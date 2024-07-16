最近好多朋友搬到桃園也發現很多新景點跟美食,今天來到桃園藝文特區,在附近辦事情剛好過了用餐時間,才發現鴨肉榮沒有午休耶!

他們的營業時間從早上11:00到凌晨02:00真的太棒了!就算是離峰時間或消夜用餐都超方便的.

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鴨肉榮總店在桃園開業已經超過50年了,近期開幕的藝文店位於桃園最美圖書館對面,按著地址很容易就能找到,

傳統的鴨肉店,小幫手的印象中都是在市場或比較傳統的小店,但來到鴨肉榮的門口就覺得好清新喔~我們進去瞧瞧唄!!



一進到店面就可以看到櫃檯還有開放式的廚房,超級明亮又乾淨,可以直接看到師傅們備餐的情形,這點我很喜歡,可以讓客人吃得很安心



鴨肉榮藝文店共有兩個樓層,座位大都是四人桌,從燈光､桌面到地板真的非常乾淨舒適,真的有別於傳統麵食店的感覺,小幫手覺得很文青､有網美風格喔~

自助區還有免費茶飲可以無限暢飲!!餐具都分門別類放置在自助區可以自取.

鴨肉榮藝文店的洗手間是在2樓,不過我發現一樓最後方竟然有一個洗手台耶!太棒了!自從疫情後養成的習慣､飯前都會認真洗手,真的太貼心了!!



樓上樓下都備有餐具在自取區,還有各種調味料,而且服務人員會隨時檢視保持得非常乾淨喔~

鴨肉榮不僅環境文青,點餐方式是使用線上掃描點餐喔~(有發現部分老人不太懂怎麼使用,上面還有貼心的教學).也可以問現場人員喔~

記得要掃QR碼點餐後~到櫃檯結帳(才會出餐)

一進門口就可以看到熱銷排行還有今日蔬菜等資訊,鴨肉榮不斷的推出新的菜品及料理種類(價格以線上及店內的公告為準喔~)



今天我們三個人點了超級多的好料,不誇張,太好吃了.讓我們又追加了好多道..來看看豺狼及小幫手的分享吧!



哇!這種天氣就是要來點清涼的飲料､啤酒啦!入門的冰櫃有各種口味飲料､啤酒跟涼拌小菜可以選擇喔~我個人超愛金色三麥的蜂蜜啤酒,當然要來一瓶囉!!



鴨肉二人份$160:鴨肉飽水,皮Q帶香氣,鴨肉帶有咬勁，但又不會很硬，加上旁邊的醬汁帶一點辣味我很喜歡

新上市的嫩煎鮭魚套餐$240:鮭魚大片厚度很夠，擠一點檸檬汁吃~超讚,還有附一份飯三樣小菜.很清爽很開胃-好吃!

現炸排骨$80:吃起來帶紅糟的香氣，外皮炸得很酥脆，而且一點也不油膩

新推出的涼拌滷味$100:每次組合也許會不同,今天裡面有百頁豆腐.豆皮.豆干.花生.鵪鶉蛋.都是我愛吃的,滷得很入味,加上冰冰涼涼的口感超好吃,非常適合這炎熱的夏天很開胃.



飄香肉燥乾麵$75:今天選擇油麵,麵體Q彈,裡面加了油蔥酥味道很香，油麵搭上豆芽菜肉燥蔥味道很順口好吃;另外我們還點了當歸鴨清湯好喝順口

切仔麵$75:這款是湯麵,選擇的也是油麵,麵體Q彈搭上豬肉片,肉片還蠻多,且肉質有咬勁卻不硬,湯底搭配不油膩很清爽好喝

鯊魚煙$100:這是豺狼跟小幫手都超喜歡的，旁邊搭配的山葵醬真的有點給它辣喔~鯊魚煙處裡的非常好完全沒腥味又Q又彈.

燙豬皮$50:豺狼的最愛，這道厲害了,小幫手本來不太敢吃,但他們把豬皮處裡的非常好,油脂刮乾淨後沾上醬油膏,搭配薑絲超滿足,小幫手一口接著一口吃,吃完後說太好吃了喔!

吃鴨肉絕對會點的經典小菜,我們當然也沒錯過,燙地瓜葉$50,米血糕$50,鴨心+鴨珍$80:地瓜葉非常細嫩.米血糕Q軟很香.鴨心鴨診很入味Q軟還有滿滿的豆芽菜~超滿足的.



豺狼及小幫手食後心得:

小幫手記憶中的鴨肉店都是小小暗暗,環境比較油膩的地方,但來到鴨肉榮藝文店真的讓我有非常不同的感受,

鴨肉榮藝文店環境非常明亮乾淨清爽,服務人員很親切且受過訓練有任何問題都能快速處理.

鴨肉榮除了傳統的鴨肉.切仔麵.燙青菜.米血...更陸續開發好多新菜品,而且口味清爽不油膩很讚!

營業時間從11:00~02:00中間沒有休息,這點我覺得太棒了!可以造福因為忙碌錯過餐期或想吃消夜的朋友

整體而言我覺得如果是住附近的客人,應該會是他們常常回訪的店家喔!~~推薦給大家希望大家喜歡!!

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