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【簏籩串場｜淡水美食】全台唯一航海王居酒屋 必點三色糰子、串物燒烤 隱藏版居酒屋 海賊王粉絲快衝！

2024-07-16 23:46:00 foodtinne 人氣：111
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窩客好文

foodtinne

發表篇數：127篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 淡水區

造訪商家：

簏籩串場
place新北市淡水區學府60-9號
作者本次評價：
4.70
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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【簏籩串場｜淡水美食】全台唯一航海王居酒屋 必點三色糰子、串

全台唯一航海王居酒屋🏮「簏籩串場」就在淡水🏠

入店內有滿滿航海王的擺飾 粉絲真的會瘋掉！！！

餐點選擇多 各種肉類串燒、海鮮主食、酒類應有盡有～

平日生意也超好 想吃的朋友記得要訂位❤️❤️❤️

【簏籩串場｜淡水美食】全台唯一航海王居酒屋 必點三色糰子、串

「簏籩串場」位於新北市淡水區學府路60-9號。

距離淡水捷運站步行約6分鐘 也有公車可以到達～

【簏籩串場｜淡水美食】全台唯一航海王居酒屋 必點三色糰子、串

店內寬敞舒適 每個小角落都有航海王的擺飾😍

重點還有整面的通緝令 有夠超好拍 喬巴變成100元了ＸＤ      

底下都有置物籃非常貼心❤️來之前記得一定要訂位～

我是剛開門就抵達 桌上都是滿滿的已訂位立牌！

【簏籩串場｜淡水美食】全台唯一航海王居酒屋 必點三色糰子、串

店內有滿滿航海王擺飾 連餐盤、酒杯都是 整個瘋掉耶！好喜歡❤️

當然要拍我最愛的艾斯ＸＤＤＤ

來分享我們今天吃了什麼～～～～～～😈

【簏籩串場｜淡水美食】全台唯一航海王居酒屋 必點三色糰子、串

📍醬燒土雞心、雞胗💲55📍醬燒雞肝💲50

🔎串物都是現點現烤 這家的串物種類特別多 有多樣限定😋

🔎尤其是包櫛瓜的肉捲也超清爽💯限定品項！！！

【簏籩串場｜淡水美食】全台唯一航海王居酒屋 必點三色糰子、串

📍番茄/乳酪肉捲、鹽燒雞腿、鹽燒櫛瓜捲💲75

📍明太子雞腿💲85📍起司牛肉💲100📍北海道大扇貝串💲160 

🔎串物有鹽烤、醬燒兩種 想吃到原味推薦鹽烤 ！雞腿超嫩～

🔎口味必點番茄串咬下會爆汁 帶我媽來吃她超愛！！！

🔎私心最愛厚厚明太子雞肉串 明太子量很有誠意 炙燒後超香🤤

🔎外面少見的大扇貝串 超大顆 還有多種海鮮串物可以點😻

【簏籩串場｜淡水美食】全台唯一航海王居酒屋 必點三色糰子、串

入座後會提供兩種小菜～有額外加點冰釀玉女番茄🍅

小菜都很清爽解膩 大推番茄！！！

【簏籩串場｜淡水美食】全台唯一航海王居酒屋 必點三色糰子、串

📍明太子烏龍麵💲250

🔎烏龍麵都吸滿奶香濃郁的醬汁 明太子加超多好爽🫶🏻

🔎這個烏龍麵的好吃程度可以說是居酒屋前幾名！

【簏籩串場｜淡水美食】全台唯一航海王居酒屋 必點三色糰子、串

📍起司大香菇💲130📍鮮甜蛤蠣湯💲130👍🏻

🔎外面居酒屋少見的起司大香菇 滿滿起司超罪惡 😈

🔎蛤蜊湯的蛤蠣肉質飽滿 湯頭鮮甜！很適合暖暖胃🔥

【簏籩串場｜淡水美食】全台唯一航海王居酒屋 必點三色糰子、串

📍濃郁起司可樂餅💲130

🔎可樂餅外酥內軟 裡面的起司薯泥超綿密好吃😋

🔎記得要點一杯啤酒配著吃 超讚！！！！！

【簏籩串場｜淡水美食】全台唯一航海王居酒屋 必點三色糰子、串

最後一定要點這家烤糰子超級好吃 極致軟ＱＱＱＱＱ

店內還有多種好喝的果實酒 可以請店員推薦🌟

喜歡的朋友快把這家收藏起來🫰🏻🫰🏻🫰🏻

附上店家資訊：

【簏籩串場｜淡水美食】全台唯一航海王居酒屋 必點三色糰子、串

⭕️簏籩串場

🏷新北市淡水區學府路60-9號

⏰18:00-00:00

☎️02 2623 1488

📝週一二公休

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