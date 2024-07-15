【台中食記】星巴克(沙鹿北勢門市)

今天要帶大家到台中的沙鹿星巴克喝杯咖啡，星巴克沙鹿北勢門市占地遼闊，除了戶外有大片的園藝造景外，同時還附有停車場、電動車充電樁以及車道型服務，這間星巴克還是全台首間通過Greener Store認證的綠色環保概念店，來頭真的不小阿！

▲星巴克提供平面停車場還有電動車的充電樁，完全不用擔心停車問題。

▲除此之外還提供了車道型點餐服務，不用下車就能點餐超方便。

▲星巴克外觀為白色獨棟建築，周圍使用大量玻璃帷幕，夜間從室內透出黃光滿滿氛圍感。

▲咖啡店外圍種植了許多綠色植物，步道也很寬敞很適合散散步。

▲室內為挑高的寬闊空間，靠窗有吧檯座位區也有四人座沙發，整體座位數量非常多，座位區幾乎都有提供插頭可供筆電手機充電使用。

▲靠牆的座位區有充滿熱帶氣息的圖騰，給人一種活力四射的感覺。

▲逛星巴克必逛的重點就是架上販售的咖啡杯，玻璃杯真的蠻好看的。

▲柚子葡萄風味椰奶星沁爽是最近推出的新產品，於是我們抱著冒險的精神點來喝看看。

▲玻璃櫃的蛋糕種類蠻多的，因為造訪時快要打烊了，所以蛋糕還有特價優惠非常划算！

▲柚子葡萄風味椰奶星沁爽(中杯)85元：飲料使用白葡萄汁當基底，加入椰奶調和可以喝到淡淡椰奶香氣，並加入柚子果肉，可同時喝到白葡萄的甜香與柚子的果香，很清爽的口感。

▲冰拿提(大) 135元：星巴克的拿鐵喝過很多次，就不特別再介紹了XD。

▲提拉米蘇可可千層 140元：使用馬斯卡邦起司並加入些微咖啡酒，口感滑順綿密，整體甜度微甜尾韻帶點苦味，吃起來完全不會有黏膩感。

▲經典法式千層薄餅 120元：使用在地瑞穗鮮乳製作，千層外皮極為柔軟，含在嘴中馬上在舌尖化掉，有著濃郁迷人的奶香。

雞蛋糕短評：內用空間寬闊座位多，有停車場和得來速，建築整體占地寬闊有綠色庭院，餐點有維持星巴克水準。



用餐環境★★★★★

餐點★★★★☆

服務★★★★☆

CP值★★★★



【星巴克沙鹿北勢門市美食資訊】

地址：台中市沙鹿區台灣大道七段373號

電話：0426527825

官網：https://www.starbucks.com.tw

營業時間：06:30–21:30

外送：foodpanda

線上預定：無

停車場：有

服務費：無

洗手間：有

刷卡：有

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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