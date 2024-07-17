今年夏天，鹿港老街迎來了一場充滿療癒氛圍的盛事——「2024鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」。這次活動與來自日本的超人氣療癒系IP「角落小夥伴」合作，共同在鹿港溪、鹿港老街和桂花巷藝術村設置了13個夢幻景點，免費供大家拍照打卡。

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活動資訊

已經開跑的「2024鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」，到8月4日止，總共設置了13個獨特造景，不僅白天可以拍照打卡，晚上6點半到10點，點燈後更是散發出迷人的氣氛，讓大家又多了幾個來鹿港的理由！

景點1－舊鹿港溪《龍在鹿港》

沿著舊鹿港溪往下走有好幾處景點，我覺得這個景點最好拍，看著角落小夥伴特地換上恐龍裝，與蜥蜴媽媽一起歡迎遊客，超級浪漫。

景點2－舊鹿港溪《今晚，星光燦爛》

看著五彩繽紛的角落小夥伴，在溪畔散發著五彩的的光芒，像是隨手就能摘下的星星，有著如夢似幻的氛圍感。

景點3－舊鹿港溪《蜥蜴媽媽的溜滑梯》

可愛的溜滑梯造景，一樣位於鹿港溪畔，讓遊客能夠與角落小夥伴互動拍照，一定是小朋友最愛的拍照點。

景點4－舊鹿港溪《仰望！鹿港星空》

結合鹿港風帆廣場與角落小夥伴星空系列主題，看著小夥伴們拿起望遠鏡遙望星空的樣子，超級有趣的！

景點5－舊鹿港溪《乘著星空列車 出發吧！》

另一個超美的景點，載著貓、白熊、蜥蜴、炸豬排和企鵝的星空列車，白天雖不起眼，但夜晚燈光點亮後，列車變得夢幻無比。

景點6－舊鹿港溪《穿越！星空隧道》

就在上一個景點的正旁邊，太陽下山後，圓柱體發出亮光，傍晚走在這裡超級愜意！

景點7－舊鹿港溪《星光水映》

小夥伴們穿上霓虹燈飾的衣服，還有陽光的話拍得不太美，晚上在對岸拍，會更有浪漫的氣息。

景點8&9－中山路光廊

因為中山路較長，這裡官方將景點設定為兩個，分別是三民路以北及三民路以南，熱鬧的中山路上也被星空點點覆蓋，小夥伴們遙掛天空，看著車水馬龍的車輛跟行人，鹿港古鎮宛如變成童話世界一樣呢！

景點10－鹿港老街《最溫暖的角落》

鹿港老街巷弄中，王家宅第門口的「半邊井」，也有角落小夥伴聚集，好像變成了他們的秘密會議場所一樣，超級可愛！

景點11－公會堂《發現～角落小夥伴》

很有歷史意義的公會堂，現在是鹿港藝文展覽空間，五隻角落小夥伴們站在門口，帶領大家體驗充滿人文氣息的鹿港。

景點12－桂花藝術村《藝術的角落》

桂花藝術村結合特色建築與現代藝術，每個角落都充滿創意和靈感。在夜間，發光箱體中的角落小夥伴如同被凍在冰塊裡，顯得特別有趣。

景點13－桂花藝術村《療癒系光廊》《萌之探頭》

桂花巷藝術村延伸出一條光廊，高掛的圓形發光球都是角落小夥伴的造型，為這個藝術村增添了療癒氛圍。在這個可愛的景點，角落小夥伴們探出頭來與大家見面，讓每個遊客都能感受到他們的萌魅力。

總結

2024鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節，以角落小夥伴的療癒裝置，為鹿港增添了無限的可愛與浪漫。不論是白天的活潑氛圍，還是夜晚的溫暖燈光，這些藝術裝置都能帶給大家無限的治癒與歡樂。快來鹿港，享受這個充滿藝術氣息和可愛角落小夥伴的精彩夏日吧！

活動資訊

日期：即日起到2024/08/04

點燈時間：每天18:30～22:00

地點：鹿港溪、鹿港老街、桂花巷藝術村，共13處打卡點

活動網址：2024ch.com.tw