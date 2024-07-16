新竹美食推薦這家如意麵食館，如意麵食館在新竹可以說是赫赫有名，如意麵食館以前是在建美路，後來已經搬遷至光復路二段，主打物美價廉的各式麵食，內用還有麥香紅茶喝到爽，不少學生上班族都超愛來這吃，光看gooogle評價2000多則拿4.5顆星在新竹真的是非常厲害啊！

如意麵食館｜交通方式、停車資訊

如意麵食館就位在新竹光復路二段上，離新竹交流道很近，附近有停車格跟收費停車場，門前是紅線不要停喔，會被拍照開單，如意麵食館用餐區有分一二樓，基本上不分平假日用餐時間生意爆炸好，滿滿都是人，連外帶都是滿滿滿！

如意麵食館｜菜單

如意麵食館招牌就是各種口味的牛肉麵系列，有總匯牛肉麵、清燉牛肉麵、南瓜牛肉麵、蕃茄牛肉麵、紅燒牛肉麵，可以選擇細拉麵、寬麵，也有其他麵食、湯類、水餃等等，值得一提的是，如果湯喝完了還可以拿著碗去廚房那邊再加一次湯唷

另外店家在菜單上有麵多的選項，如果沒吃完就投10元做公益，也是希望大家不要浪費糧食啦

內用還有提供麥香紅茶免費喝，這茶也是店家自己煮的，很有古早味紅茶的感覺

醬料區，這裡有酸菜可以自取，也是店家自己製作的，吃起來有很濃郁的醬香甜味及脆度，可以加入紅燒牛肉麵，我都拿來當開胃小菜吃，挺開胃的

如意麵食館｜推薦必點

在地友人表示，如意麵食館其實沒有什麼招牌必點，任點無雷啦，想吃什麼就點什麼，但我建議還是從牛肉麵入手，然後牛肉捲餅一定要點，超強！

如意麵食館的牛肉捲餅真的非常厲害，有夠大一卷！外面的餅是用乾烙的做法，吃起來完全不油膩，而且還有紮實的口感跟麵香，裡面的滷牛肉也是下料不手軟，一整個就是塞好塞滿，牛肉吃起來滷香十足還很濕潤！

蕃茄牛肉麵，原本是想點紅燒牛肉麵的，但看到有蕃茄牛肉麵我還是忍不點了，蕃茄牛肉麵一上桌就能聞到一股清香的番茄果酸香味，牛肉也給的不少呢

淺嚐一口湯頭，番茄的酸香洽到好處，能喝到牛肉湯底本身的甜味又能兼顧番茄的酸味，湯頭口感平衡，裡面也能吃到大塊的番茄，夏天吃真的很清爽

牛肉也是一絕！也是長時間滷製，使用的是牛腱，油脂清爽豐厚，肉質燉煮軟嫩細緻，吃起來有著濃郁的牛肉甜香，厚度也很厚，吃起來很是過癮啊

麵體有大寬麵跟拉麵可以選擇，我是選拉麵，拉麵也很容易吸附湯頭的香氣，湯、麵、 牛肉取得微妙的平衡感，我覺得很棒！

南瓜牛肉湯麵，這個真的非常好吃！我以為是清爽的南瓜湯，結果不是，它是類似玉米濃湯那樣的濃稠度，而且還能吃到南瓜纖維那種南瓜泥的口感，香甜可口，如果不說真的很像在吃義大利麵一樣！

涼拌小黃瓜，是用拍列在醃漬的做法，吃起來不僅非常入味，而且還能保留小黃瓜的脆度唷！

如意麵食館真有如傳言中那麼厲害啊！喝得出來他們的湯頭製作真的非常用心，每一口都可以嚐到食材本身的味道，加上份量大價位也很平實，老闆也很大方的讓人加麵還不加價，如果有來新竹玩，千萬不能錯過唷！

如意麵食館

地址：新竹市東區光復路二段746號

電話：03 571 0212

營業時間： 11:30–13:45, 17:00–19:45（週一公休）

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