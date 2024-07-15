豬一十五店家資訊 喜歡傳統小吃及古早味眷村美食，那就不能錯過豬一十五，主打刈包、四神湯、眷村麵、爌肉飯，麵類可自由選擇要細麵、寬麵、板條、米粉，以綠色木質及明亮文青風格的裝潢，品嚐著道地懷舊料理 評分： / 地址：( 地圖 ) 電話： 營業時間 「目前店家沒有列出營業時間，請先聯繫店家確認識否營業」 備註：無低消，訪店時間:2024/2月 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。 豬一十五菜單 豬一十五餐點 巷內擔仔麵—-80元 推薦指數:🌕🌕🌕🌕🌕 這次選擇寬麵 屬於緊實的口感 麵條吸收湯汁後 呈現滑溜滑溜 一隻蝦搭配一顆滷蛋 淋上肥美的肉燥 滷肉非常加分 搭配香濃蒜泥 每一口都刺激著味蕾 脆爽的豆芽菜增添了風味 四神湯—-70元 推薦指數:🌕🌕🌕🌕🌕 很值得推薦的湯品 湯底以大骨及多種藥材熬煮 加入了大量的蓮子、枸杞、大腸、豬肚 大腸豬肚處理得很好 沒有腥味Q嫩不軟爛 喝起來溫順清甜回甘 有著很濃的米酒香氣 他們家湯頭沒加味精 喝完不會嘴巴乾澀 厚切肉片拌麵—-90元 推薦指數:🌕🌕🌕🌕🌕 好的料理不需過多調味 簡單烹煮及巧妙的組合 這次選擇細麵 細麵是彈牙的口感 麵體本身帶有甜味 Q彈陽春細麵 沾附鹹甜的醬汁 上頭油炸後的油蔥酥非常香 是那種會刺激食慾的香氣 肥瘦適中的厚切肉片很彈牙 每吸一口麵 蔥香直衝鼻腔 帶有顆粒的花生 增添了脆脆的驚喜 鮮蚵小卷米粉—-140元 推薦指數:🌕🌕🌕🌗 細白的米粉 搭配上鮮蚵及小卷 整體中規中矩新鮮沒腥味 湯頭清甜鮮味十足 胡椒雞湯—-70+40元 推薦指數:🌕🌕🌕🌕 有著胡椒中藥的重口味 鹹甜香集聚這一碗 加入白菜及枸杞的點綴 以及一隻雞腿 值得一提 胡椒不是辛辣嗆鼻 是比較溫和辣度 是從裡到外 從胃慢慢溫暖全身 刈包—-60元 推薦指數:🌕🌕🌕🌕 白胖胖鬆軟的麵皮 裡頭藏著 滷到烏亮半肥半瘦的爌肉 酸脆爽口的酸菜 搭配上香菜 以及甜香的花生粉 這就是非常標準的刈包 肉質偏瘦了一點 吃的到肉扎實的口感 整體是比較甜一點 小知識: 其形狀及內餡似老虎的嘴咬住一塊豬肉，所以在臺灣亦被稱作「虎咬豬」，外型長得像錢包，裡面夾一大塊滷肉、酸菜、花生粉、還有香菜，就像一個飽滿的錢包，取其財富滿足的喻意。因此在尾牙吃刈包，象徵來年發大財、錢財滿滿用不完。 爌肉飯—-70元 推薦指數:🌕🌕🌕🌕 滷到油亮油亮的控肉 肉質非常軟爛 達到入口即化的層次 不用過多的咀嚼就會化開 留下滿滿的角質在嘴角 跟清爽的筍乾相輔相成 鹹度上差一點點 覺得不夠下飯 滷味拼盤—-60元 推薦指數:🌕🌕🌕🌕 海帶、豆干、滷蛋、豬耳朵 每一個滷得都很入味 不會軟爛是QQ脆脆的 搭配上鹹甜的油膏很刷嘴 最讓我驚豔的是豬耳朵 有著火烤的焦香味 第一次吃到這種獨特的味道 無骨鳳爪—-60元 推薦指數:🌕🌕🌕 冷盤方式呈現 都是去骨的雞腳 口味上偏甜 中規中矩 豬一十五環境 ▲豬一十五環境給人一種乾淨舒服感覺▲ ▲自助區有酸菜、辣椒、芥末、蔥花，還有紅茶跟檸檬水喝到飽▲ ▲各式小菜可以選擇▲ 豬一十五後記 將傳統的小吃結合現代概念 簡單又不簡單的料理 吃的是小時候的味道 一進門給人很文青裝潢 在裡頭用餐很舒服 用餐期間客人絡繹不絕 代表著這家餐點很受歡迎 最推薦的是湯品及麵系列 此文同步發表於：豬一十五|古早味小吃|眷村好味道|刈包•四神湯•爌肉飯