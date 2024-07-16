肉鬆伴隨著我們台灣囡仔不少吃飯時光，長大後，接觸的食物種類愈來愈多，偶而想起肉鬆，特別懷念那股肉香和酥鬆的鹹香口感。胖肉鋪研發了肉鬆餅，讓肉鬆也可以是任何時候嘴饞的點心主角。一次開箱胖肉鋪的經典品項，給大家聞香。

肉鬆餅

禮盒盒面上的線條風格融入小豬圖案和豬鼻子的元素，以磚紅色為底搭配燙金，整體外盒的視覺設計非常有質感。

肉鬆餅皆是獨立帶殼包裝，帶殼可保持肉餅鬆的完整性，便於攜帶保存食用，而且這類點心較容易掉屑，有了膠殼也不怕掉得滿地都是。我這一盒是金沙和麻糬的組合。官網都有不同的口味搭配，可依照個人喜好挑選。

之前吃過其他家的肉鬆餅，是以類似月餅的方式製作，只不過內餡換成肉鬆。而胖肉鋪的肉鬆餅卻很不一樣，金黃色的表皮類似鳳梨酥的餅皮，充滿奶香甚至加入些微鹹蛋黃粉，吃起來香軟好化口，層次感豐富。

內餡選用台灣豬肉鬆搭配麻糬，酥鬆鹹香的肉鬆多了Ｑ軟的麻糬口感，是老少咸宜的口味。

另一個金沙口味，添加鹹蛋黃在其中，吃的到鹹蛋黃的顆粒感，鹹甜鹹甜非常涮嘴，喜歡金沙的一定會愛！

捲卷酥

字體的卷帶了巧思，是被丸媽誇獎的盒面。

一盒六入，與肉鬆餅一樣都是帶殼的獨立包裝，方便保存食用。

捲卷酥造型我說像壓扁的肉桂捲，丸媽則覺得像年輪蛋糕，特別有趣有記憶點。這一盒有兩種口味，分別是鹹蛋肉鬆和奶黃起士。這每一卷每一層都是胖肉鋪手工製作而成，扎實酥脆，有點類似嘉義的方塊酥壓的更厚實的版本。

餅乾體同樣帶著濃郁奶香外，因應不同口味也帶出各自風味，鹹蛋肉鬆有鹹蛋黃獨特的鹹香與肉香，非常涮嘴；奶黃起士則加重的奶香和起士的風味，非常適合搭配熱茶當作茶點。

米軋糖

胖肉鋪獨創的點心米軋糖，我確實第一次嚐到這樣的組合，尚未入口時還猜想到底是牛奶為主還是米為主呢？每一個米軋糖皆獨立包裝，裝在可密封外袋內，方便攜帶拿取食用。

米軋糖約有半根手指的長度，剖面可以看到滿滿的杏仁切面，此時我還在想，那米呢？入口後，滿口的米香味（是那種小時候吃爆米香的那種米香）從嘴裡爆開！真的是米軋糖呢！此外，完全不黏牙，在嘴裡咬個幾口就化開了，很新奇很好吃，受到家人一片好評！

榖神燕麥脆片

健康風吹起，燕麥脆片成了健康瘦身零食推薦，沒想到胖肉鋪也能將肉鬆與燕麥脆片結合，推出肉鬆、可可和泰奶口味！夾鏈式密封袋裝，方便保存食用。

燕麥脆片本人融合了許多堅果穀物在裡頭像是杏仁片、南瓜子、芝麻等榖物，而肉鬆在這個時候變成點綴，不會有太明顯的存在感，整體吃起來非常豐富扎實。可作為解饞零嘴也很適合搭配燕麥奶、豆漿、優格或是增加水果，就可以變成一頓充飢的餐點或是早餐呢！

心得評價

胖肉鋪的品項，推陳出新結合時下的口味又不忘帶入台灣傳統口味，精心研發的點心餅乾，吃得出用心和美味。和之前吃過的肉鬆餅相比，我喜歡胖肉鋪的餅皮表現以及整體的份量和比例，它不會有都在吃肉鬆的感覺，也不會一吃就覺得偏乾需要喝茶，口味上各種食材表現到位，非常耐吃。這回品嚐的品項，丸媽都表示滿意呢！

胖肉鋪推出各種禮盒款式的搭配組合，很適合年節中秋送禮或是企業送禮；抑或是辦公室團購下午茶點心，伴手禮推薦參考。

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