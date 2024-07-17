想來日本旅遊，又想快速抵達日本，除了沖繩之外

福岡也是來日本旅遊的首選之一

乘坐飛機只需約兩小時即可抵達~

位於日本九州北部，是九州最大都市與政治、經濟、交通中心~

其中機場距離市區也是超級近，還可購買JR PASS 從博多出發串聯九州各地旅遊

不論是前往小倉、下關、熊本、由布院、長崎、佐賀、鹿兒島、別府、大分、豪斯登堡等等..

真的是相當方便喔~!!

本篇收入 8組精選一日遊行程 及 一組熊本一日遊 行程

提供大家參考~

【精選飯店】

ホテルリブマックス福岡天神WEST

天神下一站 住宿價格省一半!!!

赤坂站出站步行三至五分鐘及到達，步行至南天神約15分鐘即可抵達

交通機能與生活機能可說得天獨厚 不論是前往博多轉乘JR至九州各地

或是在附近天神商圈 天神地下街走走逛逛，周邊附近也有美食、便利商店

每間房內標配微波爐，你買的半額便當，在房內就可以加熱拉!!

ホテル オリエンタル エクスプレス 福岡天神

緊鄰天神地鐵站 天神地下街 百貨商圈

交通機能與生活機能可說得天獨厚 不論是前往博多轉乘JR至九州各地

或是在附近天神商圈 天神地下街走走逛逛

周邊附近也有美食、便利商店，夜晚不無聊 宵夜吃飽飽~

【精選行程1】川端通商店街>櫛田神社>川端ぜんざい広場(食)>元祖拉麵長濱家(食)>博多灣岸廣場>博多豊一

川端通商店街

博多最古老的商店街，擁有超過130年以上的歷史

同時也是是博多早期最繁華的商業地帶之一，

結合了130間新舊店鋪，有服飾、餐飲、生鮮水果、按摩店、各式商品專賣店等等

其中還有販售古玩、佛具等平常在商店街不常看到的販售品項

總類相當多元，當然旅客喜愛的松本清、大創這裡也都看的到喔~

櫛田神社

自古就作為博多的氏神和總鎮守而聚集當地人的信仰的櫛田神社

是保佑不老長壽、生意興隆的神明，獲得民眾虔誠信仰。

其中櫛田的銀杏樹，是福岡縣指定天然紀念物

樹齡據說約為1,000年以上，自古以來便是受到崇敬的御神木

美麗的銀杏樹盛開時，拍起照來相當壯觀喔!!!

川端ぜんざい広場

逛百年歷史的川端商店街 也別錯過川端ぜんざい広場熱呼呼濃厚香甜的紅豆湯

一口紅豆湯 一口現烤年糕 再冷的日子 也會讓你暖心又暖胃~

元祖拉麵長濱家

擁有各式各樣的經營型態店家 滿足當地人的生活購物喜好。

其中 一個大大的白色招牌 元祖拉麵 長濱家

瞬間吸引了我的目光~

用餐尖峰間，人潮絡繹不絕~在地人喜歡道地美味拉麵

用料簡單，店內也沒像一般店家那些華麗感~

冷颼颼的天氣，來碗熱騰騰的拉麵，那是多麼幸福的一件事情~!!

博多灣岸廣場

結合博多港船運複合式購物中心娛樂設施

購物美食讓你一次搞定!!還有一個大型水族館免費欣賞~

一旁還有博多港塔，離地70米的展望台裡可以看到360度全景~免費入場喔!!

博多豊一

最多壽司種類豐富多樣化 一貫只要110円（税別）

還有多種精緻燒烤、炸物、海鮮鍋物料理

美景搭上美食~一切都是值得了!!!

【精選行程2】藍島>廻転寿司平四郎(食)>皿倉山ケーブルカー＆スロープカー>つけ麺専門 がんつけ(食)

藍島

小倉出發~搭乘市營渡輪約35分鐘

日本北九州知名景點

最大的特色就是你悠閒的在小島上漫步時~

不時會有可愛的小貓出來迎接你的到來喔

廻転寿司平四郎

主打現點現做好吃壽司又美味的平價壽司

一盤130円起(稅別)，可說是相當經濟又實惠

總類多樣化，使用平板點餐

壽司做好用會利用軌道送至你桌邊喔~

皿倉山ケーブルカー＆スロープカー

皿倉山の夜景 價值100億美元的夜景

北九州市最著名的夜景觀賞地點。

搭乘纜車及索道車就能到達標高622m的山頂處

被認定為新日本三大夜景之一

つけ麺専門 がんつけ

濃厚海鮮豚骨湯料搭上全麥粗麵條

麵條帶勁十足，湯料香氣撲鼻~

吃到一半還可以免費加熱(焼き石)

讓湯料維持正常溫度，口口都可以吃到美味可口的最佳口感

喜愛吃沾麵的您，絕對不可錯過~

【精選行程3】小倉城>旦過市場>九州鐵道紀念館>門司港懷舊展望室>BEAR FRUITS(食)

小倉城

室內空間乾淨明亮，乘坐電梯至頂樓天守閣~遠望俯瞰小倉城周邊壯麗景色

另外小倉城周邊也是也是賞花的最佳地點~

春季可賞櫻花，秋冬季還可欣賞到橘黃交錯的楓葉、銀杏盛開的美麗景色喔!!

旦過市場

有北九州廚房之稱的旦過市場，也是來小倉必去的景點之一

大正時代至今，擁有超過百年的歷史

少了一些觀光味，多了一些在地濃情味

各式各樣新鮮在地美味，走走逛逛之餘，也能飽餐一頓~

逛完旦過市場後還可以往對面的魚町銀天街

讓你讓你逛好逛滿~超滿足

九州鐵道紀念館

鐵道迷不可錯過的必去景點

是一間鐵路為主題的博物館

除了展示歷代列車的實物及鐵道文化遺產外

還可體驗開迷你小列車的迷你鐵道或透過模擬器體驗操縱電車

兼具寓教於樂設施，大朋友小朋友都能自在樂遊其中~

門司港懷舊展望室

位於高層大樓的31樓

300日円(大人) 150日円(國中以下)

就可以欣賞關門海峽和懷舊地區的美麗夜景

搭乘JR九州列車直達最北端的門司港駅，來一趟懷舊與欣賞美景之旅吧~

門司港レトロ総合インフォメーション

BEAR FRUITS

來到門司港走走，除了可以欣賞視野遼闊的關門海峽、關門大橋景色

也別錯過當地好吃的特色美食~其中燒咖哩可是來門司港必吃的美食之一

濃郁香醇焗烤咖哩 香氣四溢 口感層次相當豐富

還有特製辣粉，添加更多豐富味蕾喔!!

【精選行程4】九州(門司)橫跨本州(下關)>旬彩炙りダイニング からと屋(食)>

下關市立水族館>龜山八幡宮>赤間神宮>關門人行海底隧道>和布刈第二展望台

九州(門司)橫跨本州(下關)

門司港對面的下關市，有許多知名的旅遊景點

像是唐戶市場、海響館、亀山八幡宮、日清講和記念館、赤間神宮等等…

但要從門司港至關門海峽對面的下關~

除了可以步行海底人行道外，也可以搭乘搭乘連絡船前往下關市

路途順道可以欣賞美麗的關門橋海景喔~

旬彩炙りダイニング からと屋

山口縣下關市的河豚產量號稱日本第一，不少饕客都來此一嘗河豚料理

除了河豚料理外，新鮮生魚海鮮~這裡也有~

坐在窗邊欣賞關門海峽景色，大口吃道地新鮮海鮮

下關市立水族館

山口縣下關市的河豚產量號稱日本第一，不少饕客都來此一嘗河豚料理

但別忘記這裡也有一個世上最大的河豚收藏館 下關市立水族館 海響館

擁有下關最有人氣的魚類及世界各地的河豚總類高達100多種

還有企鵝、海獅、海豚、山丁魚、魟魚等眾多魚類

豐富視覺的絕佳體驗，還有挖珍珠手作體驗

最後別忘記來欣賞海豚和海獅表演秀

離開前記得購買伴手禮，這裡有不少多款海響館獨家伴手禮

來這不買可惜~!!

龜山八幡宮

深受當地居民愛戴的關之氏神

守護遠方的關門海峽 起源於唐貞觀時期的古老神社

裏頭還有獨一無二的河豚像、龜石像

從門司搭乘渡輪至下關，往右邊步行四至五分鐘左右即可抵達。

赤間神宮

關門海峽沿岸的熱門觀光景點

朱紅色水天門以龍宮城的外型 造型美麗又獨特

供奉壇之浦合戰中戰敗，年僅8歲便投海的安德天皇

同時也是知名怪談無耳芳一的參觀景點

從唐戶市場步行約五分鐘即可到達。

關門人行海底隧道

免費景點 步行橫跨兩縣市的步行專用

連接關門海峽全長 780 米，步行約 15 分鐘即可走完

隧道中間有福岡縣和山口縣的分界標識

獨特景點很適合拍照紀念或也可分享給朋友呢

和布刈第二展望台

從下關海底人行隧道走路至門司後，也可別錯過另一個免費景點

可晀望欣賞距離本州僅700公尺的關門海峽、門司港及下關美景

日夜景都美麗，但唯一注意的是晚上下山比較暗，要注意步行安全~

【精選行程5】一蘭拉麵(食)>太宰府天滿宮>暖暮拉麵(食)>小舟悠遊柳川>

soil select farm(食)>六騎民藝茶屋(食)>キャナルシティ博多 うまや(食)

一蘭拉麵

來到日本福岡~

那更加不能錯過 日本太宰府參道店限定 五角型 合格拉麵

按此傳送門

太宰府天滿宮

福岡知名的旅遊勝地，同時日本最重要的神社之一

也是全國12,000座天滿宮的總本社

供奉日本學問之神是菅原道真，吸引不少即將前往考試的朋友前來參拜。

在通往太宰府路上的表參道商店街

復古日式建築物，匯集美食、紀念品、伴手禮店可購買

必吃美食梅枝餅、星巴克太宰府、一蘭拉麵都是必去景點喔

暖暮拉麵

日本沖繩必吃排隊拉麵之一暖暮拉麵，以豚骨拉麵為主

搭上蔥花、芝麻及燒肉，主打Q彈帶勁的細麵

濃郁溫醇的豚骨湯頭，深受大家的喜愛~

但…..今天不在沖繩的您，也可以在福岡吃到喔!!!

乘小舟悠遊柳川

西鐵柳川站出站步行六分鐘即可抵達登船口

搭乘小舟遊柳川，欣賞獨特河川與街道景色

一邊聽著船夫解說周邊介紹

不時還會唱經典知名童謠給你聽

就算你不懂日文，也可以悠閒享受難得自在時光~

soil select farm

位於柳川御花下船口後附近 使用水果製成各式點心的甜點店

會根據不同季節提供不同的水果點心製品

像是這次我剛好還在草莓季前往，就有滿滿的草莓相關點心及飲料

來柳川一定要吃當地知名的鰻魚飯~

當地前三大鰻魚店家 六騎民藝茶屋

將白飯塗滿醬汁並放上烤好的鰻魚

放入蒸籠加以蒸煮後上桌

香嫩鰻魚一上桌，瞬間勾起你我的味蕾呢~!!

キャナルシティ博多 うまや

要說九州代表性食物，除了明太子、博多拉麵外，另一個就是もつ鍋

肥腸作為火鍋料理，嫩滑又嚼勁~還有必吃的炙燒牛舌及烤串燒

一次享受在地食材的美味

【精選行程6】天神地下街>蠟筆小新專賣店>新天町商店街>住吉神社>スパゲッティーのパンチョ(食)

天神地下街

天神區熱鬧的地下街，串聯百貨商圈及交通樞紐聯絡通道

同時也是九州最大的地下購物中心，長600公尺，多達150家商店。

與周圍的多家百貨公司和交通轉運站相連，讓你盡情您享受購物樂趣和美食好地方

蠟筆小新專賣店

各式各樣的小新周邊，從杯子、衣物、餅乾名產至寵物周邊

豐富選擇讓你眼花撩亂，每個都好想帶回家!!!!

新天町商店街

濃厚懷舊復古風情的商店街 就位於熱鬧的福岡天神商圈

最大的賣點就是商店街內的大鐘塔，不同季節都會有不同的布置

加上整點不同組曲音樂，人物腳色擺動~格外吸引人注目!!!

尤其聖誕節等特殊節慶，還會有專屬的節慶音樂喔!!!

住吉神社

與大阪府大阪市的住吉大社、山口縣下關的住吉神社並稱為三大住吉

同時也是來福岡的必去景點，隔閡了城市間的煩躁，寧靜的讓人十分放鬆

博多バスターミナル スパゲッティーのパンチョ

選餐 選份量 再選加料，創造出屬於自己的義大利麵~

吃過義大利麵的您，也別錯過這款介於義大利麵與炒麵間的獨特口感

【精選行程7】大濠公園>日本庭園>舞鶴公園_福岡城跡>

中華そば栄(食)>二男坊 second 豚骨つけ麺 あんど、(食)

大濠公園

不同一般的觀光體驗 在地公園也能享受悠閒自在

悠閒漫步大濠公園，欣賞四周的湖岸景觀

距離天神站僅有兩站地的路程~

不一樣的觀光體驗 一起來漫步走走吧!!

占地1.2英畝日本庭園，保留日式古典之美

來此一年四季都能欣賞到日本傳統之美的庭園景色好去處

漫步走在庭園美景，心情也是豁然開朗

拍照超好拍，美美照片羨煞朋友圈

舞鶴公園_福岡城跡

漫步完大濠公園後，也別錯過一旁的舞鶴公園_福岡城跡

可至大天守台變身城的觀景臺，可眺望城市風景

同時也是最佳的賞花景點代表，春季櫻花 秋冬賞楓葉銀杏

中華そば栄

魚介豚骨湯頭 搭上洋蔥等精緻配菜

滿滿的鮮甜好滋味 滿意在心頭

不吃湯的也可以來碗沾麵~

湯頭鮮味十足~麵條Q彈有勁~

赤坂駅６號出口 步行兩分鐘左右即可到達

二男坊 second 豚骨つけ麺 あんど、

喜愛吃沾麵嗎?那你一定不可錯過….

濃厚醬汁搭上Q彈粗麵條，口齒留香好滋味

【精選行程8】海の中道海浜公園>マリンワールド海の中道>博多=海の中道線>福岡塔

海の中道海浜公園

親子郊遊好地方 悠閒漫步好去處

可租借腳踏車、電動滑板車 遊園區欣賞自然美景

還可至動物區親近的動物

搭乘JR九州香椎線至海之中道車站下車即可到達

マリンワールド海の中道

可愛企鵝、水母、海豚、彈塗魚、螃蟹等，共有約350種3萬隻生物。

其中海豚、海獅表演可說是最吸睛~!

偷偷跟你說，坐在前排可獲得海豚、鯨魚潑水大禮喔^^

博多=海の中道線

除了乘坐高速船僅15至20分鐘 沿途還有可以欣賞遼闊的博多海灣景色

往返福岡塔＝海の中道海濱公園 海洋世界海の中道

或是博多=海の中道海濱公園 海洋世界海の中道 新選擇

福岡塔

僅次晴空塔及東京鐵塔的第三高塔

360度環繞式大型全景落地窗 晀望福岡市景與博多海灣景色

尤其是夜晚 市區街道燈光投射下~景色可是更加閃閃動人呢!!

【精選行程 JR九州鐵路周遊券 博多熊本一日遊】

水前寺成趣園>熊本城>櫻之馬場 城彩苑>新市街商店街 下通商店街 上通商店街>餃子の王將

水前寺成趣園 為日本有名的美麗景點之一

400 年前熊本藩主下令建造的日本庭園，歷史悠久。

園內寬闊的池塘十分有名，水質清澈。

漫步遊走在綠意盎然的樹木與花卉間

小鴨魚兒餵食互動 感受悠間自在的休憩體驗

日本的三大名城之一的熊本城，又名銀杏城之稱

1607年由加藤清正所建築的知名城堡

歷經戰爭燒毀重建至2016年熊本地震損害之下

如今陸續修復中，已有部分地方已開放民眾參觀喔~

擁有400年以上歷史的名城，來熊本的不可錯過的地標景點。

體驗熊本美食、文化和歷史的好去處

櫻花小路重現當年江戶時代城下町街道場景

來此讓你輕鬆品嚐當地特色美食~

馬肉壽司、熊本人形燒、海膽炸丸子

金箔抹茶霜淇淋及各式熊本美食伴手禮….

逛完熊本城後，來櫻之馬場 城彩苑 走走就對了!!

來到熊本 新市街商店街 下通商店街 上通商店街

此商店街可說是熊本觀光採買伴手禮和用餐的好去處。

超寬敞的商店街走道，讓人逛起來格外舒適

各式餐飲店家、便利商店、家電量販店和服飾店等

還有必買的藥妝店、百貨公司、唐吉訶德

讓你逛好逛滿不無聊

夜晚還可以遠眺夜間熊本城

道地日本中華料理品牌 餃子の王將

招牌必點 王將煎餃 酥脆外皮 內餡多汁，沾上靈魂特調沾醬，好吃不油膩

還有麵類 飯類也可互相搭配，飽餐一頓可是沒問題的！

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