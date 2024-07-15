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國道6號唯一休息站”東草屯休息站”正式啟用，更是全國第一座國道橫向休息站！！

2024-07-15 17:05:00 小凉 人氣：109
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窩客好文

小凉

發表篇數：1060篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：南投縣 > 草屯鎮

小凉的美食小天地 > 彰投美食‧景點住宿 > 南投景點 > 國道6號唯一休息站”東草屯休息站”正式啟用，更是全國第一座國道橫向休息站！！

國道6號唯一休息站”東草屯休息站”正式啟用，更是全國第一座國道橫向休息站！！

2024-07-14
 
 

國道6號唯一休息站”東草屯休息站“正式啟用，更是全國第一座國道橫向休息站，我只能說來埔里或日月潭、清境農場的旅客們太幸福囉！！

過往朋友從北部或南部要到南投埔里、國姓玩樂總是要行經國道6號，但中途遙遠想上廁所總是要先找交流道下去，很多不便等等，現在大家不用擔憂了! 國道6號唯一休息站”東草屯休息站”正式啟用囉! 雖然是小而美的休息站，但五臟俱全唷!!

除了設置不少停車場及廁所，另外設置了些簡易賣場、哺乳室等，且休息站整體以山型斜屋頂設計融合九九峰群山地景，也讓國道6號多了一處特色景點，一開始啟用就有不少人來拍照呢

 

東草屯休息站內就只有萊爾富以及新東陽、農特展市集，小而美的商場、但該有的小小補給品還是有的!!

 

萊爾富超商

新東陽及用餐區

 

不少餅乾伴手禮可參考

比較特別的是這邊有販售台灣好茶！！

 

東草屯休息站是沒有加油站的喔！！

 

但這個休息站的商場是有營業時間的喔!! 平日:10:00~18:00、假日:08:00~19:00

夜晚的東草屯休息站，少了商場，就只有小歇吹涼風，上個廁所再出發~~~

 

快來南投埔里找卡皮巴拉（水豚君）玩樂吧！！！　

可以先來南投魚池田螺屋土雞城吃桶仔雞再去看水豚君喔！

國道6號 東草屯休息站
商場營業時間：平日:10:00~18:00、假日:08:00~19:00
廁所：２４小時

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東草屯休息站 國道6號休息站 全國第一座國道橫向休息站 全國第一座橫向國道休息站
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