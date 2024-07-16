這家咖啡店說：

就算忙碌生活也要懂得享受片刻慢活， 歡迎您光臨~

靠近學區的貨櫃咖啡屋，人潮還真不少也很顯眼用植栽打造貨櫃屋讓人呼吸都清新了些許。

戶外享受陽光的位子夕陽西下景應該很美。

踏進店內頓時被蕨類驚艷了，加上樹藤纏繞的鞦韆好像走進森林裏如夢似幻的感覺。

來這一定要坐上鞦韆拍照打卡，代表我也來過這喝咖啡。

村上春樹名言佳：每個人都有屬於自己的一片森林，也許我們從來不曾去過，但它一直在那裡 ~

這家貨櫃咖啡屋從裡到外佈滿植栽，讓我們在酷熱的天氣中有了絲絲的涼意。

一杯漸層西西里咖啡滿滿的柑橘香氣撲鼻而來，第一口柳橙的芬芳輕咬一口果乾讓果香味在空氣中飄散開來。

再一口微微苦的咖啡為

而刺激的氣泡入喉兩者在唇齒間碰撞有了不同的風味。

阿法奇朵（Affogato）義大利文為「淹沒我」，以咖啡為基底的義大利甜點。

濃縮咖啡液淋在冰淇淋上，這濃郁的咖啡液淋在雪白的冰淇淋上吃起來冷熱交融、苦中帶甜很深度的甜點。

夏夜晚風（柚子藍 柑橘)美美的漸層氣泡飲，微微刺激涼爽的氣泡在舌尖飄蕩瞬間有股暢快的清涼感。

這杯喝完讓我好像在廣闊的大海中飄蕩著，海風吹來是那樣的自在。

鬆餅-小山圓抹茶人氣下午茶點來吃吃看

鬆脆又微微焦香內裡鬆軟的鬆餅滿滿抹茶香，一旁的醬料是奶油醬加了鮮奶調製的帶點茶香味，美味的鬆餅下午茶點來一份是必須的。

這鬆餅不會因為涼了就變得硬梆梆，還是有維持鬆軟度在裡頭。

蜜香紅玉：微微薄荷與肉桂茶香濃郁喝起來回甘順口。

這麼唯美浪漫的森林咖啡屋，是不是該安排一下來這打卡拍照享受午後時光呢！

店家資訊：

🐇兔子採櫻桃咖啡Bunny Pick Cherry

🏡台中市沙鹿區北勢東路368號白色貨櫃屋

🔔11：00~20：00沒有固定公休日

➡️請留意店家IG和FB,也可先電話詢問喔

☎️0987 677 944

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