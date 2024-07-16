這家咖啡店說：
就算忙碌生活也要懂得享受片刻慢活， 歡迎您光臨~
靠近學區的貨櫃咖啡屋，人潮還真不少也很顯眼用植栽打造貨櫃屋讓人呼吸都清新了些許。
戶外享受陽光的位子夕陽西下景應該很美。
踏進店內頓時被蕨類驚艷了，加上樹藤纏繞的鞦韆好像走進森林裏如夢似幻的感覺。
來這一定要坐上鞦韆拍照打卡，代表我也來過這喝咖啡。
村上春樹名言佳：每個人都有屬於自己的一片森林，也許我們從來不曾去過，但它一直在那裡 ~
這家貨櫃咖啡屋從裡到外佈滿植栽，讓我們在酷熱的天氣中有了絲絲的涼意。
一杯漸層西西里咖啡滿滿的柑橘香氣撲鼻而來，第一口柳橙的芬芳輕咬一口果乾讓果香味在空氣中飄散開來。
再一口微微苦的咖啡為
而刺激的氣泡入喉兩者在唇齒間碰撞有了不同的風味。
阿法奇朵（Affogato）義大利文為「淹沒我」，以咖啡為基底的義大利甜點。
濃縮咖啡液淋在冰淇淋上，這濃郁的咖啡液淋在雪白的冰淇淋上吃起來冷熱交融、苦中帶甜很深度的甜點。
夏夜晚風（柚子藍 柑橘)美美的漸層氣泡飲，微微刺激涼爽的氣泡在舌尖飄蕩瞬間有股暢快的清涼感。
這杯喝完讓我好像在廣闊的大海中飄蕩著，海風吹來是那樣的自在。
鬆餅-小山圓抹茶人氣下午茶點來吃吃看
鬆脆又微微焦香內裡鬆軟的鬆餅滿滿抹茶香，一旁的醬料是奶油醬加了鮮奶調製的帶點茶香味，美味的鬆餅下午茶點來一份是必須的。
這鬆餅不會因為涼了就變得硬梆梆，還是有維持鬆軟度在裡頭。
蜜香紅玉：微微薄荷與肉桂茶香濃郁喝起來回甘順口。
這麼唯美浪漫的森林咖啡屋，是不是該安排一下來這打卡拍照享受午後時光呢！
店家資訊：
🐇兔子採櫻桃咖啡Bunny Pick Cherry
🏡台中市沙鹿區北勢東路368號白色貨櫃屋
🔔11：00~20：00沒有固定公休日
➡️請留意店家IG和FB,也可先電話詢問喔
☎️0987 677 944