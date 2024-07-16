嘉義美食推薦這家北回水晶餃，真的必吃中的必吃，北回水晶餃我第一次吃之後，真的很不錯吃，皮晶瑩剔透超好吃之外，他的價錢好幾年都沒調漲，不過我心目中第一名還是好口味，但是北回水晶餃缺點就是這邊很不好停車，而且現場一定要等，至少20分鐘起跳，所以沒有耐心的人真的是無緣啦！

北回水晶餃｜交通方式、停車資訊

北回水晶餃就位在嘉義東市場附近，這附近真的不太好停車，表定是九點開門，但門口大概八點半左右就已經排成一串了，真的有夠扯的！

營業時間是九點營業，但他也不是九點就開始賣，九點還在做第一爐，等到第一爐蒸好已經是九點半了，所以要等第一爐的朋友大概需要等差不多一個小時，後方就是水晶餃的作業區，做好的水晶餃會推到門口的蒸箱裡蒸

隨著水晶餃出爐，現場就開始躁動了起來，終於可以拿貨啦，隨著裊裊炊煙，原本白色的水晶餃也變成晶瑩剔透的模樣，看起來ＱＱ彈彈得好誘人，水晶餃會取出大概吹涼一下

北回水晶餃｜價位

北回水晶餃一顆是18元，五顆一盒90元，大家基本上都是兩盒起跳，攤位前也有買回家料理的方式可以參考，不過像我們只想買兩顆嚐鮮也是可以的

北回水晶餃｜水晶餃

我們買兩顆而已，後來蠻後悔為什麼不買一盒啦！以前都以為水晶餃是那種滷味攤咬起來都在吃皮的很硬很Ｑ的那種，但北回水晶餃完全不是你心裡想的那回事

皮超級Q彈又不會有化學感，咬下去沒有那種難以消化的彈牙，而且內餡真的很對我的胃口，我就是喜歡偏甜的餡料，裡面的肉感跟層次感都完美，而且濕潤度適中卻也不會過油，完全是黃金比例，不過相較好口味有加豆薯丁，口感略遜一些

北回水晶餃好吃是好吃，但真的蠻難買的，甚至還沒出爐就已經秒殺，阿姨會依序先問排隊的人要多少盒統計數量，目測一次出爐大概50盒，賣完只好排下一爐囉，下回有機會來嘉義，不妨來碰碰運氣看能不能買到好吃的水晶餃

北回水晶餃

地址：嘉義市東區忠孝路166號

電話：05 225 1387

營業時間：09:00–18:00（週日公休）

延伸閱讀