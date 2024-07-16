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台北大安-[通庵 熟成咖哩] 信義安和站附近通化夜市旁，自製花椒辣油與13種以上香料細膩層次，燉煮入味慢熬熟成打造靈魂美味，500盤連續得獎肯定的超人氣熟成咖哩創始店

2024-07-16 22:26:00 Elisa 人氣：106
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窩客好文

Elisa

發表篇數：385篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

通庵 熟成咖哩
phone0928-216-527
place台北市大安區通安街115號
作者本次評價：
4.05
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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寫文章 回報歇業

original_3aa7cd98-49ae-4862-a6cb-cfb6ec62a3b1_PXL_20221228_053534886_结果

在台灣帶起一波熟成咖哩風潮的通庵創始店就位在通化夜市附近

簡約日系的店面更給人像和菓子或是抹茶茶寮的印象

因為店裡位置不多從開幕以來不論平假日都是大排長龍

曾經想內用的我們最後總是放棄轉而外帶回家品嘗

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在中山跟雙和分店陸續開幕後總算分散一些人潮

這次雖然還是小排了大概半小時但已經比以前省很多時間

如果只需要外帶的話可以直接到櫃台點餐不需要一起排隊

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為了不影響交通與周遭住戶與店家需要大家一起遵守規範

店門前也有拉起紅龍引導排隊人流方向

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店裡的自家製花椒辣油有額外提供販售

個人非常喜歡通庵的辣油纖細飽滿的香氣與辣感

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店裡還展示著榮獲2022年500盤肯定的盤子

連續兩年獲得的榮譽得來不易

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狹長的店面很像日式拉麵店的感覺

牆上對應座位提供一位一個掛勾可以懸掛外套與包包

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僅有8席的吧台座位可以觀看到開放式廚房內的一舉一動

因為鄰近油鍋難免會有點油煙味的沾染

燈光打燈在每一個座位桌面剛好就是主餐上桌的位置

桌上提供白開水與餐具可以自由使用

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主餐只有三種口味的咖哩定食

可以加價添購配菜與飲料

最近因為成本上漲價格又有所調整

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綜合牛雞熟成咖哩定食 230元

之前外帶的時候牛跟雞都有吃過

內用索性一次雙主餐做個全都要的大人

每份定食都會附上半熟蛋、小菜與味噌湯

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餐具非常華麗精緻和風洋溢

13種以上香料歷經28天的熟成乾燥製成咖哩粉

加入蔬果慢熬最後經過48小時熟成才誕生的咖哩有著獨特的酸甜發酵韻味

跟朋友都一致非常喜歡獨特的花椒辣油辣度跟微酸熟成的咖哩味

但這次作為靈魂的花椒辣油的味道感覺淡了不少很可惜

切丁的生洋蔥碎有著辛辣的味道很提味解油膩

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不論牛肉或雞肉都很燉軟爛入味入口即化

不過肉量大概只有4,5塊讓人吃不過癮

半熟蛋外皮還有特別炸過有點像半熟炸蛋的口感很特別

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醃蘿蔔切片薄到可以透光刀功了得

爽口酸甜總是可以適時減少重口味咖哩的膩感

味噌湯不會太鹹有著滿滿蔥花

湯裡有許多蛤蠣是令人開心的小驚喜

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手工牛蒡天婦羅 40元

從外觀就蠻明顯可以看出這次炸過頭

炸比較久的顏色甚至有點焦黑吃起來會有焦苦味

牛蒡裹粉的天婦羅粉感比較重少了牛蒡纖維口感

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招牌炸餛飩 40元

炸餛飩相對牛蒡天婦羅來說就比較剛好炸度

顏色沒有太深色是漂亮的金棕色

一份兩顆的外型也有點像燒賣的感覺

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餛飩的外皮經過油炸後變成非常酥脆像餅乾一樣

肉餡的豬肉不會太鹹很鮮美多汁

現炸非常滾燙需要格外留意

 

雖然花椒辣油的存在感沒有以前強烈讓人有點遺憾

不過整體通庵咖哩的味道還是很有水準

加購的炸物我自己更喜歡炸餛飩的表現

目前通庵在台北跟台中都有店面可以看交通方便選擇

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/12/28

花費: TWD310(牛雞咖哩+炸餛飩+牛蒡天婦羅)

通庵 熟成咖哩

FB粉絲團/IG

Lunch: 11:30-14:30

Dinner: 17:30-20:00

公休日: 週一、二

有無服務費: No

有無Wifi: No

有無插座: No

有無限時: No

低消限制: Yes (每人一份定食)

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 106 台北市大安區通安街115號


檢視較大的地圖

 

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Elisa

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