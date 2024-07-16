↑週末假日~不想做飯~不想跑遠~就在家附近

找間有冷氣的小館~坐下來~吃碗簡單

料多味美的粥麵~也是開心幸福的一餐~

↑發現鶯歌~6月底又有新小館開張

113年7月7日週日這天~我們沒有外出遊玩

因為~手遊寶可夢有活動~在家附近打怪~

↑若您有看新聞~週末假日~北車又是人滿為患

都是為了這隻限定版的寶怪~奈克洛茲瑪

還有合體的能量石~需要大量的打打打

瞧~這寶怪是不是很有氣勢呢~

↑活動晚上六點結束~還挺累的~回家手機充電~人也要休息

晚上~就選粥湯濠湯飯~晚餐囉

服務人員廚房忙碌~請按服務鈴~

↑全新品牌的粥湯濠~主打風味湯飯

七種不同口味~招牌燉雞湯飯~養生藥膳湯飯~番茄鮮蔬湯飯

濃郁牛奶湯飯~極品海鮮湯飯~風味沙茶湯飯~川味麻辣湯飯

不想吃飯~還有湯麵~烏龍麵的選擇

若想吃粥~也能替您客製化煮成粥

↑真是太貼心~像小青就喜歡吃粥

而我家爸爸就愛湯麵~這樣的多樣化

符合我們的選擇~點餐給陣動鈴~沒有服務費喔~

↑天氣很熱~吃粥湯麵~會不會太熱呢

不怕~店裡的冷氣~開的涼意適中~讓人很舒服~

↑沒有收服務費~用完餐~也麻煩食客

將餐盤送至回收區~

↑本店也有提供wifi歡迎連結~

↑需要的碗~湯匙~筷子~衛生紙~都請自取~

↑目前店家有自送的外送服務~自取的食客也不少

等侯的走廊~充滿了時尚感

哈~什麼都不必說~有想起什麼嗎~

↑來店用餐的食客~有福啦~開幕活動加碼

即日起至8月8日~有第二碗半價優惠

快呼朋引伴來吃粥喔~

↑小青點的招牌燉鷄湯飯140元~煮成粥

真的是料多味美~小青拍的不好~沒有將食材撈上來

正宗鷄湯~豐富的食材~吃完飽足感百分百

湯頭真是鮮美味足~

↑爸爸點的風味沙茶湯麵130元

淡淡的沙茶口感~不會太鹹~滿滿豐富新鮮的食材

取名湯濠~真的是自信滿滿的fu~名符其實~

↑新開店面~踩點記錄~新北鶯歌陶瓷小鎮

前有陶博館~現有美術館~等捷運再開通

真的是越來越熱鬧~想來鶯歌逛逛的您

吃午晚餐~找美食~找有冷氣的餐廳

不再是難事~歡迎您來走走喔~

↑給親愛的老公特寫一張~總是應小青之邀

帶著到處吃美食~

↑店家資訊

店名~粥湯濠湯飯

地址~新北市鶯歌區中正一路56號

電話~0978-706-196

營業時間~11:00-22:00