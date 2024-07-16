瑪喜Marée Taipei，距離捷運民權西路站步行約五分鐘的距離

店門口有許多植栽，看起來綠意盎然，有抽菸的癮君子可以坐戶外區

黑板上的限量款料理，是制式菜單上沒有的菜色～

店內環境很有情調很適合約會，隨著時間越晚燈光也會調暗增添氣氛！

店裡採全預約制，因為許多珍貴食材是需要提前準備的～

提供投影機和投影布幕及麥克風，很適合部門聚餐或是舉辦小型派對

有運動賽事時也可以來這邊觀賞轉播和大家一起嗨～

當天品嚐的是「夏季1088元/單人的無菜單料理」

松葉蟹鮭魚卵起司脆片，外觀精巧別緻，兼具視覺及味蕾雙重享受！

日本松葉蟹肉結合法國奶油起司，放上一粒粒晶瑩剔透的北海道鮭魚卵

奶油香氣濃郁卻不膩口，搭配爽脆起司脆片，吃起來超有層次感！

主廚第一道菜就把我們期待值，直接拉高拉滿，更期待後面的料理了～

金針花佐海瓜子，使用日本空運金針花鋪底，口感跟台灣金針花很不一樣餒

點綴經過醃製有微微辣感的海瓜子，這道涼拌菜很適合夏天很開胃～

不得不佩服主廚對食材的挑選及搭配很有一套！

水果玉米天婦羅，使用鮮嫩高甜度的頂級白龍王水果玉米

金黃炸粉薄透酥脆吃起來絲毫不油膩，吃進口中鹹香涮嘴好適合下酒！

碧玉蘋果瓜，是種有著蘋果矮胖外型，含有豐富營養價值的瓜類！

蘋果絲瓜口感水潤鮮甜，搭配輕盈綿密的紫山藥慕斯，滋味非常合拍～

底部調和的醬汁略帶微微辣感，更是加分！絕妙滋味讓人吃完頻頻回味！

台灣野生西施舌貝在市面上很少見，有著獨特淡紫色外殼好特別

貝肉汁多鮮美，搭配油封蒜頭歐芹醬，濃郁蒜香滋味甚是迷人

食材數量稀少，有時花錢還不一定能吃的到！饕客級的美味要吃要快～

經典法式蘆筍溫泉蛋，有如藝術品般的呈現，光看就讓人好有食慾～

嚴選澳洲綠蘆筍，口感清甜爽脆，與其直接單吃我更愛mix醬或溫泉蛋吃

水嫩嫩的有機溫泉蛋，看那蛋黃流出瞬間超誘人，真的是讓人戀愛了！

佐上自製的蜂蜜檸檬青豆泥、西班牙紅椒醬和栗子南瓜，也是別有一番風味！

布拉塔辣味肉醬手工義大利麵，是我近期吃過最厲害最頂的義大利麵！

自家特製手工寬麵，麵條很有韌性很有Ｑ度，口感相當不錯～

經典辣味肉醬滋味微酸甜微辣，夠味不膩口，肉醬肉末和番茄給的很足

義大利空運布拉塔起司，質地柔軟水潤，拌入麵條一起吃超爽口無敵！

A4和牛牛排在低調沉穩的石板上呈現，這樣的分量約莫150克

和牛牛排有著豐潤油脂香氣，用刀輕輕一劃便能劃開

牛排肉質柔嫩Juicy，每一口都給人彌足珍貴的享受！

直接單吃肉的原味就很讚，佐上松露醬或哇沙米做變化也很加分

黑松露薯條，薯條炸的酥脆，油瀝的很乾，吃起來含油量不高

搭配特調黑松露醬增添滑順感，美味度直接提升一個檔次

我們一邊喝酒一邊配著吃，就算冷掉了也很好吃呢！

Jasmine特調以蜜蘋香橙伯爵和萊姆酒為基底，加入新鮮檸檬汁

喝起來很清新爽口，酒精味不會過於濃厚，我還挺喜歡的！

百香風暴以vodka和梅酒為基底，喝起來有百香果甜甜香氣和氣泡感

漂亮微粉紅漸層，還滿大一杯的，酒精濃度不低，喝完會有小小微醺感～

當月壽星打卡拍照，贈送黑松露烘蛋+閃亮亮仙女棒

仙女棒點燃瞬間，超有儀式感的啦！趕快揪壽星朋友一起來～

瑪喜Marée Taipei 電話：02 25996663 地址：台北市中山區中山北路三段26-1號 營業時間：週五週六18:00–00:00；週日至週四18:00–23:30 粉絲團：https://www.facebook.com/mareetaipei 線上預約：https://inline.app/booking/-N-fatsuN4hzTtunX6AG:inline-live-2/-N-fau6b-eMhIysU7sJl ☆歡迎加入金亮亮部落客吃喝玩樂社群☆ YouTube：https://www.youtube.com/c/pickupuu/videos Instagram：https://www.instagram.com/pickupuuu/ Facebook：https://www.facebook.com/pickupuu/

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