要消費滿$500元，至櫃檯換取三枚魔法硬幣，不用特別去遊樂園，就能帶小朋友來搭乘～

法雅台中文心店｜義式冰淇淋蛋糕

魚編本身就很愛吃冰淇淋蛋糕，不過在台中真的不算好買，大部份只能在傳統古早的蛋糕店才有機會買得到。

來到法雅真的讓我大開眼界，多達十幾種口味的冰淇淋蛋糕一次排開，繽紛到有點不真實，魚編還問服務人員這是不是模型，結果人家是真的蛋糕啦XD

法雅的義式冰淇淋選用多種水果與茶葉，研發出豐富的口味，像是楊枝甘露與芒果優格就是今夏最夯的口味，父親節還有祭出早鳥優惠，全館義式冰淇淋蛋糕、義式冰淇淋，消費滿$2000元即享免運！

法雅台中文心店｜伴手禮專區

法雅的禮盒系列也很受歡迎，內容物與組合也很多元，像是芝麻捲餅、咖啡捲餅、夏威夷豆塔、鳳梨酥、帕瑪森鳳梨酥、核桃桂圓酥、小太陽餅等等，包裝精美又大方，送禮自用兩相宜。

彌月蛋糕禮盒則有舒芙蕾蛋糕能夠選擇，目前有原味、巧克力、草莓和伯爵口味，也能組合成雙拼禮盒哦！

法雅餐點｜乾烙海鮮溫沙拉$560元



我們這天比較晚來吃早午餐，剛好可以銜接上下午茶時段 (14:00~17:00)，所以從正餐、下午茶、飲品到冰品都能吃得到！

乾烙海鮮溫沙拉的套餐，本身附有佛卡夏與軟法麵包、主食、甜點與飲品，如果需要更換其他飲品可折抵$60元。

必須要說法雅選用的海鮮真的很新鮮，可以吃到整隻來自澎湖現撈的小卷，肉質嫩口彈牙，鮮甜又不韌口，不用沾醬就很好吃。

還有鮮蝦與鱸魚，在一般的早午餐店其實不太容易吃到價位較高的鱸魚，能在這邊吃到還挺驚喜的！魚肉肉質細緻嫩滑，與香酥脆口的魚皮形成鮮明的反差口感層次。

另外搭配了豐富蔬菜、香濃綿密的地瓜泥，甚至就連生菜都很好吃，竟然吃得到切成絲狀的芒果果肉，Q彈香甜很開胃耶！

巧達濃湯也是魚編的心頭好，喝起來香濃滑順，還伴隨著海鮮的鮮甜，讓人忍不住一口接著一口，也很有飽足感！

法雅餐點｜方塊吐司套餐-厚切培根德腸$300元

厚切培根德腸口味的方塊吐司套餐也很不賴，套餐一樣附有麵包、飲品與甜點，原本想說麵包到底在哪？別急，吃到後面就會知道啦XD

爽口的油醋醬結合了新鮮生菜與水果，光是水果就能吃到鳳梨、小番茄、芭樂、葡萄與柳丁，解膩又開胃。

德腸的肉感紮實、鹹香十足；厚切培根的口感更是迷人，每一口咬下都能感受到彈牙的肉感，油脂豐滿卻不膩口。

登愣！撥開滑嫩的歐姆蛋，發現一塊塊激似蘿蔔糕的方塊吐司們，口感不但外酥內軟，而且還吸飽了奶油香氣，好吃又有滿滿的驚喜！

套餐的甜點依當天準備，有咖啡凍、雪花冰、義式冰淇淋等不同的甜點。我們的是微帶苦甜的咖啡凍，加入奶油球更增添了絲滑的奶香～

法雅餐點｜芒果牛奶$160元

芒果牛奶是夏季才能喝得到的限定口味，愛文芒果的風味香甜，搭配牛奶後變得更加濃郁順口，冰塊多加一點更過癮！

法雅餐點｜咖啡椰奶冰沙$160元

這杯直接榮獲我們這天的第一名！據說是闆娘到東南亞旅遊發想出來的新品，苦甜濃郁的咖啡，再加上一球夏日椰香冰淇淋，清新的椰奶香氣真的有夠加分！之後回訪絕對是必點名單，喜歡椰奶又愛喝咖啡的朋友一定要試試！

法雅餐點｜珍奶雪寶雪花冰$160元

幾乎每桌必點的雪花冰果然不簡單，原本看到菜單與價位時還沒什麼感覺，以為是一人份，沒想到送上來才發現兩人分享也綽綽有餘，突然慶幸我們只先點了一碗XD

更厲害的是，從冰磚到餡料都是法雅自製，讓人吃得更加安心！香甜的珍奶雪花冰，表面還覆上了滑嫩濃郁的奶酪，旁邊還附有珍珠與黑糖可以自己加，吃起來甜蜜又消暑～

法雅台中文心店｜義式冰淇淋

法雅的義式冰淇淋是可以內用與外帶的喲！杯裝義式冰淇淋目前還有內用優惠，單杯$105元，兩杯只要$180元！十多種口味讓人看得都好想吃，真的會有選擇障礙啊～

我們選了主打的兩款新口味：「繁春櫻花」與「穠華白桃」，義式冰淇淋的乳含量比一般冰淇淋少了2/3~3/4，所以口感會顯得更加綿密、甚至還多了幾分稠度，用法雅獨家的冰淇淋鏟子享用更是萌翻啦～

繁春櫻花是以牛奶冰淇淋為基底，加入日本櫻花醬提味，再拌入鹽漬櫻花，就像是櫻花在口中綻放開來，花香十足！而穠華白桃則是選用了清爽的白桃，冰涼又解膩！

如果特別喜歡法雅的義式冰淇淋，杯裝禮盒6入售價為$630元，裡面還有贈送種子可以DIY！剛好與法雅的品牌名稱呼應：「法雅，幸福在發芽。」、冰淇淋鏟子意指：「法雅，幸福在崛起。」分享給你們參考喲～

法雅台中文心店

營業時間：10:00～20:30 (最後供餐為17:00，內用座位提供至18:00)

電話：04 2291 5669

地址：台中市西屯區文心路三段357號

粉絲專頁：法雅文心店

官網：https://fayalife.com.tw/