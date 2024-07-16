為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > [ 台北美食 ] 福吉漢堡排-中山國中站新開幕日本人氣鐵板漢堡排！

[ 台北美食 ] 福吉漢堡排-中山國中站新開幕日本人氣鐵板漢堡排！

2024-07-16 18:06:00 ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ) 人氣：108
share
窩客好文

ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)

發表篇數：472篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

福吉漢堡排
place台北市中山區錦州街423之1號
作者本次評價：
4.55
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

 

[ 台北美食 ] 福吉漢堡排-中山國中站新開幕日本人氣鐵板漢

ㄩㄐ今天吃什麼？帶你們吃中山國中站新開幕日本人氣鐵板漢堡排！

[ 台北美食 ] 福吉漢堡排-中山國中站新開幕日本人氣鐵板漢

[ 台北美食 ] 福吉漢堡排-中山國中站新開幕日本人氣鐵板漢

[ 台北美食 ] 福吉漢堡排-中山國中站新開幕日本人氣鐵板漢

[ 台北美食 ] 福吉漢堡排-中山國中站新開幕日本人氣鐵板漢

[ 台北美食 ] 福吉漢堡排-中山國中站新開幕日本人氣鐵板漢

日本人氣鐵板漢堡排「福吉漢堡排」正式登陸台灣！首家店位於台北中山國中站，步行不到五分鐘即可抵達。

[ 台北美食 ] 福吉漢堡排-中山國中站新開幕日本人氣鐵板漢

[ 台北美食 ] 福吉漢堡排-中山國中站新開幕日本人氣鐵板漢

[ 台北美食 ] 福吉漢堡排-中山國中站新開幕日本人氣鐵板漢

[ 台北美食 ] 福吉漢堡排-中山國中站新開幕日本人氣鐵板漢

[ 台北美食 ] 福吉漢堡排-中山國中站新開幕日本人氣鐵板漢

[ 台北美食 ] 福吉漢堡排-中山國中站新開幕日本人氣鐵板漢

[ 台北美食 ] 福吉漢堡排-中山國中站新開幕日本人氣鐵板漢

[ 台北美食 ] 福吉漢堡排-中山國中站新開幕日本人氣鐵板漢

[ 台北美食 ] 福吉漢堡排-中山國中站新開幕日本人氣鐵板漢

[ 台北美食 ] 福吉漢堡排-中山國中站新開幕日本人氣鐵板漢

[ 台北美食 ] 福吉漢堡排-中山國中站新開幕日本人氣鐵板漢

[ 台北美食 ] 福吉漢堡排-中山國中站新開幕日本人氣鐵板漢

[ 台北美食 ] 福吉漢堡排-中山國中站新開幕日本人氣鐵板漢

[ 台北美食 ] 福吉漢堡排-中山國中站新開幕日本人氣鐵板漢

[ 台北美食 ] 福吉漢堡排-中山國中站新開幕日本人氣鐵板漢

[ 台北美食 ] 福吉漢堡排-中山國中站新開幕日本人氣鐵板漢

福吉漢堡排主打採用A5和牛100%製作，入口即化，首次品嚐就讓人驚艷。

[ 台北美食 ] 福吉漢堡排-中山國中站新開幕日本人氣鐵板漢

[ 台北美食 ] 福吉漢堡排-中山國中站新開幕日本人氣鐵板漢

福吉招牌漢堡排則是美國牛與日本和牛油製成，比純和牛更具口感。推薦橫膈膜牛排雙拼，讓你更滿足！不吃牛肉的人也有豬肉漢堡排可選擇。

 

[ 台北美食 ] 福吉漢堡排-中山國中站新開幕日本人氣鐵板漢

最佳吃法：

1. 上桌後等待三分鐘，旁邊有小沙漏貼心計算時間。

[ 台北美食 ] 福吉漢堡排-中山國中站新開幕日本人氣鐵板漢

2. 將漢堡排切對半立起一分鐘，再切成喜歡的大小開始享用。

[ 台北美食 ] 福吉漢堡排-中山國中站新開幕日本人氣鐵板漢

[ 台北美食 ] 福吉漢堡排-中山國中站新開幕日本人氣鐵板漢

[ 台北美食 ] 福吉漢堡排-中山國中站新開幕日本人氣鐵板漢

3. 將漢堡排拌入鐵板炒飯中，強烈推薦留一塊漢堡排一起拌炒，風味更佳！

[ 台北美食 ] 福吉漢堡排-中山國中站新開幕日本人氣鐵板漢

[ 台北美食 ] 福吉漢堡排-中山國中站新開幕日本人氣鐵板漢

[ 台北美食 ] 福吉漢堡排-中山國中站新開幕日本人氣鐵板漢

另外還有兩種套餐，包含小點、甜點、飲品。唐揚雞、炸牡蠣、溫泉蛋馬鈴薯沙拉都非常值得一試。

[ 台北美食 ] 福吉漢堡排-中山國中站新開幕日本人氣鐵板漢

[ 台北美食 ] 福吉漢堡排-中山國中站新開幕日本人氣鐵板漢

[ 台北美食 ] 福吉漢堡排-中山國中站新開幕日本人氣鐵板漢

[ 台北美食 ] 福吉漢堡排-中山國中站新開幕日本人氣鐵板漢

最後，別忘了享用餐後甜點！綿密滑嫩的焙茶布丁、肉桂香十足的肉桂捲（一定要加香草冰淇淋！），以及冰淇淋蘇打、冰淇淋紅茶。

 

甜點和飲品同樣精心製作，試營運期間採預約制，趕快訂位吧！

-

更多文章分享 🔗 https://www.instagram.com/earth85_/

-

✔️ 100% A5和牛漢堡排 $490

✔️ 福吉招牌漢堡排+熟成橫膈膜牛排雙拼 $549

+$30太陽蛋

✔️ 唐揚雞 $85

✔️ 炸牡蠣 $90

✔️ 福吉特製溫泉蛋馬鈴薯沙拉 $110

✔️ 焦糖肉桂捲佐北海道香草冰淇淋 $110

✔️ 日式焙茶布丁 $70

✔️ 冰淇淋蘇打 $105

✔️ 紅玉紅茶$70

+$30 香草冰淇淋

-

📍 台北市中山區錦州街423之1號

🚉 #捷運中山國中站

☎️ 02-2503-3386

🕰 11:00-13:00 18:00-21:00

文章標籤
台北美食 新開幕 布丁 排隊美食 肉桂捲 松山區美食 福吉漢堡排 鐵板漢堡排 日本美食來台 中山國中美食 預約制 排隊美食推薦
創作者介紹
創作者 ㄩㄐ吃透透 的頭像
ㄩㄐ吃透透

ㄩㄐ吃透透 （注音符號的ㄩㄐ）




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

松山區新開幕日式懷舊深夜咖啡廳紅豆抹茶布丁巴
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up