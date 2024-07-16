↑週末假日~不想做飯~不想跑遠~就在家附近
找間有冷氣的小館~坐下來~吃碗簡單
料多味美的粥麵~也是開心幸福的一餐~
↑發現鶯歌~6月底又有新小館開張
113年7月7日週日這天~我們沒有外出遊玩
因為~手遊寶可夢有活動~在家附近打怪~
↑若您有看新聞~週末假日~北車又是人滿為患
都是為了這隻限定版的寶怪~奈克洛茲瑪
還有合體的能量石~需要大量的打打打
瞧~這寶怪是不是很有氣勢呢~
↑活動晚上六點結束~還挺累的~回家手機充電~人也要休息
晚上~就選粥湯濠湯飯~晚餐囉
服務人員廚房忙碌~請按服務鈴~
↑全新品牌的粥湯濠~主打風味湯飯
七種不同口味~招牌燉雞湯飯~養生藥膳湯飯~番茄鮮蔬湯飯
濃郁牛奶湯飯~極品海鮮湯飯~風味沙茶湯飯~川味麻辣湯飯
不想吃飯~還有湯麵~烏龍麵的選擇
若想吃粥~也能替您客製化煮成粥
↑真是太貼心~像小青就喜歡吃粥
而我家爸爸就愛湯麵~這樣的多樣化
符合我們的選擇~點餐給陣動鈴~沒有服務費喔~
↑天氣很熱~吃粥湯麵~會不會太熱呢
不怕~店裡的冷氣~開的涼意適中~讓人很舒服~
↑沒有收服務費~用完餐~也麻煩食客
將餐盤送至回收區~
↑本店也有提供wifi歡迎連結~
↑需要的碗~湯匙~筷子~衛生紙~都請自取~
↑目前店家有自送的外送服務~自取的食客也不少
等侯的走廊~充滿了時尚感
哈~什麼都不必說~有想起什麼嗎~
↑來店用餐的食客~有福啦~開幕活動加碼
即日起至8月8日~有第二碗半價優惠
快呼朋引伴來吃粥喔~
↑小青點的招牌燉鷄湯飯140元~煮成粥
真的是料多味美~小青拍的不好~沒有將食材撈上來
正宗鷄湯~豐富的食材~吃完飽足感百分百
湯頭真是鮮美味足~
↑爸爸點的風味沙茶湯麵130元
淡淡的沙茶口感~不會太鹹~滿滿豐富新鮮的食材
取名湯濠~真的是自信滿滿的fu~名符其實~
↑新開店面~踩點記錄~新北鶯歌陶瓷小鎮
前有陶博館~現有美術館~等捷運再開通
真的是越來越熱鬧~想來鶯歌逛逛的您
吃午晚餐~找美食~找有冷氣的餐廳
不再是難事~歡迎您來走走喔~
↑給親愛的老公特寫一張~總是應小青之邀
帶著到處吃美食~
↑店家資訊
店名~粥湯濠湯飯
地址~新北市鶯歌區中正一路56號
電話~0978-706-196
營業時間~11:00-22:00