新開幕！隱藏在民宅社區內的麵包店，一週只營業四天，鹽之花奶油捲、剝皮辣椒捲、經典可頌都不容錯過！！

新開幕！隱藏在民宅社區內的麵包店，一週只營業四天，鹽之花奶油捲、剝皮辣椒捲、經典可頌都不容錯過！！

近期台中南區開了不少麵包、甜點、冰店，根本就來不及我一一插旗！有時候人就是這樣，需要好姊妹來推一把，你才會認真XDD

椛橙 是一家隱藏在民宅社區內專賣麵包、甜點的小店，走日式風格且外觀一看就是老宅，更增添了不少溫馨感，目前只開放外帶，未來會有內用區，就請大家關注店家的粉專吧！！

椛橙的位置算比較靠近復興路三段及學府路的全聯附近巷弄，其實只要開導航就能輕鬆找到喔！但這邊無法停車，建議開車的朋友將車放在復興路三段126號附近，再走旁邊的巷弄進來即可。

麵包一律都是當天現做，下午出爐現賣的美味。目前品項不算太多、大約12款，但每一款都是店家精心手工製作的，很建議都來一個試試，除非你跟小涼一樣已經鎖定目標，來就快狠準的採購一番XD

除了麵包以外，還有不少甜點在冷藏櫃內喔!

牧場鮮奶香草布丁 ，姊妹說這款很滑嫩好食，且底部的焦糖不會很甜膩。

大人系提拉米蘇 ，所謂大人系就是酒香濃厚的提拉米蘇啦!

試營運期間只要滿２００元就可以玩轉轉抽選，依照你轉出來的顏色小球來贈送麵包或甜點唷！立馬加入椛橙LINE好友也有多一次抽獎機會!! 小涼是轉到最底下的木色球，所以當下是送了司康一個，最大獎紅色是椛橙精美禮盒一組。

不看不打緊，一看到麵包就會失心瘋的買買買～～～～ 這就是今天跟姊妹的戰利品，當然還有許多沒有擺放出來ＸＤ

鹽之花奶油捲 ，這一款麵包吃起來外層微微的脆香，內容是屬於比較軟Ｑ的口感加上濃厚的奶油香，大人小孩都喜歡。

香草千層花蛋塔 ，最近很流行的千層蛋塔～～

那千層的花瓣咬入嘴後的卡滋卡滋酥香口感，加上內層的滑嫩餡兒，姊妹說超好吃！！

經典原味可頌 ，小凉最愛吃可頌了！尤其那大口咬入嘴後的酥脆感及誘人香氣，總是讓人不想停口。

店內超美榻榻米區域再未來會開放，請隨時關注店家粉專吧！

椛橙 – 麵包、甜點、たたみ

電話：04-22236657

地址：台中市南區復興路三段116巷5弄7號

營業時間：每周三～週六14:00~19:00

臉書粉絲頁： 椛橙 – 麵包、甜點、たたみ