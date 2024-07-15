巷仔內的美食如果沒有當地人的帶領，真的超容易直接路過錯過。

胖達知道這家多虧於住在蘆洲的同事分享~

我們一起相約在蘆洲的「徐匯中學」站，再一起出發啦!

步行過去約10分鐘就可以抵達我們今天要一起用餐的店家「香草與塩」囉，

由香料所構成的店名，感覺等等吃到的食物在調味上也都非常的下功夫!

香草與塩

低調的外觀，在日落黃昏時，香草與塩亦亮起了營業的燈。

各式日式酒瓶點綴在門廊，而一卷布簾、一扇木製矮門為今天的迎客做好了準備。

推門掀簾而入，映入眼簾的是，

帶著一點日式與一點台灣家鄉古早味家裡的布置裝潢，

會有一種好像回到家裡面吃飯的溫暖感受。

*座位區的部分入口處附近是可以席地而坐的四人桌與面對街弄的單人座

香草與塩 菜單

胖達從店員那接過菜單，上面是用書寫的方式撰寫上菜色內容，

餐點內容有分「主食」、「單點」、「湯品」、「點心」與「飲品」這幾大類。

呈現的風格多以日式和風為主，看完菜單真的是垂涎三分~~~

且價格很平易近人，難怪胖達在坐下來沒多久後就直接客滿了!!

跟同事幾經糾結之後，最後一起點了「泡菜小辣火鍋」、

「明太子海鮮烏龍乾拌麵」、「清酒徵蛤蜊」、「椒塩鴨肉串」、

「伯爵紅茶」、「肉桂蘋果茶」跟點心「日式烤糰子串」

接著就期待上桌啦~~!!

香草與塩 泡菜小辣火鍋

火鍋呈上來的時候，黑色的陶鍋會非常的燙喔，要小心不要碰到囉。

湯體非常的鮮紅，看的出來泡菜的佐料用的十分實在~~!!

小火鍋本身有附一碗飯，可以配著裡面的料一起吃；

一整鍋食材裡面也非常豐富，除了泡菜與牛肉片之外，

還有許多的洋蔥、秀珍菇、溏心蛋、胡蘿蔔與作為點綴的辣椒絲。

牛肉片給的很多，而且肉片沒有煮得過老，讓整個肉質鮮甜軟嫩；

洋蔥不會煮的太軟爛，留有一點脆口感；泡菜的湯頭風味濃厚、鮮甜好喝，

且風味不會過於強烈難以入喉。

香草與塩 明太子海鮮烏龍乾拌麵

明太子海鮮烏龍乾拌麵是同事點的晚餐，也讓同事直呼好吃!

吃得到明太子顆粒感、且帶有點奶香味，入口清爽不膩口，

蝦子很貼心地去了蝦殼與沙筋，讓入口的蝦子更為鮮甜，

肉質緊實不桑桑，用料也很大方不僅有大量的明太子與三隻的蝦子還有不少蛤蜊~~!

香草與塩 蒸酒煮蛤蜊

一股酒香的升起，暴露湯頭底下藴育著濃厚的酒味與蒜香，

更增添了蛤蜊的鮮味與入口的甜美，也因為清酒的蒸煮，

所以會殘留一點點的酒的苦味在蛤蜊上，增加了不同風味的層次調性。

鴨肉串烤得很漂亮，肉串上面彷彿還閃著一股油脂的光；

上面有撒上白芝麻增加入口的香氣，

鴨肉本身鹹香有味，肉質也很有口感，軟嫩好入口。

香草與塩 日式烤團子串

糰子烤的炭香味十足，入口軟Q，

蘸上煉乳與花生粉入口，香氣與甜味增添十分，

超適合當一個飯前飯後的小點心～

香草與塩 結語

雖然香草與塩在巷弄裡面，不過跟朋友吃過一次就知道，

他們的美味早已傳到巷弄之外，而胖達這次吃下來，

也真心覺得很不錯ㄟ~好吃之餘價格也不會太貴!!

胖達也不藏私~分享相關資訊給各位朋友啦~~趕緊揪團吃一波~~GOGO!

店名:香草與塩

地址: 新北市蘆洲區中山一路108巷1號

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香草與塩 IG : IG 粉絲團