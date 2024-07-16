三月叁March Sun

逢年過節都要準備的伴手禮、年節禮盒，或是拜訪外國朋友，軟西最喜歡的就是送鳳梨酥啦，最近推出的伴手禮新品牌三月叁，是由幾個科技公司科技人一起創辦，取三月三日初春春暖花開意象，推出各種適合送禮簡單大方鳳梨酥禮盒，暖黃包裝活潑有朝氣，除了經典鳳梨酥、鳳凰酥、土鳳梨酥之外，還有各種無麩質、低糖手工餅乾，材料嚴選台灣在地食材和國外高級進口奶油等，原料天然無添加物，大人小孩都可以吃得安心健康，不管鳳梨酥或是手工餅乾都送禮自用兩相宜，鳳梨酥推薦台北新品牌三月叁。

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▻原文:鳳梨酥推薦》三月叁March Sun◅

三月叁取名來自春季三月三日，是個春暖花開，暖陽灑落大地，萬物準備自冬眠甦醒的季節，就像三月叁包裝禮盒暖色調柔和的黃色一樣，給人溫暖有朝氣的活力印象，搭配藍色LOGO燕子，對比色搶眼吸睛，帶著這款禮盒送禮，注入了股年輕活潑又不失大器禮數。

鳳梨酥推薦 三月叁March Sun 鳳梨酥/鳳凰酥推薦

旺丈光芒招牌禮盒-嘟嘟好組合(NT350/6入)

三月叁的鳳梨酥禮盒分為6/12/16入，可以依照人數挑選適合的禮盒大小，除了經典鳳凰酥鳳梨酥之外，還有純正台灣茶包，品嚐糕點的同時還能配上一杯好茶。

鳳梨酥

軟西本身就超愛吃鳳梨酥，不管土鳳梨酥或是冬瓜餡的都是最佳解饞小點，三月叁的鳳梨酥，嚴選台灣鳳梨和在地冬瓜餡，搭配紐西蘭進口奶油，才打開就看到烘烤得金黃表層，還有隨之而來的酥皮奶香，光用聞的就讓人口水直流。

三月叁的冬瓜餡和鳳梨融合得香甜清新，一咬下去口感Q彈稠度中帶紮實，連柯柯都說很像在吃麻糬但不黏牙膩口，搭配酥香鬆軟餅皮，奶香豐盈好幸福呀。

鳳凰酥

鳳凰酥裡面則是加入鹹鴨蛋黃，使用進口萊姆酒烤製，喜歡鹹甜口感的不容錯過!

之前吃過一些鳳凰酥蛋黃有些太搶戲，鹹味跟冬瓜餡各自為政，三月叁的內餡鹹甜交織濕潤香氣十足，飽滿綿密，多一層蛋香更討喜。

三月叁茗茶茶包

除了鳳凰酥/鳳梨酥之外，禮盒裡面還有三月叁精選宜蘭在地茶葉茶包，無農藥檢出，喝得安心健康。

花蜜紅茶

雖然軟西不太喝茶，但是三月叁紅茶甘香天然回甘，帶花香清爽順口不苦澀，熱氣氤氳配鳳梨酥滿口盈香。

皇金烏龍

皇金烏龍茶色金黃透明，帶點烘焙堅果香氣，醇潤茶感，不管冷泡熱泡都很合適。

鳳梨酥推薦 三月叁March Sun 台灣土鳳梨酥推薦

月底吃土鳳梨酥(NT530)

三月叁土鳳梨酥禮盒超有份量，跟方才鳳梨酥鮮明黃藍色調對比，簡樸中多了份氣質質感。

土鳳梨酥採用台灣十七號金鑚鳳梨與進口奶油，和麥芽熬煮幾小時，酸甜合宜不會有太醒腦的酸度，去除了土鳳梨酥帶有的絲絲纖維感，變成像軟綿內餡咬起來無阻礙，吃起來香甜無負擔。

鳳梨酥推薦 三月叁March Sun 手工餅乾推薦

三月叁的手工餅乾隨手盒，一盒一種口味，不管是要送禮或是自己吃都很適合，選用天然食材和本土雞蛋、紐西蘭進口奶油等，很貼心官網中還有無麩質餅乾可以選擇，低糖吃起來比較不罪惡，小朋友吃也不怕攝取太多糖分。

杏仁瓦片(NT280)

之前吃過杏仁點綴在餅乾上的杏仁瓦片，三月叁的杏仁瓦片根本杏仁是主體，撲滿滿料超多很有誠意。除了選用高品質杏仁片，還採用減糖配方，吃起來香氣逼人，很有顆粒感，不甜膩也不會卡牙反而薄脆爽口，超級涮嘴。

寶石可可(NT280)

這款巧克力控真的會吃光一整盒，造型就像一顆小巧寶石上面綴滿巧克力豆，選用法國黑巧克力加上美國胡桃，一咬下去鬆軟中帶有豐富脆粒，濃郁巧克力香滿盈唇齒，不會苦得皺眉，甜度適中很好入口。

三月叁March Sun

三月叁材料嚴選台灣在地食材，選用國外高級進口奶油，原料天然無添加物，鳳梨酥老少咸宜不甜膩不黏牙，手工餅乾低糖、無麩質，三月叁用心，人客吃得安心，禮盒包裝年輕活潑，色調鮮明，不管鳳梨酥或是手工餅乾都送禮自用兩相宜，台北鳳梨酥推薦三月叁給軟絲們。

▻原文:鳳梨酥推薦》三月叁March Sun◅

※本文為邀稿合作文※

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