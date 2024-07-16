2024台南活動，走讀歷史！臺灣文學館特展來囉~臺灣文學館這回在暑假舉辦的「文學千層 故事連城」特展即日起至9/22，為期三個月文學特展，即將帶領你穿越時光，揭曉17世紀鄭成功歷史故事，身為歷史故事迷、或是喜歡鄭成功故事的朋友們，這次特展非常精采，讓你重新認識鄭經，甚至還有遠從荷蘭借來的談辦真跡、日本畫家繪畫的市景圖，重溫17世紀文學與詩詞，這回台灣文學特展 活動可別錯過喔~

2024臺灣文學館特展 「文學千層 故事連城」資訊

活動日期 ：2024/6/25-9/22 上午8:00-18:00

活動地點 ：國立臺灣文學館

活動說明 : 免費展覽室C

超時空 文學見證

2024年遇到台南建城400特別舉辦的文學特展「文學千層 故事連城」呈現17世紀以來，台南府城許多歷史痕跡，將過去的每一個歷史經歷，以年代表的方式清楚標示，喜歡鄭成功故事的人這場真的別錯過喔！

不僅深入歷史經歷，更展現出鄭經年代，文學發展在這個時期的力量，透過書寫、歌頌延伸出各種不同的文學韻味~

日本畫家彩繪市景圖

這回還特別向台南市博物館商借小早川篤四郎在台南創作的兩幅珍貴油畫原作：〈普羅民遮城夕照圖〉與〈熱蘭遮城晨景圖〉。

畫作內容主要描繪荷蘭時期的「熱蘭遮城」和「普羅民遮城」，這也是17世紀台南非常重要的歷史建築之一，透過繪畫圖再比對現在的熱蘭遮城也有一種彷彿穿越時光的錯覺~

鄭經談判真跡 再現大航海時代

本次展出最精彩且重點之一的作品就是鄭經談判真跡！遠從荷蘭借來鄭經當年與荷蘭人談判的真跡手稿〈嗣封世子札致荷蘭出海王〉。

這份手稿重要性再來，重新帶領我們認識歷史課本中的鄭經，對於談判的能力及遠見，鄭經對台灣的地理、物資的了解，以及不輕易交出領土，再有限的條件下，創造出最大的談判空間，從這裡也能發現鄭經對台灣土地的愛惜及重視。

有趣的是，文學館特展以更淺顯易懂的方式讓大家閱讀手稿信，同時引導談判能力、需要具備什麼條件等，很適合暑假期間，帶小孩來文學館，透過圖文一起走讀，非常具寓教於樂~

透過實境互動 認識台灣寶藏

最喜歡的還有這一區，以實境互動的方式，讓孩子們認識台灣寶島。

鄭經是選了什麼禮物給荷蘭人呢？什麼又是17世紀台灣非常珍貴的寶島水果、產物等，都非常值得我們一起透過影像來探索。

在另一側，也為大家準備了故事繪本，深入淺出的故事引導，認識這片土地。

文學的力量

尋找進步力量的知識份子，在1921年成立台灣文化協會之後，以新文學運動為抵日手段，台灣文學同時也產生巨大變化，許多文人更將文學思想及批判透過刊物發表，在這個時期也累積了重要的文學資產。

1930年代開始，台灣因日本投入近代化建設，流行文化此時也正式在走入社會大眾生活裡，關於自由戀愛、求新求變、追求個人生活價值等，透過時代變遷，生活文學不段走入民間，殖民時代大家思想苦無地方可宣洩，這時台灣流行音樂更是大家可以解悶的、抒發情感生活的好管道。

透過文學特展，可以看到相當豐富且精彩的歌詞創作，許多音樂字詞更是貼近人心，文學的力量具有無形渲染力~

走讀台南府城

參觀完「文學千層 故事連城」特展活動，很推薦可以在往鄭成功祖廟、孔廟等與鄭成功、文學相關的古蹟移動，以漫遊的方式逛台南古蹟，讓你可以更深度認識17世紀年代的歷史故事，甚至在逛古蹟之餘更有一種身入其境的趣味感喔~

這次我們看完特展之後，也跟著導覽人員一起重新認識鄭成功祖廟、孔廟，雖然自己已經去過很多次，但透過導覽人員有趣、生動的講故事，讓整個特展延伸到這裡也顯得很精彩呢！

鄭成功祖廟，可是全臺第一座主祀鄭成功的廟宇，當年台南興建這鄭成功廟的理由是什麼大家曉得嗎？不是為了讓當地人供俸鄭成功，而是鄭成功兒子為了對父親的思念，因此在這個地方興建廟宇。

在往裡面走，大家知道為什麼會有兒誕石的由來呢？正殿前的母子素像又帶表什麼意涵？你知道為什麼正殿前，地上的石板會有兩種新舊顏色呢？這些有趣的故事都可以在廟宇裡找到答案喔！

沿著臺灣文學館的街道走，停在路邊休息片刻，此時導覽人員請我們仰頭望向天空，有兩棵樹呈現傾斜角度，樹枝茂密，可愛的彎著斜斜的角度，藍天襯著好不要耀眼，這可是傳說中非常有名的夫妻樹。

接著來到孔廟，孔廟位於南門路2號，是鄭成功之子鄭經主政時期，於永曆20年參軍陳永華在臺南府城興建，又稱全臺首學。建築物以祭祀孔子的「先師聖廟」為主體，旁設「明倫堂」。

一趟文學之旅後，還可以像我們繼續繞著一側走到Minimou Brunch 文學店用餐，享受在文學館內的早午餐約會，也讓整趟文學之旅畫下完美句點。

「文學千層 故事連城」為期三個月的文學特展，對於喜歡文學故事、鄭成功歷史故事的朋友們，這場難得的特展可別錯過喔~

活動日期 ：2024/6/25-9/22 上午8:00-18:00

活動地點 ：國立臺灣文學館

活動說明 : 免費展覽室C 文學千層故事連城導讀活動線上報名：請點我

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美食的口感屬個人感受，僅供參考~

旅遊景點、食記均有一定時效性，正確資訊須以官方公告為主喔！

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