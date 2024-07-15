國道6號唯一休息站”東草屯休息站”正式啟用，更是全國第一座國道橫向休息站！！

國道6號唯一休息站” 東草屯休息站 “正式啟用，更是全國第一座國道橫向休息站，我只能說來埔里或日月潭、清境農場的旅客們太幸福囉！！

過往朋友從北部或南部要到南投埔里、國姓玩樂總是要行經國道6號，但中途遙遠想上廁所總是要先找交流道下去，很多不便等等，現在大家不用擔憂了! 國道6號唯一休息站”東草屯休息站”正式啟用囉! 雖然是小而美的休息站，但五臟俱全唷!!

除了設置不少停車場及廁所，另外設置了些簡易賣場、哺乳室等，且休息站整體以山型斜屋頂設計融合九九峰群山地景，也讓國道6號多了一處特色景點，一開始啟用就有不少人來拍照呢

東草屯休息站內就只有萊爾富以及新東陽、農特展市集，小而美的商場、但該有的小小補給品還是有的!!

萊爾富超商

新東陽及用餐區

不少餅乾伴手禮可參考

比較特別的是這邊有販售台灣好茶！！

東草屯休息站是沒有加油站的喔！！

但這個休息站的商場是有營業時間的喔!! 平日:10:00~18:00、假日:08:00~19:00

夜晚的東草屯休息站，少了商場，就只有小歇吹涼風，上個廁所再出發~~~

快來南投埔里找 卡皮巴拉 （水豚君）玩樂吧！！！

可以先來 南投魚池田螺屋土雞城 吃桶仔雞再去看水豚君喔！

國道6號 東草屯休息站

商場營業時間：平日:10:00~18:00、假日:08:00~19:00

廁所：２４小時