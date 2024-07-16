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台南美食推薦！醬醬窯烤披薩手工漢堡，炸魚雙層起司漢堡，墨西哥辣味雙層起司堡，獨家口味，限量發售

2024-07-16 19:42:00 艾薇到處走 人氣：105
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窩客好文

艾薇到處走

發表篇數：193篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 東區

造訪商家：

Big John Pizza 醬醬披薩
phone0975-013635
place台南市東區中華東路三段351號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台南聚餐推薦：醬醬披薩食記，美味多樣的餐點一次滿足！德式煙燻

又是一場閨蜜們的聚餐～相約在醬醬披薩！這家店是閨蜜Zoe推薦的，她說她之前帶小孩來吃過，覺得口味和環境都不錯，也想讓我們嚐嚐。

 

醬醬披薩位於台南東區，店內裝潢充滿英國氣息，座位數多，很適合聚餐，搭配暖色系的燈光，營造出溫馨舒適的氛圍。

台南聚餐推薦：醬醬披薩食記，美味多樣的餐點一次滿足！德式煙燻

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▼看著菜單選擇障礙中…

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▼實在選不出來，乾脆點了新品！還有Zoe推薦的手工窯烤披薩！

台南聚餐推薦：醬醬披薩食記，美味多樣的餐點一次滿足！德式煙燻

 

德式煙燻香腸披薩～這道披薩是醬醬披薩的人氣招牌，使用德式煙燻香腸，搭配店家自製紅醬、起司和洋蔥等配料，手工餅皮、爐窯烘烤，烤得香氣四溢。

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起司牽牽牽～～餅皮外圈酥脆，內圈有嚼勁～咀嚼時還有淡淡麥香！香腸肉量高，鹹香入味，起司濃郁，整體口感非常豐富。

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起司辣醬薯條～這道是新品，薯條炸得金黃酥脆，淋上特製的辣醬，再搭配一點墨西哥辣椒，吃起來鹹辣過癮！起司香濃，辣度恰到好處，大家搶著吃😍

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酥炸魚條雙層起司漢堡～這道也是店家新品，英式家常料理，酥炸魚條、雙層起司和塔塔醬，夾在軟式法國麵包中。魚條外酥內嫩，起司香濃，塔塔醬酸甜解膩，自由搭配生菜、洋蔥、醃酸黃瓜、牛番茄，整體口感非常清爽又豐富。

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辣味墨西哥雞肉雙層起司漢堡～新品第三彈！一天只煮一小鍋～是限量的！雞肉非常夠味，辣度是小辣，我個人覺得辣度很剛好，搭配雙層起司和軟式法國麵包，再配上生菜、洋蔥、墨西哥辣椒、牛番茄，吃起來香辣開胃～很有飽足感！

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我和閨蜜們都很滿意這次的聚餐，邊吃邊聊還有美食作伴～非常愉快！正在找台南聚餐地點，或是喜歡異國料理的朋友，不妨來試試醬醬披薩吧！

醬醬披薩

地點：台南市東區中華東路三段351號

電話：0975 013 635

營業時間：

週一～週五16:30-21:00(賣完提早打烊)

週末及國定假日11:00-21:00(賣完提早打烊)

公休日：以FB粉專公告為主

FB粉專：https://www.facebook.com/BigJohnPizza


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