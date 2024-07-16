ㄩㄐ今天吃什麼？帶你們吃中山國中站新開幕日本人氣鐵板漢堡排！
日本人氣鐵板漢堡排「福吉漢堡排」正式登陸台灣！首家店位於台北中山國中站，步行不到五分鐘即可抵達。
福吉漢堡排主打採用A5和牛100%製作，入口即化，首次品嚐就讓人驚艷。
福吉招牌漢堡排則是美國牛與日本和牛油製成，比純和牛更具口感。推薦橫膈膜牛排雙拼，讓你更滿足！不吃牛肉的人也有豬肉漢堡排可選擇。
最佳吃法：
1. 上桌後等待三分鐘，旁邊有小沙漏貼心計算時間。
2. 將漢堡排切對半立起一分鐘，再切成喜歡的大小開始享用。
3. 將漢堡排拌入鐵板炒飯中，強烈推薦留一塊漢堡排一起拌炒，風味更佳！
另外還有兩種套餐，包含小點、甜點、飲品。唐揚雞、炸牡蠣、溫泉蛋馬鈴薯沙拉都非常值得一試。
最後，別忘了享用餐後甜點！綿密滑嫩的焙茶布丁、肉桂香十足的肉桂捲（一定要加香草冰淇淋！），以及冰淇淋蘇打、冰淇淋紅茶。
甜點和飲品同樣精心製作，試營運期間採預約制，趕快訂位吧！
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✔️ 100% A5和牛漢堡排 $490
✔️ 福吉招牌漢堡排+熟成橫膈膜牛排雙拼 $549
+$30太陽蛋
✔️ 唐揚雞 $85
✔️ 炸牡蠣 $90
✔️ 福吉特製溫泉蛋馬鈴薯沙拉 $110
✔️ 焦糖肉桂捲佐北海道香草冰淇淋 $110
✔️ 日式焙茶布丁 $70
✔️ 冰淇淋蘇打 $105
✔️ 紅玉紅茶$70
+$30 香草冰淇淋
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📍 台北市中山區錦州街423之1號
🚉 #捷運中山國中站
☎️ 02-2503-3386
🕰 11:00-13:00 18:00-21:00