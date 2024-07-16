ㄩㄐ今天吃什麼？帶你們吃中山國中站新開幕日本人氣鐵板漢堡排！

日本人氣鐵板漢堡排「福吉漢堡排」正式登陸台灣！首家店位於台北中山國中站，步行不到五分鐘即可抵達。

福吉漢堡排主打採用A5和牛100%製作，入口即化，首次品嚐就讓人驚艷。

福吉招牌漢堡排則是美國牛與日本和牛油製成，比純和牛更具口感。推薦橫膈膜牛排雙拼，讓你更滿足！不吃牛肉的人也有豬肉漢堡排可選擇。

最佳吃法：

1. 上桌後等待三分鐘，旁邊有小沙漏貼心計算時間。

2. 將漢堡排切對半立起一分鐘，再切成喜歡的大小開始享用。

3. 將漢堡排拌入鐵板炒飯中，強烈推薦留一塊漢堡排一起拌炒，風味更佳！

另外還有兩種套餐，包含小點、甜點、飲品。唐揚雞、炸牡蠣、溫泉蛋馬鈴薯沙拉都非常值得一試。

最後，別忘了享用餐後甜點！綿密滑嫩的焙茶布丁、肉桂香十足的肉桂捲（一定要加香草冰淇淋！），以及冰淇淋蘇打、冰淇淋紅茶。

甜點和飲品同樣精心製作，試營運期間採預約制，趕快訂位吧！

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✔️ 100% A5和牛漢堡排 $490

✔️ 福吉招牌漢堡排+熟成橫膈膜牛排雙拼 $549

+$30太陽蛋

✔️ 唐揚雞 $85

✔️ 炸牡蠣 $90

✔️ 福吉特製溫泉蛋馬鈴薯沙拉 $110

✔️ 焦糖肉桂捲佐北海道香草冰淇淋 $110

✔️ 日式焙茶布丁 $70

✔️ 冰淇淋蘇打 $105

✔️ 紅玉紅茶$70

+$30 香草冰淇淋

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📍 台北市中山區錦州街423之1號

🚉 #捷運中山國中站

☎️ 02-2503-3386

🕰 11:00-13:00 18:00-21:00