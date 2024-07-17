代表高貴精品級星宇航空，從飛機外觀到內用座椅都超有質感，機位採質感的深灰暖棕和香檳色調，且可在登機前48內免費線上劃位，還可以直接線上報到取得登機證、不僅可以預選座位還可以選擇機上餐點，超先進的，招牌必點胡同燒肉，和隱藏版馬鈴薯濃湯和星宇特調，可惜我們因亂流沒有提供熱飲，且因大阪線飛行較短沒有提供星宇特調無緣品嚐，但回程時我們很幸運可以跟史努比一起翱翔天際，從機票、餐點、撲克牌都有他的身影，即日起至10月底只要搭乘星宇航空都有，喜歡的朋友可以把握機會搭乘～

星宇航空創辦人張國煒，英文名稱為「STARLUX」。取名的由來

「星」字是因張國煒父親長榮集團創辦人張榮發，在早期跑船時，還沒有GPS，都是靠著仰望星空來判斷方位。

「宇」字則是張國煒自己的期許。兩字合在一起，代表該公司未來期許能飛向宇宙、沒有極限。以上資訊來自官網。

星宇航空最新飛機餐，從機上餐錫鉑紙、餐巾紙、耳機袋都是SNOPPY，超卡哇依的～影片分享

座位寬敞舒適，有提供抱枕，座椅靠枕還可以調整，感覺很有質感～

星宇航空商務艙，有個人桌屬座位超豪華的～

搭星宇航空第一次就上手，搭機上除了品嚐美食、觀看電影、聽音樂還可以上網、玩線上遊戲，讓你完全不會無聊～

星宇航空線上報到優點：完成線上報到的朋友有專屬報到櫃檯，可以快速托運行李，選擇是否列印登機證，立馬完成報到手續。

星宇航空今年與PEANUTS合作，與史努比一起翱翔天際，展開一段奇幻飛行旅程。從機票、行李掛牌、撲克牌等一系列聯名的商品，喜歡SNOPPY的朋友千萬不要錯過～

你不可不知的星宇航空可以免費索取SNOPPY撲克牌和隱藏版菜單：星宇特調和馬鈴薯濃湯

星宇特調和熱飲若搭短程或碰到亂流則沒有提供。

招牌必點：胡同燒肉，實際品嚐真的好好吃喔～

星宇航空限量撲克牌

在機上打發時間，居然還可以玩線上遊戲，實際接觸，觸感極好～影片分享

除此之外也可以看360度看飛機航行整個過程。

桃園機場打卡牆，影片分享

打卡還可以兌換限量好禮。

機場居然也有販賣機的拉麵可以自行選用。

我們這次搭乘星宇航空被安排在第一航夏A4的蝴蝶青花候機室。

可以近距離欣賞星宇航空飛機，香濱色線條，感覺很有質感～

大阪關西機場

回程48小時也可以線上劃位和報到，關西機場免費接駁電車。影片分享

關西機場交通相當便利，一出關即可搭乘南海電車前往巿區大阪難波，展開五天四夜大阪自由行～

日本關西大阪28度蜜月行五天四夜

第一天：關西機場到大阪難波-大阪難波愛電王難波拉麵一座-吉山商店午餐-心齋橋蛋糕下午茶點心-長堀通哈頓飯店Check in Cremia 冰淇淋-阿倍野展望台-16樓的露天花園-阿倍野觀景台58樓天空花園咖啡廳-道頓堀章魚燒-草莓糖葫蘆-心齋橋逛街買禮物

第二天：新大阪心齋橋飯店早餐-通天閣一般展望台塔式滑塊-大阪港帆船型觀光船聖瑪麗亞號觀光船-船長線（Captain Line）- 環球影城-環球影城saizeriya午餐-咲洲宇宙塔展望台-天保山摩天輪-本格らーめん 唯一無二晚餐

第三天：木津巿場 Yayoi Ken. (やよい軒)日式早餐-難波八阪神社-大阪城御座 大阪城公園遊園小火車 大阪城咖啡 大阪水上巴士-名代千房大阪燒大阪城店午餐-梅田藍天大廈空中庭園展望台-梅田藍天大廈 絹谷幸二 天空美術館-全家超商下午茶-梅田逛街購物-HEP FIVE摩天輪-道頓崛水上觀光船-超巿豬排魚排點心-本格らーめん 唯一無二消夜

第四天：客美多早餐-京TRAIN雅洛號大阪梅田9：32出發-京都大葉高島屋生觧超巿美食街-花見小路址園-抺茶雙淇淋-二年坂、三年坂-清水寺-抹茶館-音羽茶寮午餐-伏見稻荷大社-回飯店休息-梅田名代餃子晚餐-梅田JR夜景

第五天：黑門巿場-日本橋咖啡早餐-心齋橋-道頓堀-飯店休息Check out -つるまる饂飩 四ツ橋店午餐-難波新光三越䐟物-關西國際機場✈️

梅田藍天大廈 空中庭園展望台1,500日圓

梅田藍天大廈 絹谷幸二 天空美術館1,000日圓

HEP FIVE摩天輪600日圓

咲洲宇宙塔展望台1,000日圓

大阪水上巴士 Aqua-Liner1,800日圓

道頓堀水上觀光船1,200日圓

帆船型觀光船 聖瑪麗亞號 1,800日圓

船長線（Captain Line）1,700日圓

大阪城御座船1,500日圓

通天閣一般展望台1,000日圓

塔式滑塊(通天閣)1,000日圓

3000元日幣，去了11個點，使用合計價值14100元日幣

1200元使用5640元

住宿:長心齋橋長堀通哈頓飯店＋星宇航空

易遊網機＋酒38000

交通費:

esim卡411X2=822

970X2＝1940日幣換算台幣388元機場到南波站，交通卡樂遊卷170一日卷＋1760樂遊＋576＋336＋京都82元 合計4440

機場到南波站-日幣1940元

梅田-京都82元

一日地鐵＋二日地鐵＋京都票卷日幣

樂遊卷1760

阿倍野745

天保山摩天輪320元

大阪城小火車160元

5天4夜日本自由行花費:交通費換算台幣車費4440，餐食＋伴手禮13100，易遊網機＋酒38000

扣除伴手禮47874平均一人23937元

關西機場裡面有全家便利商店，可將零錢使用完畢。

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