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新北鶯歌粥湯濠湯麵~內用免費加湯~吃飯想搭配熱湯~來這裡就對了~鶯歌郵局對面~

2024-07-16 16:39:00 小青姐姐 人氣：99
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窩客好文

小青姐姐

發表篇數：245篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

粥湯濠湯飯
phone-0978706196
place新北市鶯歌區中正一路56號
作者本次評價：
4.45
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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   新北鶯歌粥湯濠湯麵~

  ↑週末假日~不想做飯~不想跑遠~就在家附近

    找間有冷氣的小館~坐下來~吃碗簡單

    料多味美的粥麵~也是開心幸福的一餐~新北鶯歌粥湯濠湯麵~內用免費加湯    

   新北鶯歌粥湯濠湯麵~

  ↑發現鶯歌~6月底又有新小館開張

    113年7月7日週日這天~我們沒有外出遊玩

    因為~手遊寶可夢有活動~在家附近打怪~新北鶯歌粥湯濠湯麵~內用免費加湯

 新北鶯歌粥湯濠湯麵~內用免費加湯

  ↑若您有看新聞~週末假日~北車又是人滿為患

    都是為了這隻限定版的寶怪~奈克洛茲瑪

    還有合體的能量石~需要大量的打打打

    瞧~這寶怪是不是很有氣勢呢~新北鶯歌粥湯濠湯麵~內用免費加湯

   新北鶯歌粥湯濠湯麵~

  ↑活動晚上六點結束~還挺累的~回家手機充電~人也要休息

    晚上~就選粥湯濠湯飯~晚餐囉

    服務人員廚房忙碌~請按服務鈴~新北鶯歌粥湯濠湯麵~內用免費加湯~吃飯想搭配熱湯~來這裡就對

   新北鶯歌粥湯濠湯麵~

   全新品牌的粥湯濠~主打風味湯飯

   七種不同口味~招牌燉雞湯飯~養生藥膳湯飯~番茄鮮蔬湯飯

   濃郁牛奶湯飯~極品海鮮湯飯~風味沙茶湯飯~川味麻辣湯飯

   不想吃飯~還有湯麵~烏龍麵的選擇

   若想吃粥~也能替您客製化煮成粥

   新北鶯歌粥湯濠湯麵~

  ↑真是太貼心~像小青就喜歡吃粥

    而我家爸爸就愛湯麵~這樣的多樣化

    符合我們的選擇~點餐給陣動鈴~沒有服務費喔~新北鶯歌粥湯濠湯麵~內用免費加湯~吃飯想搭配熱湯~來這裡就對

   新北鶯歌粥湯濠湯麵~

  ↑天氣很熱~吃粥湯麵~會不會太熱呢

    不怕~店裡的冷氣~開的涼意適中~讓人很舒服~新北鶯歌粥湯濠湯麵~內用免費加湯~吃飯想搭配熱湯~來這裡就對

   新北鶯歌粥湯濠湯麵~

  ↑沒有收服務費~用完餐~也麻煩食客

    將餐盤送至回收區~新北鶯歌粥湯濠湯麵~內用免費加湯~吃飯想搭配熱湯~來這裡就對

   新北鶯歌粥湯濠湯麵~

  ↑本店也有提供wifi歡迎連結~新北鶯歌粥湯濠湯麵~內用免費加湯~吃飯想搭配熱湯~來這裡就對

   新北鶯歌粥湯濠湯麵~

  ↑需要的碗~湯匙~筷子~衛生紙~都請自取~新北鶯歌粥湯濠湯麵~內用免費加湯~吃飯想搭配熱湯~來這裡就對

   新北鶯歌粥湯濠湯麵~ 

     ↑目前店家有自送的外送服務~自取的食客也不少

    等侯的走廊~充滿了時尚感

    哈~什麼都不必說~有想起什麼嗎~新北鶯歌粥湯濠湯麵~內用免費加湯~吃飯想搭配熱湯~來這裡就對

   新北鶯歌粥湯濠湯麵~

  ↑來店用餐的食客~有福啦~開幕活動加碼

    即日起至8月8日~有第二碗半價優惠

    快呼朋引伴來吃粥喔~新北鶯歌粥湯濠湯麵~內用免費加湯~吃飯想搭配熱湯~來這裡就對

   新北鶯歌粥湯濠湯麵~

  ↑小青點的招牌燉鷄湯飯140元~煮成粥

    真的是料多味美~小青拍的不好~沒有將食材撈上來

    正宗鷄湯~豐富的食材~吃完飽足感百分百

    湯頭真是鮮美味足~新北鶯歌粥湯濠湯麵~內用免費加湯~吃飯想搭配熱湯~來這裡就對

   新北鶯歌粥湯濠湯麵~

  ↑爸爸點的風味沙茶湯麵130元

    淡淡的沙茶口感~不會太鹹~滿滿豐富新鮮的食材

    取名湯濠~真的是自信滿滿的fu~名符其實~新北鶯歌粥湯濠湯麵~內用免費加湯~吃飯想搭配熱湯~來這裡就對

   新北鶯歌粥湯濠湯麵~

  ↑新開店面~踩點記錄~新北鶯歌陶瓷小鎮

    前有陶博館~現有美術館~等捷運再開通

    真的是越來越熱鬧~想來鶯歌逛逛的您

    吃午晚餐~找美食~找有冷氣的餐廳

    不再是難事~歡迎您來走走喔~新北鶯歌粥湯濠湯麵~內用免費加湯

   新北鶯歌粥湯濠湯麵~

  ↑給親愛的老公特寫一張~總是應小青之邀

    帶著到處吃美食~新北鶯歌粥湯濠湯麵~內用免費加湯

   新北鶯歌粥湯濠湯麵~

  ↑店家資訊

    店名~粥湯濠湯飯

    地址~新北市鶯歌區中正一路56號 

    電話~0978-706-196

    營業時間~11:00-22:00

文章標籤
粥湯濠湯麵 鶯歌美食 內用免費加湯 風味湯飯 經典湯麵 小菜 飲品
創作者介紹
創作者 鯨與小孩 的頭像
鯨與小孩

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