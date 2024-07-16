餐廳：逢甲炭燒烤

地址：台中市西屯區西屯路二段272號之8

電話：0903 164 997

營業時間：18:00~00:30(週五、六到01:30)

臉書：https://www.facebook.com/profile.php?id=100063674751135

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這間逢甲西屯路上的「炭燒烤」可以說是近期我自己最喜歡的一間店了，非常快的就二訪，沒想到這麼好吃的店卻很少人分享，趕緊來推薦給大家。

這間逢甲炭燒烤地點就在西屯路和文華路口附近，距離夜市不遠，開車的話可能要找一下遠一點的車位，第一次來訪的時候真的只是意外，買完將軍滷味突然想說吃點東西就走進去了，沒想到吃完之後驚為天人，很快就特地跑來二訪。

逢甲炭燒烤的店內空間不大，牆面貼滿了各種日式海報和浮世繪風格圖案，很有日式屋台或是小型居酒屋的氣氛，這裡的內用和外帶的客人都很多，我二訪很聰明的還沒開店就來等。

在這邊點餐的話，可以到店前冰櫃裡有各種已經串好的串燒，側邊牆面也有菜單，內用的話會有紙本菜單可以畫單，種類還蠻多元的除了串燒之外也有各種單點菜色，另外牆上的小黑板還會有隱藏版菜單，飲料在冰箱，另外這邊有不少清酒，懂喝的人也能在這邊獲得滿足喔，我自己因為都要騎車不能喝酒，所以通常會選可樂或蘋果西打，但今天來點道地台灣味的黑松沙士。

鱈魚肝沙拉(NT.180)，自從有一次到南投吃拉麵吃過鱈魚肝沙拉之後就愛上這道美食，只要菜單有就必點，炭燒烤的鱈魚肝給的份量很足，豐富的油脂和清爽的醬汁搭配水果吃起來濃而不膩相當開胃。

酒蒸蛤蜊(NT.150)，這道也是很多人到居酒屋必點的，不過炭燒烤的酒蒸蛤蜊和別人不一樣，一般店家我們通常會吃到清酒味重一些，但這裡的卻帶有一點麻油雞的香氣，邊吃邊喝一點湯汁真的是讓人欲罷不能、暖心又暖胃。

串燒類我們點的還蠻多種，照著各種肉類都來一些，有醬烤肥腸(NT.45)、豬肉蔥串(NT.50)、雞皮串(NT.30)、雞心串(NT.30)、鹽烤雞軟骨(NT.35)、鹽蔥牛舌串(NT.75)和隱藏版的牛肋條串以及蔬菜類的烤茄子(NT.25)，他們家的串類都是單串不大支可是價格相當便宜，對於我們這種想吃少量多樣的非常適合，而且炭燒烤的串烤類非常好吃，不管是醬烤或鹽烤的火候炭香都很恰到好處，味道也是略鹹但不過重，比較難烤的肥腸皮酥內嫩、雞皮不是乾硬脆的那種，帶一點點皮的軟度和咬感保留了雞汁又有表皮的焦化，其他像是牛舌以及牛肋條都是控的不好就會太韌不好咬，但在這裡品嘗的每一款都能讓人吃得滿意，回味再三。

這是隱藏版的松葉蟹味噌湯，也是只要一百多的親民價格，而且還挺大碗。

最後就用鮭魚飯糰(NT.50)來收尾，他們家的烤飯糰是我吃過最喜歡的，現烤的飯糰烤到表層焦的剛剛好，有一點點結成塊但又沒有整片變硬，就是剛好成形又沒成鍋巴的適中程度，味道刷醬也沒有這麼重，真的都是我的飲食取向，兩個人整餐這樣吃下來不到一千，鹹淡剛好吃完完全沒負擔，而且兩次吃完都對其他還沒吃過的料理更加感興趣，我想不久的將來我就會來三訪了！

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