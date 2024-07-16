屏東炸物激賞【鹽酥紀-潮州店】傳承屏東潮州在地40年老店手藝 自家熬煮茶飲更加分！招牌鹽酥雞、魷魚酥、炸龍珠、三角骨通通吃一輪！美味香氣無法擋！打造鹽酥雞界最台味代表店

2024年，法國巴黎奧運將在7月26日開跑，大家都準備好迎接這場規模盛大的運動賽事了吧！守在電視機前觀賞各項競賽，為我國選手搖旗吶喊，感受那緊張又振奮的時刻，而我自己很喜歡跟家人、朋友一起看比賽，這時候總少不了要來幾份台味十足的鹽酥雞美食！

凱南就趁2024奧運賽前，正好先來推薦給你們這家令人耳目一新的炸物店【鹽酥紀】，我是第一次嘗鮮，聽聞【鹽酥紀】的開始，是因為潮州在地40年老店-真有味鹽酥雞的老老闆即將退休歇業，無人繼承，於是鹽酥紀老闆拜師學藝，將潮州在地人共同的美味回憶延續下去，讓老店新生的鹽酥紀故事正在上演著！

【鹽酥紀-潮州店】

地址：屏東縣潮州鎮中山路185號

電話：0909-517-173

營業時間：下午16：30-凌晨00：30

《鹽酥紀潮州店-FB粉專》《鹽酥紀潮州店-IG》《鹽酥紀潮州店-LINE》

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▲【鹽酥紀-潮州店】地點位置很明顯，位在潮州火車站前，越晚客人越多，漸漸成為在地人晚餐、宵夜的一種選擇。

【鹽酥紀】在高雄苓雅區和屏東潮州都有店面，凱南這次選擇離我比較近的【鹽酥紀-潮州店】來吃看看。單看招牌LOGO直接使用店狗阿財(台灣土狗)為設計，代表台灣在地元素之一，店面環境擺脫一般油膩、髒亂的傳統印象，【鹽酥紀-潮州店】乾淨明亮，風格在台味與文青感之間有了巧妙融合，以鹽酥雞店來說，特別有質感！

▲不用凱南多誇，大家看看【鹽酥紀-潮州店】的店內環境就知道多乾淨了吧！

剛才門口就看到不少等待的外送員，店內也有好幾組客人等候著鹽酥雞，建議先打電話預訂，不然尖峰時段，現場等上30、40分鐘是很平常的事；店家貼心準備了長板凳，等餐時可以稍坐休息。

▲優化傳統鹽酥雞攤的食安衛生，檯面上的炸物食材隔著透明櫥窗，客人填寫菜單點餐，跟食材保持零接觸。

傳承經營40年老店「真有味鹽酥雞」的調料、醃製秘方，連老師傅控制油溫火侯時間等經驗法則，都記錄下來！為了讓大家吃得更安心，嚴選食材，自家醃製製作，就連辣椒粉、胡椒粉、五香粉…等都嚴格把關，自主檢驗。而且喔！經特調的中藥秘方胡椒粉是店家靈魂之一，也是凱南我自己這次吃過還會想再回訪的一個原因。

▲填寫菜單MENU啦！第一次來不知道怎麼點的朋友，可以像我們一樣先選店家標記「推」的品項！

【鹽酥紀】提供超多樣的炸物選擇，從招牌鹽酥雞、噴香三角骨、海味魷魚酥、黑輪、甜不辣、米血糕、百頁豆腐、銀絲卷、脆皮地瓜酥、花枝丸串、豆皮、豆干……到南部特有的炸龍珠、小肉豆、蛋餅皮等，應有盡有！當然也有蔬菜類如櫛瓜、青椒、高麗菜、杏鮑菇、小黃瓜等。

獨家噴香配料九層塔、生蒜碎、蔥花、秘傳胡椒、辣椒都可以做客製化調味~

▲除了紙本版菜單，牆上也有很特別的菜單牆，價格透明公開也是【鹽酥紀】的特色。

▲牆上一幀幀的照片如故事牆；順道看看【鹽酥紀】有什麼優惠好康吧！來掃描QRCODE首次點餐享95折優惠，而且手機線上點餐真的很方便！

▲也能在牆上看到在地活動的宣傳喔！

▲擺滿豐富的鹽酥雞、魷魚、米血糕、甜不辣…每種食材都是凱南的最愛啊~單價多落在35~50元之間，忍不住每樣都點一份！

跟大家分享【鹽酥紀】的蔬菜類會採用離心機脫油，減去油膩，不怕蔬菜吃油喔！

▲海味魷魚酥和噴香三角骨，對凱南來說是招牌必點！

炸魷魚是我的最愛！外酥內彈牙，裹上薄博一層炸粉油炸，炸粉提供恰到好處的酥香！

▲耶~不一會兒我們的兩大份炸物閃亮登場啦！剛起鍋熱呼呼燙口的時候最迷人。

那我個人私心推薦！一定要搭配店內販售的降火青草茶、清涼冬瓜茶和解膩烏龍茶，因為飲料都是店家自己熬的，青草還是鹽酥紀老闆的爸爸自己種的呢！去油解膩，吃鹽酥雞配茶飲更美味。

▲來店消費滿額，會升級紙盒盛裝；滿300元以上再送涼茶一瓶(任選)。

大家去鹽酥雞攤都會點哪一樣呢？相信在【鹽酥紀-潮州店】一定可以找到你們自己很喜歡的口味，無論是招牌的雞系列(鹽酥雞、三角骨、雞皮、雞翅…等)、新鮮海味系列(魷魚酥、龍珠、柳葉魚…等)，甚至豆皮、豆干、蔬菜、丸子、米腸…等炸物，食材琳琅滿目選擇超多，包君滿意！

▲偶爾就想大吃特吃鹽酥雞美食，紓壓片刻，而凱南的鹽酥雞名單現在也多一家【鹽酥紀-潮州店】了！

這裡的招牌鹽酥雞自然也是不能錯過啦~咬下去滿滿的雞肉汁在嘴裡滑出，炸工恰到好處，肉質咬感柔軟舒服，若搭配一口清涼飲料，雙倍暢快，真是會感到滿足耶！

另外蛋餅皮也是南部的鹽酥雞攤會找到的美食！炸成酥酥脆脆如餅乾的口感(台語所說「恰恰」的狀態)，搭配店家獨門特調胡椒粉及鮮切蔥花，越吃越順口，完全無法招架它的美味。

▲各項食材都需要掌控好油溫及油炸時間，才能炸成金黃香酥，不過老不過油的完美狀態。

▲小巧香酥脆的雞屁股串和花枝丸串，輕鬆好入口的尺寸，好喜歡它們個別擁有的口感。

▲店內販售自製的降火青草茶(三分微甜)、清涼冬瓜茶(冬瓜甜)和解膩烏龍茶(不加糖)等三種涼茶。

【鹽酥紀】的茶飲區分不同甜度，滿足顧客的多樣需求；而蔬菜類、涼茶類、35元品項還可以任選三樣只要100元，超划算的！

3分微甜的降火青草茶喝起來是我很可以接受的甜度，清涼順口；冬瓜茶則是經典的冬瓜甜香；後來約朋友三個人一起吃鹽酥雞，所以加點解膩烏龍茶，完全沒加糖，喜歡喝無糖飲料的朋友喝這個就對了啦！

▲飲料使用台灣好茶、在地知名冬瓜茶磚及自家栽種的仙草，親自曝曬、熬煮而成；非常用心的一家店。

▲買個兩大份鹽酥雞，揪三五好友一起來品嚐美味炸物，這是潮州夜晚的一種幸福感！

接下來看奧運為中華隊加油，絕對要選這間【鹽酥紀】囉！兼顧口感美味、環境乾淨、安全衛生、嚴選食材，還有傳承老店手藝的故事，大家下次來到潮州，記得要支持一下【鹽酥紀-潮州店】。

現在 來店消費滿額 ，可升級紙盒包裝(多人分享更好拿)； 來店消費300元以上 ，再送涼茶一瓶(任選口味)，大家還不手刀訂起來！

若加入鹽酥紀LINE好友，外送5KM內滿399元享免運。

▲往潮州車站對面就能看到【鹽酥紀】斗大招牌，走過路過可千萬不要錯過喔！

有別於一般都取店名叫鹽酥「雞」，紀老闆匠心獨具的取名【鹽酥紀】提升識別度，更期許自己的品牌擺脫炸物店給人油膩骯髒、服務不佳的形象，開創台灣鹽酥雞炸物市場的新「紀」元。

【鹽酥紀-潮州店】外表是一家充滿文青潮流元素又新穎的炸物店，而內涵更有創辦人想傳承並分享從小到大對老店鹽酥雞的熱愛，不忍老師傅手藝失傳，決定拜師學藝，成就炸物事業的一片用心。期待未來【鹽酥紀】能擴張事業版圖，服務更多各地的顧客群，為台灣炸物市場再添強棒！

【鹽酥紀-潮州店】

地址：屏東縣潮州鎮中山路185號

電話：0909-517-173

營業時間：下午16：30-凌晨00：30