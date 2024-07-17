沖繩那霸的國際通美食跟商店非常多，這間「MANGO CAFE」是在逛街時剛好看到的一間小攤子，是專賣販售芒果相關甜點的攤位，不管是霜淇淋還是芒果冰沙系列的飲品用料都非常實在，特別是芒果冰沙上面還會放上芒果果肉，味道除了滿滿都是香濃的芒果味還有新鮮的芒果肉可以吃。來到國際通逛街的遊客不少然經過都會買上一杯飲品或是一支霜淇淋，可以消暑外還能夠品嚐到當地知名的水果製作而成的甜點，加上老闆也非常熱情接待客人，會讓人覺得手上的食物吃起來更加美味。

餐廳資訊

MANGO CAFE 名稱 : MANGO CAFE

日文 : マンゴーカフェ

電話 : (+81)70-5536-1708

地址 : 沖繩縣那霸市久茂地3丁目2−22 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 09:00-21:30

官方網站 : MANGO CAFE

店面的位置就在國際通「美麗海水族館(直營店)」的旁邊，雖然小小一間但是櫃台旁邊有滿滿的樣品跟霜淇淋的模型十分顯眼

餐廳環境

店面是一個木製的小攤位，隔壁就是美麗海水族館的直營店，如果行程沒有要去水族館或是想要多買紀念品，可以吃完冰後到隔壁逛一逛

櫃台旁邊的櫥窗展示每一種冰品的模型，跟實際的樣貌幾乎一模一樣絕對可以當作參考

菜單

菜單的種類全部都是跟冰品有關，主要分為「新鮮芒果」、「芒果霜淇淋」以及「芒果冰沙」這三種主要餐點，然後再做不同的組合搭配，當時是冬天去生意依舊非常好，如果是夏天估計都能夠提早打烊了

餐點介紹

我們是「Mango Soft Serve Ice」跟「Mango Smoothie」各點一份，右邊的霜淇淋在等冰沙製作完之前就開始融化所以少一個尖頭XD

完整的樣子如下面的圖片，比想像中還要大一支還有附一支湯匙可以直接挖著吃，吃一口全身瞬間冰涼通暢濃濃的芒果香不斷從嘴中散發出來，折合台幣一支100多元不過真材實料吃起來滿值得的

輕輕用嘴唇就能把霜淇淋含起來，那種軟綿綿的口感現在看到照片都還會回味再三

如果想要吃得優雅一點就能夠用湯匙吃，不過記得不要推太用力霜淇淋會直接打翻的喔~

芒果冰沙除了冰砂外上面還有放一層新鮮的芒果肉，味道不只濃郁還要更香醇

吸一口芒果的味道跟霜淇淋一樣香濃，不會感覺到刻意把冰塊比例調高吃起來味道偏淡，即便是飲品在現打的過程中老闆也是毫不手軟的把芒果加好加滿

新鮮的芒果肉吃起來軟嫩香甜，甜度完全不會輸台灣的品種，喜歡吃芒果的人絕對不能錯過這間店啊!

結語

沖繩的冬天並不會像台灣那麼冷，有時候太陽出來還滿暖和的，想要吃冰也不用擔心會冷吱吱，「MANGO CAFE」是一間意外收穫的小店，食材非常簡單全部都是芒果但使用的量毫不手軟，不管是霜淇淋還是冰沙吃完都讓人口齒留香，餐點的甜度全部都是來自於芒果本身的甜味，而芒果也是沖繩當地盛產的水果之一，原本有想要找賣芒果相關的店但都沒有看到，這間店讓我的行程又打了一個勾勾，既能夠當作甜點吃又能享用到當地的水果。