跟著柯南遊大阪，推薦必去大阪城，第一次來大阪自由行，推薦一定要買大阪周遊卡或樂遊劵，幾乎將大阪精華景點都包含，CP值超高，推薦必搭大阪城搭御座船、搭遊園小火車遊大阪城公園、大阪水上巴士遊中之島、結束後可到梅田藍天大廈空中庭園展望台、梅田空中美術館、HEP FIVE摩天輪、最後再搭捷運到道頓崛水上觀光船等，這樣一日遊就使用7600日幣，遠遠超過票劵價值。

大阪樂遊劵旅遊攻略：一日遊行程如下：

大阪城御座船-大阪城公園遊園小火車-大阪城咖啡-大阪水上巴士-名代千房大阪燒大阪城店午餐-梅田藍天大廈空中庭園展望台-梅田藍天大廈絹谷幸二天空美術館-全家超商下午茶-逛街購物-HEP FIVE摩天輪-道頓崛水上觀光船

大阪樂遊劵二日劵3000元日幣：我們共去了11個點，使用合計價值14100元日幣

梅田藍天大廈 空中庭園展望台1,500日圓

梅田藍天大廈 絹谷幸二 天空美術館1,000日圓

HEP FIVE摩天輪600日圓

咲洲宇宙塔展望台1,000日圓

大阪水上巴士 Aqua-Liner1,800日圓

道頓堀水上觀光船1,200日圓

帆船型觀光船 聖瑪麗亞號 1,800日圓

船長線（Captain Line）1,700日圓

大阪城御座船1,500日圓

通天閣一般展望台1,000日圓

塔式滑塊(通天閣)1,000日圓

搭大阪地鐵至谷町4丁目站(T23/C18)，步行約18分鐘就能抵達大阪城公園。影片分享

10幾年沒見的同事居然在大阪城遇到了，真的好巧，大阪城不愧是經典不拜必遊景點。

一起搭御座船遊大阪城，從各種不同的角度欣賞。影片分享

大阪城美拍景點：極樂橋，一條可以帶你前往極樂世界的橋樑。

這裡也是搭乘御座船的乘船處，想要欣賞大阪城護城河內風光景色，最佳方式為搭乘大阪城御座船。

大阪城列為日本三大名城之一，又被稱之為「太閣大人的城堡」。

大阪周遊卡或樂遊劵免費搭乘。早上10:00開始行駛，假日人較多，建議可以提早去排隊。

费用: 成人（16歲以上）1,500日圓，中小學生750日圓，學齡前兒童免費，65歲以上1,000日圓。

御座船的購票處極樂橋旁也有遊園小火車可以搭乘，成人一次日幣400元

大阪城御座船必看：守護大阪城鬼門的人面石。

沿護城河看大阪城風景，航程時間約20分鐘。

光造型就很特別，船體是仿造秀吉時代的黃金船，復古的船型設計，坐在船上欣賞大阪城水上風光。

因大阪城公園腹地廣大，結束後建議可搭遊園小火車到大阪水上巴士搭車處。

在日本到處都有販賣機可以購買飲料，相當方便。

大阪水上巴士成人門票日幣1800元，憑大阪周遊卡或大阪樂遊劵免費搭乘。

旁邊有星巴克咖啡可以休憩。

周邊有許多美食餐廳，中午我們選在名代千房大阪燒大阪城店享用午餐

大阪必吃：大阪燒，來自日本的傳統鐵板燒料理

現點現做大阪燒，光看師傅料理就是一種享受～影片分享

甜點：提拉米蘇冰淇淋鬆餅日幣600元

京都風味大阪燒日幣1,080元

等候之餘我們在大阪城享用咖啡日幣220元。

時間依現場為主，我們搭乘11:45航班出發。

在大阪城搭乘水上巴士遊覽大阪城與中之島，整個航程約需40分鐘。影片分享

哇！旁邊滿滿的排隊人群超壯觀的～

船上還有提供飲料點心付費享用。

從大阪城到中之島，圍繞著市中心的水上巴士觀光，行程時間約40分鐘。 欣賞大阪水上無限好風光。

船艙內有冷氣，船頂採用透明玻璃天窗，抬頭就能看見藍天白雲，坐起來相當舒適，可漫遊水上欣賞城巿美景。

就像水上遊覽巴士，可以在水面上欣賞大阪市區的景色。

周邊景點：ytv電視台為柯南基地位置，免門票免費參觀。

大阪水上巴士AQUA LINER：大阪府大阪市中央区大阪城2番地先

名代千房JO-TERRACE OSAKA店 ：大阪市中央区大阪城3-1 E TERRACE 102 · 06-6450-6900 · 千房Elegance ·；營業時間： 11：00～15：00（最後點餐時間為：14：30） 17：00～21：00

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