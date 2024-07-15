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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 豬一十五|古早味小吃|眷村好味道|刈包•四神湯•爌肉飯

豬一十五|古早味小吃|眷村好味道|刈包•四神湯•爌肉飯

2024-07-15 17:09:00 玩味生活食旅週記 人氣：102
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窩客好文

玩味生活食旅週記

發表篇數：3篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 竹北市

造訪商家：

豬一十五 刈包・四神湯・眷村麵
place新竹縣竹北市嘉興路146號
作者本次評價：
3.80
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
3.50
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豬一十五店家資訊

喜歡傳統小吃古早味眷村美食，那就不能錯過豬一十五，主打刈包、四神湯、眷村麵、爌肉飯麵類可自由選擇要細麵、寬麵、板條、米粉，以綠色木質及明亮文青風格的裝潢，​品嚐著道地懷舊料理

  •  
  • 評分： / 
  • 地址：( 地圖 )
  • 電話：
  • 營業時間 
    「目前店家沒有列出營業時間，請先聯繫店家確認識否營業」
  • 備註：無低消，訪店時間:2024/2月
  • 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

豬一十五菜單

豬一十五餐點

巷內擔仔麵—-80元

推薦指數:🌕🌕🌕🌕🌕
這次選擇寬麵
屬於緊實的口感
麵條吸收湯汁後
呈現滑溜滑溜
一隻蝦搭配一顆滷蛋
淋上肥美的肉燥
滷肉非常加分
搭配香濃蒜泥
每一口都刺激著味蕾
脆爽的豆芽菜增添了風味

四神湯—-70元

推薦指數:🌕🌕🌕🌕🌕
很值得推薦的湯品
湯底以大骨及多種藥材熬煮
加入了大量的蓮子、枸杞、大腸、豬肚
大腸豬肚處理得很好
沒有腥味Q嫩不軟爛
喝起來溫順清甜回甘
有著很濃的米酒香氣
他們家湯頭沒加味精
喝完不會嘴巴乾澀

厚切肉片拌麵—-90元

推薦指數:🌕🌕🌕🌕🌕
好的料理不需過多調味
簡單烹煮及巧妙的組合
這次選擇細麵
細麵是彈牙的口感
麵體本身帶有甜味
Q彈陽春細麵
沾附鹹甜的醬汁
上頭油炸後的油蔥酥非常香
是那種會刺激食慾的香氣
肥瘦適中的厚切肉片很彈牙

每吸一口麵
蔥香直衝鼻腔
帶有顆粒的花生
增添了脆脆的驚喜

鮮蚵小卷米粉—-140元

推薦指數:🌕🌕🌕🌗
細白的米粉
搭配上鮮蚵及小卷
整體中規中矩新鮮沒腥味
湯頭清甜鮮味十足

胡椒雞湯—-70+40元

推薦指數:🌕🌕🌕🌕
有著胡椒中藥的重口味
鹹甜香集聚這一碗
加入白菜及枸杞的點綴
以及一隻雞腿
值得一提
胡椒不是辛辣嗆鼻
是比較溫和辣度
是從裡到外
從胃慢慢溫暖全身

刈包—-60元

推薦指數:🌕🌕🌕🌕
白胖胖鬆軟的麵皮
裡頭藏著
滷到烏亮半肥半瘦的爌肉
酸脆爽口的酸菜
搭配上香菜
以及甜香的花生粉
這就是非常標準的刈包
肉質偏瘦了一點
吃的到肉扎實的口感
整體是比較甜一點

小知識:
其形狀及內餡似老虎的嘴咬住一塊豬肉，所以在臺灣亦被稱作「虎咬豬」外型長得像錢包，裡面夾一大塊滷肉、酸菜、花生粉、還有香菜，就像一個飽滿的錢包，取其財富滿足的喻意。因此在尾牙吃刈包，象徵來年發大財、錢財滿滿用不完。

爌肉飯—-70元

推薦指數:🌕🌕🌕🌕
滷到油亮油亮的控肉
肉質非常軟爛
達到入口即化的層次
不用過多的咀嚼就會化開
留下滿滿的角質在嘴角
跟清爽的筍乾相輔相成
鹹度上差一點點
覺得不夠下飯

滷味拼盤—-60元

推薦指數:🌕🌕🌕🌕
海帶、豆干、滷蛋、豬耳朵
每一個滷得都很入味
不會軟爛是QQ脆脆的
搭配上鹹甜的油膏很刷嘴
最讓我驚豔的是豬耳朵
有著火烤的焦香味
第一次吃到這種獨特的味道

無骨鳳爪—-60元

推薦指數:🌕🌕🌕
冷盤方式呈現
都是去骨的雞腳
口味上偏甜
中規中矩

豬一十五環境

▲豬一十五環境給人一種乾淨舒服感覺▲

▲自助區有酸菜、辣椒、芥末、蔥花，還有紅茶跟檸檬水喝到飽▲

▲各式小菜可以選擇▲

豬一十五後記

將傳統的小吃結合現代概念
簡單又不簡單的料理
吃的是小時候的味道
一進門給人很文青裝潢
在裡頭用餐很舒服
用餐期間客人絡繹不絕
代表著這家餐點很受歡迎
最推薦的是湯品及麵系列

 



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眷村味 四神湯 竹北美食 鮮蚵小卷米粉
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