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【新竹食記】白鬍子牛排(清大店) - 學生最愛的高CP值牛排，飲料麵包濃湯無限暢飲

2024-07-16 20:51:00 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：106
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窩客好文

雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：721篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

白鬍子牛排清大店
phone03-5737889
place新竹市東區建功一路68號
作者本次評價：
4.05
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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【新竹食記】白鬍子牛排(清大店)

 

前鎮子看到YT網紅酷的夢的介紹，新竹的這間白鬍子牛排榮登他環島台式牛排的第一名，因此引起了我的興趣，這間在google地圖擁有3000則評論4.1顆星，評論有中高水準，平價台式牛排能有多少吃？於是我們選了個黃道吉日特地到清大夜市來吃看看！

 

開車前往可停俥亭停車光復停車場步行三分鐘可抵達。

 

【新竹食記】白鬍子牛排(清大店)

【新竹食記】白鬍子牛排(清大店)

▲餐廳上方為黑色招牌，店面不是很起眼。

 

【新竹食記】白鬍子牛排(清大店)

▲白鬍子牛排菜單：有牛排、豬排、雞排可選，不想吃肉也能選擇雞蛋鐵板麵，醬汁有黑胡椒醬、蘑菇醬和雙醬三種，麵條可選通心麵和黃麵。

 

【新竹食記】白鬍子牛排(清大店)

 

【新竹食記】白鬍子牛排(清大店)

 

【新竹食記】白鬍子牛排(清大店)

▲店內用餐空間寬闊明亮，整體算乾淨沒有牛排店的油膩感。

 

【新竹食記】白鬍子牛排(清大店)

▲飲料機有六種口味飲料可選，都是常見的大廠牌可安心飲用。

 

【新竹食記】白鬍子牛排(清大店)

【新竹食記】白鬍子牛排(清大店)

▲麵包搭配的是香蒜醬，烤個三分鐘蒜香馬上撲鼻而來，香阿！

 

【新竹食記】白鬍子牛排(清大店)

 

【新竹食記】白鬍子牛排(清大店)

 

【新竹食記】白鬍子牛排(清大店)

▲濃湯可以喝到飽滿的玉米粒，這點讓我蠻驚豔的。

 

【新竹食記】白鬍子牛排(清大店)

【新竹食記】白鬍子牛排(清大店)

雞蛋鐵板麵(蘑菇醬、黃麵) 80元：鐵板麵的份量超多，滿滿的一大盤可以吃超飽，蘑菇醬汁味道調製得不錯，有濃濃的茄汁風味，麵條充分的吸收醬汁吃起來很夠味。

 

【新竹食記】白鬍子牛排(清大店)

【新竹食記】白鬍子牛排(清大店)

香煎雞腿排(蘑菇醬、黃麵) 160元：雞腿已經去骨，外皮被醬汁覆蓋所以有些濕軟，但整體肉質有中上水準，完全沒有乾柴感。

 

【新竹食記】白鬍子牛排(清大店)

沙朗牛排(蘑菇醬、通心麵) 160元：牛排我選的是通心粉，口感較為Q彈，也是很吸醬汁的麵體。

 

【新竹食記】白鬍子牛排(清大店)

 

【新竹食記】白鬍子牛排(清大店)

▲以平價牛排來說也相當有水準，完全沒有軟骨或難咬的筋，表層煎得微微脆，肉質軟嫩入味。

 

 

雞蛋糕短評：內用有玉米濃湯和飲料可無限暢飲，牛排雞排肉質軟嫩，沒有軟骨和肥肉，鐵板麵份量多可免費加麵，cp值很高的牛排店。


用餐環境★★★★
餐點★★★★    
服務★★★☆
CP值★★★★☆


【白鬍子牛排清大店美食資訊】

地址：新竹市東區建功一路68號
電話：035737889
官網：facebook
營業時間：11:00–01:20
外送：foodpanda
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：有
刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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