桃園中壢美食「藏王極上鍋物」鄰近機場捷運A21環北站，一旁就有收費停車場方便停車！嚴選多種新鮮蔬果熬煮的蔬菜湯底，食材選用等級最好的牛肉與豚肉及產銷履歷無毒安全蔬菜！父親節期間推出超值的『爸氣十足海陸饗宴』四人套餐～加碼再送你肉肉父士山&氣泡酒唷！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU、當月壽星優惠等資訊供參考！

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▲「藏王極上鍋物-中壢店」位於環北路上，距離機場捷運A21環北站步行約8分鐘，機車可以在店家周邊找停車位！若開車前來可停放在”環北路停車場”再步行3分鐘前來～交通還蠻便利的！

▲「藏王極上鍋物」真的是中壢質感火鍋店的代表啊！

【＂藏＂身於都市中的極上美味，火鍋文化中的鍋物之＂王＂】

▲「藏王極上鍋物」有兩層樓的座位，如果是帶小朋友或長輩的話，建議可以在訂位時請店家協助安排一樓的座位，因為洗手間也位於一樓，若不想爬樓梯的話坐在一樓會比較方便👌

▲店家二樓的座位很多，空間也很寬敞，桌距拉得很開，用餐起來不會有壓迫感！

▲二樓還有一個小包廂隔間，可以容納10位客人，用餐比較有隱私！

▲店家也有貼心提供兒童座椅～帶著小朋友來用餐也不成問題喔！而且身高低於120公分的兒童，不分平假日皆可共鍋，免共鍋費！

▲一樓和二樓都設有自助區～即便是被安排在二樓用餐～也可以方便取用醬料和飲品喔👍

▲飲品有大苑子的芒果冰沙、好時可可歐蕾冰沙、可爾必思、日式煎茶、金桔蜜蜂蜜綠茶、金選奶茶、星巴克咖啡等！

▲冷藏櫃裡面有可口可樂、雪碧、美粒果！這些罐裝飲品也都是可以免費自取的唷！

▲藏王的醬料區選擇很多～我超愛！有泰式酸辣醬、蒜、辣椒、蘿蔔泥、蔥花、烏醋、胡麻醬、秘製辣醬、山葵美乃滋、五味醬、蒜蓉醬、水果醋、橙醋醬、柚子醬油、日式醬油、特製沙茶等～可以自由搭配喜歡的醬料✌

【藏王極上鍋物｜完整菜單MENU】

▲附上藏王的用餐須知和共鍋原則，因為他們的菜單很多張，請大家另外點連結閱覽完整菜單！單價最低的火鍋套餐為399元起，且有貼心提供素食火鍋，及多種澎派又浮誇的套餐組合唷！

【點我看完整菜單MENU】

【藏王極上鍋物｜專屬優惠活動】

※店家每月不定期推出節慶的限量活動套餐。

※65歲以上長者內用享專屬優惠『極品鱸魚鍋』85折 。

※當月壽星享日本和牛鍋系列88折，四人以上同行再贈藏王神肉蛋糕一顆。

※當次消費滿6000元或是連續兩個月消費累積滿6000元，即可獨享超值入會好禮！

（PS：活動詳情請見店家粉絲團公告，或致電詢問店家）

【藏王極上鍋物｜爸氣十足海陸饗宴】

▲「爸氣十足海陸饗宴」是專為父親節聚餐推出的套餐組合唷，這超澎派的四人份套餐原價6500元，活動期間特價5288元，還加碼送你肉肉父士山&義大利阿斯托力亞酒莊御壽司氣泡酒一瓶（PS：活動日期為2024年7月11日-8月11日）

▲於父親節檔期7月11日(四)至8/11(日)期間，到店消費單筆滿2880元，即可獲得一次刮刮樂的機會（單筆滿額可累計抽獎次數）！

🎁驚喜獎項包括🎁

★ 當筆整單享88折：即刻享受全單額外折扣

★ 現折288元：「愛爸爸」的心立刻成金

★ 現折88元：每一小刮，都是大省！

★ 100元折抵券：下次來訪還能繼續快樂享美食

【爸氣十足海陸饗宴｜四人套餐】

▲這整桌的四人套餐「爸氣十足海陸饗宴」實在有夠澎派的，父親節肯定帶著爸爸出門吃大餐啊！吃火鍋大餐慶祝，慰勞爸爸這一年的辛苦！

▲我們這天是四大一小來用餐還吃不完，戰力太弱，最後還打包外帶回家吃兩餐呢😋

【菜盤】

▲藏王的菜盤誠意十足～菜盤採用高山高麗菜及無毒安全蔬菜！而且菜盤一份有兩個，一個是綜合蔬菜盤，一個是菇菇拼盤！不僅豐盛又好吃～還會讓你品嚐到產地最新鮮的食材👍

▲菜盤可換：台灣自然活力梅花豚／安格斯PRIME嫩肩里肌牛/鮮蝦一份/蛤蜊一份/日本帶殼生蠔一份！我們把其中一份菜盤換成了生蠔👌

【綜合餃拼盤】

▲綜合餃拼盤裡面有燕餃、蛋餃、魚餃，食材都選得不錯，平常不特別愛吃餃類的我都覺得好吃呢！

【附餐】

▲他們的附餐選擇多達12種，我們這天是選了和牛滷肉飯、日式鰻魚飯、日式烏龍麵、無鹽寶寶南瓜蔬果麵！

▲最讚的是居然有寶寶麵耶，有小孩後更能從菜單上看到他們的用心🥰我們湯包這天來藏王就吃得很開心呢！煮了火鍋菜盤的玉米和蔬菜再配個肉片和寶寶麵，他就愛到不行✌️

【超澎派的海鮮船】

▲這艘海鮮船有夠新鮮的啦！把海鮮食材紛紛入鍋，可以替湯頭帶來更多鮮甜滋味唷！

【日本生食級干貝】【九州鮑魚】

▲日本生食級干貝肥厚飽滿，肉質Q彈，吃得到最原始的鮮甜海味！鮑魚則是Q中帶點脆！

【澎湖大明蝦】【無毒大草蝦】【野生海大蝦】【南美甜白蝦】

▲澎湖大明蝦～無毒大草蝦～野生海大蝦～南美甜白蝦～不同的蝦蝦各有特色～這緊實Q彈的肉質～鮮甜又脆口！

【台灣活力鯛魚片】【澎湖小卷】【活凍軟絲】

▲這些海鮮食材無論長輩和小朋友都很愛，魚肉也是完全沒有魚刺的，可以吃得很放心！

【鮮美螃蟹】【蛤蜊】

▲鮮美螃蟹選用的是藍蟹，裡面的蟹肉還蠻多的，而且肉質很細緻，愛吃螃蟹的人可以好好享用！而蛤蜊大顆肥美又新鮮，我超愛！！！

【精選鮮切肉盤】

▲這個肉盤太讚了啦，光看色澤和油花就知道肯定好吃啊！這裡有兩款牛肉和兩款豬肉～每一款都好吃啦！！！

【日本A5極品霜降】

▲日本A5極品霜降超讚，這肉片一端上桌直接被秒殺啊！這個如雪花般的大理石紋路的油脂，油脂風味濃香，是入口即化的口感！超級美味😋

【美國頂級藏王極上霜降】

▲美國頂級藏王極上霜降的油花好美！是說品質好的牛肉大約涮個7分熟左右最剛好！可以直接吃原味～也可以沾著醬料一起品嚐～肉質口感相當紮實😋

【西班牙伊比利梅花豚】

▲西班牙伊比利豚號稱「豬肉界的勞斯萊斯」，也有「世界上最好吃豬肉」的美稱！肉質軟嫩且帶有甜味，總之就是超美味的頂級豬肉啦！

【台灣自然活力梅花豚】

▲因為同行的公公不吃牛肉，所以這天的豬肉片都交給他消滅，他說這裡的豬肉肉質吃起來很棒，雖然說梅花豚的油脂不多，但是久煮也不會乾澀喔，還是一樣美味啦😋

【套餐贈送－肉肉父士山】

▲這個＂肉肉父士山＂未免也太吸睛了吧！一端上桌肯定要馬上拿起手機拍不停阿🤩

▲肉肉父士山是＂極上雪花牛＂，他的油花量恰到好處，肉質也是軟嫩好吃！雖然是送的肉品，但品質沒有在馬虎的，真的是誠意十足阿😚

【套餐贈送－義大利阿斯托力亞酒莊御壽司氣泡酒】

▲只要在父親節檔期到藏王點「爸氣十足海陸饗宴」套餐就會免費送＂義大利阿斯托力亞酒莊御壽司氣泡酒＂！如果沒有要現場喝，也可以把酒外帶回家唷（喝酒不開車，開車不喝酒）

【甜點】

▲飯後甜點的選擇很多，有6款蛋糕、焦糖烤布蕾、芋香紫米、雪糕、莫凡彼冰淇淋、莫凡彼水果優格。

▲因為藏王的自助吧就有冰沙了，所以我們這天就沒特別點冰品！甜點選了芋香紫米、焦糖烤布蕾、頂級巧克力蛋糕、檸檬奶奶蛋糕，為這一餐畫下完美Ending🥰

【藏王極上鍋物｜分店資訊】 ▋藏王 極上鍋物 林口昕境店：新北市林口區文化三路一段402巷 ▋極上 極上鍋物 台北天母店：台北市士林區忠誠路二段55號3F ▋藏王 極上鍋物 新竹遠百店：新竹市東區勝利路175號

***本文感謝”藏王極上鍋物-中壢店”邀約,內文為真實感受分享***

【桃園地區｜NEW OPEN】

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