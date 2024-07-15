豬一十五店家資訊

喜歡傳統小吃及古早味眷村美食，那就不能錯過豬一十五，主打刈包、四神湯、眷村麵、爌肉飯，麵類可自由選擇要細麵、寬麵、板條、米粉，以綠色木質及明亮文青風格的裝潢，​品嚐著道地懷舊料理



評分： /

地址：( 地圖 )

電話：

營業時間

「目前店家沒有列出營業時間，請先聯繫店家確認識否營業」

「目前店家沒有列出營業時間，請先聯繫店家確認識否營業」 備註：無低消，訪店時間:2024/2月

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

豬一十五菜單

豬一十五餐點

巷內擔仔麵—-80元

推薦指數:🌕🌕🌕🌕🌕

這次選擇寬麵

屬於緊實的口感

麵條吸收湯汁後

呈現滑溜滑溜

一隻蝦搭配一顆滷蛋

淋上肥美的肉燥

滷肉非常加分

搭配香濃蒜泥

每一口都刺激著味蕾

脆爽的豆芽菜增添了風味

四神湯—-70元

推薦指數:🌕🌕🌕🌕🌕

很值得推薦的湯品

湯底以大骨及多種藥材熬煮

加入了大量的蓮子、枸杞、大腸、豬肚

大腸豬肚處理得很好

沒有腥味Q嫩不軟爛

喝起來溫順清甜回甘

有著很濃的米酒香氣

他們家湯頭沒加味精

喝完不會嘴巴乾澀

厚切肉片拌麵—-90元

推薦指數:🌕🌕🌕🌕🌕

好的料理不需過多調味

簡單烹煮及巧妙的組合

這次選擇細麵

細麵是彈牙的口感

麵體本身帶有甜味

Q彈陽春細麵

沾附鹹甜的醬汁

上頭油炸後的油蔥酥非常香

是那種會刺激食慾的香氣

肥瘦適中的厚切肉片很彈牙

每吸一口麵

蔥香直衝鼻腔

帶有顆粒的花生

增添了脆脆的驚喜

鮮蚵小卷米粉—-140元

推薦指數:🌕🌕🌕🌗

細白的米粉

搭配上鮮蚵及小卷

整體中規中矩新鮮沒腥味

湯頭清甜鮮味十足

胡椒雞湯—-70+40元

推薦指數:🌕🌕🌕🌕

有著胡椒中藥的重口味

鹹甜香集聚這一碗

加入白菜及枸杞的點綴

以及一隻雞腿

值得一提

胡椒不是辛辣嗆鼻

是比較溫和辣度

是從裡到外

從胃慢慢溫暖全身

刈包—-60元

推薦指數:🌕🌕🌕🌕

白胖胖鬆軟的麵皮

裡頭藏著

滷到烏亮半肥半瘦的爌肉

酸脆爽口的酸菜

搭配上香菜

以及甜香的花生粉

這就是非常標準的刈包

肉質偏瘦了一點

吃的到肉扎實的口感

整體是比較甜一點

小知識:

其形狀及內餡似老虎的嘴咬住一塊豬肉，所以在臺灣亦被稱作「虎咬豬」，外型長得像錢包，裡面夾一大塊滷肉、酸菜、花生粉、還有香菜，就像一個飽滿的錢包，取其財富滿足的喻意。因此在尾牙吃刈包，象徵來年發大財、錢財滿滿用不完。

爌肉飯—-70元

推薦指數:🌕🌕🌕🌕

滷到油亮油亮的控肉

肉質非常軟爛

達到入口即化的層次

不用過多的咀嚼就會化開

留下滿滿的角質在嘴角

跟清爽的筍乾相輔相成

鹹度上差一點點

覺得不夠下飯

滷味拼盤—-60元

推薦指數:🌕🌕🌕🌕

海帶、豆干、滷蛋、豬耳朵

每一個滷得都很入味

不會軟爛是QQ脆脆的

搭配上鹹甜的油膏很刷嘴

最讓我驚豔的是豬耳朵

有著火烤的焦香味

第一次吃到這種獨特的味道

無骨鳳爪—-60元

推薦指數:🌕🌕🌕

冷盤方式呈現

都是去骨的雞腳

口味上偏甜

中規中矩

豬一十五環境

▲豬一十五環境給人一種乾淨舒服感覺▲

▲自助區有酸菜、辣椒、芥末、蔥花，還有紅茶跟檸檬水喝到飽▲

▲各式小菜可以選擇▲

豬一十五後記

將傳統的小吃結合現代概念

簡單又不簡單的料理

吃的是小時候的味道

一進門給人很文青裝潢

在裡頭用餐很舒服

用餐期間客人絡繹不絕

代表著這家餐點很受歡迎

最推薦的是湯品及麵系列