想來日本旅遊，又想快速抵達日本，除了沖繩之外
福岡也是來日本旅遊的首選之一
乘坐飛機只需約兩小時即可抵達~
位於日本九州北部，是九州最大都市與政治、經濟、交通中心~
其中機場距離市區也是超級近，還可購買JR PASS 從博多出發串聯九州各地旅遊
不論是前往小倉、下關、熊本、由布院、長崎、佐賀、鹿兒島、別府、大分、豪斯登堡等等..
真的是相當方便喔~!!
本篇收入 8組精選一日遊行程 及 一組熊本一日遊 行程
提供大家參考~
【精選飯店】
ホテルリブマックス福岡天神WEST
天神下一站 住宿價格省一半!!!
赤坂站出站步行三至五分鐘及到達，步行至南天神約15分鐘即可抵達
交通機能與生活機能可說得天獨厚 不論是前往博多轉乘JR至九州各地
或是在附近天神商圈 天神地下街走走逛逛，周邊附近也有美食、便利商店
每間房內標配微波爐，你買的半額便當，在房內就可以加熱拉!!
按此傳送門
ホテル オリエンタル エクスプレス 福岡天神
緊鄰天神地鐵站 天神地下街 百貨商圈
交通機能與生活機能可說得天獨厚 不論是前往博多轉乘JR至九州各地
或是在附近天神商圈 天神地下街走走逛逛
周邊附近也有美食、便利商店，夜晚不無聊 宵夜吃飽飽~
按此傳送門
【精選行程1】川端通商店街>櫛田神社>川端ぜんざい広場(食)>元祖拉麵長濱家(食)>博多灣岸廣場>博多豊一
川端通商店街
博多最古老的商店街，擁有超過130年以上的歷史
同時也是是博多早期最繁華的商業地帶之一，
結合了130間新舊店鋪，有服飾、餐飲、生鮮水果、按摩店、各式商品專賣店等等
其中還有販售古玩、佛具等平常在商店街不常看到的販售品項
總類相當多元，當然旅客喜愛的松本清、大創這裡也都看的到喔~
按此傳送門
櫛田神社
自古就作為博多的氏神和總鎮守而聚集當地人的信仰的櫛田神社
是保佑不老長壽、生意興隆的神明，獲得民眾虔誠信仰。
其中櫛田的銀杏樹，是福岡縣指定天然紀念物
樹齡據說約為1,000年以上，自古以來便是受到崇敬的御神木
美麗的銀杏樹盛開時，拍起照來相當壯觀喔!!!
按此傳送門
川端ぜんざい広場
逛百年歷史的川端商店街 也別錯過川端ぜんざい広場熱呼呼濃厚香甜的紅豆湯
一口紅豆湯 一口現烤年糕 再冷的日子 也會讓你暖心又暖胃~
按此傳送門
元祖拉麵長濱家
擁有各式各樣的經營型態店家 滿足當地人的生活購物喜好。
其中 一個大大的白色招牌 元祖拉麵 長濱家
瞬間吸引了我的目光~
用餐尖峰間，人潮絡繹不絕~在地人喜歡道地美味拉麵
用料簡單，店內也沒像一般店家那些華麗感~
冷颼颼的天氣，來碗熱騰騰的拉麵，那是多麼幸福的一件事情~!!
按此傳送門
博多灣岸廣場
結合博多港船運複合式購物中心娛樂設施
購物美食讓你一次搞定!!還有一個大型水族館免費欣賞~
一旁還有博多港塔，離地70米的展望台裡可以看到360度全景~免費入場喔!!
按此傳送門
博多豊一
最多壽司種類豐富多樣化 一貫只要110円（税別）
還有多種精緻燒烤、炸物、海鮮鍋物料理
美景搭上美食~一切都是值得了!!!
按此傳送門
【精選行程2】藍島>廻転寿司平四郎(食)>皿倉山ケーブルカー＆スロープカー>つけ麺専門 がんつけ(食)
藍島
小倉出發~搭乘市營渡輪約35分鐘
日本北九州知名景點
最大的特色就是你悠閒的在小島上漫步時~
不時會有可愛的小貓出來迎接你的到來喔
按此傳送門
廻転寿司平四郎
主打現點現做好吃壽司又美味的平價壽司
一盤130円起(稅別)，可說是相當經濟又實惠
總類多樣化，使用平板點餐
壽司做好用會利用軌道送至你桌邊喔~
按此傳送門
皿倉山ケーブルカー＆スロープカー
皿倉山の夜景 價值100億美元的夜景
北九州市最著名的夜景觀賞地點。
搭乘纜車及索道車就能到達標高622m的山頂處
被認定為新日本三大夜景之一
按此傳送門
つけ麺専門 がんつけ
濃厚海鮮豚骨湯料搭上全麥粗麵條
麵條帶勁十足，湯料香氣撲鼻~
吃到一半還可以免費加熱(焼き石)
讓湯料維持正常溫度，口口都可以吃到美味可口的最佳口感
喜愛吃沾麵的您，絕對不可錯過~
按此傳送門
【精選行程3】小倉城>旦過市場>九州鐵道紀念館>門司港懷舊展望室>BEAR FRUITS(食)
小倉城
室內空間乾淨明亮，乘坐電梯至頂樓天守閣~遠望俯瞰小倉城周邊壯麗景色
另外小倉城周邊也是也是賞花的最佳地點~
春季可賞櫻花，秋冬季還可欣賞到橘黃交錯的楓葉、銀杏盛開的美麗景色喔!!
按此傳送門
旦過市場
有北九州廚房之稱的旦過市場，也是來小倉必去的景點之一
大正時代至今，擁有超過百年的歷史
少了一些觀光味，多了一些在地濃情味
各式各樣新鮮在地美味，走走逛逛之餘，也能飽餐一頓~
逛完旦過市場後還可以往對面的魚町銀天街
讓你讓你逛好逛滿~超滿足
按此傳送門
九州鐵道紀念館
鐵道迷不可錯過的必去景點
是一間鐵路為主題的博物館
除了展示歷代列車的實物及鐵道文化遺產外
還可體驗開迷你小列車的迷你鐵道或透過模擬器體驗操縱電車
兼具寓教於樂設施，大朋友小朋友都能自在樂遊其中~
按此傳送門
門司港懷舊展望室
位於高層大樓的31樓
300日円(大人) 150日円(國中以下)
就可以欣賞關門海峽和懷舊地區的美麗夜景
搭乘JR九州列車直達最北端的門司港駅，來一趟懷舊與欣賞美景之旅吧~
門司港レトロ総合インフォメーション
按此傳送門
BEAR FRUITS
來到門司港走走，除了可以欣賞視野遼闊的關門海峽、關門大橋景色
也別錯過當地好吃的特色美食~其中燒咖哩可是來門司港必吃的美食之一
濃郁香醇焗烤咖哩 香氣四溢 口感層次相當豐富
還有特製辣粉，添加更多豐富味蕾喔!!
按此傳送門
【精選行程4】九州(門司)橫跨本州(下關)>旬彩炙りダイニング からと屋(食)>
下關市立水族館>龜山八幡宮>赤間神宮>關門人行海底隧道>和布刈第二展望台
九州(門司)橫跨本州(下關)
門司港對面的下關市，有許多知名的旅遊景點
像是唐戶市場、海響館、亀山八幡宮、日清講和記念館、赤間神宮等等…
但要從門司港至關門海峽對面的下關~
除了可以步行海底人行道外，也可以搭乘搭乘連絡船前往下關市
路途順道可以欣賞美麗的關門橋海景喔~
按此傳送門
旬彩炙りダイニング からと屋
山口縣下關市的河豚產量號稱日本第一，不少饕客都來此一嘗河豚料理
除了河豚料理外，新鮮生魚海鮮~這裡也有~
坐在窗邊欣賞關門海峽景色，大口吃道地新鮮海鮮
按此傳送門
下關市立水族館
山口縣下關市的河豚產量號稱日本第一，不少饕客都來此一嘗河豚料理
但別忘記這裡也有一個世上最大的河豚收藏館 下關市立水族館 海響館
擁有下關最有人氣的魚類及世界各地的河豚總類高達100多種
還有企鵝、海獅、海豚、山丁魚、魟魚等眾多魚類
豐富視覺的絕佳體驗，還有挖珍珠手作體驗
最後別忘記來欣賞海豚和海獅表演秀
離開前記得購買伴手禮，這裡有不少多款海響館獨家伴手禮
來這不買可惜~!!
按此傳送門
龜山八幡宮
深受當地居民愛戴的關之氏神
守護遠方的關門海峽 起源於唐貞觀時期的古老神社
裏頭還有獨一無二的河豚像、龜石像
從門司搭乘渡輪至下關，往右邊步行四至五分鐘左右即可抵達。
按此傳送門
赤間神宮
關門海峽沿岸的熱門觀光景點
朱紅色水天門以龍宮城的外型 造型美麗又獨特
供奉壇之浦合戰中戰敗，年僅8歲便投海的安德天皇
同時也是知名怪談無耳芳一的參觀景點
從唐戶市場步行約五分鐘即可到達。
按此傳送門
關門人行海底隧道
免費景點 步行橫跨兩縣市的步行專用
連接關門海峽全長 780 米，步行約 15 分鐘即可走完
隧道中間有福岡縣和山口縣的分界標識
獨特景點很適合拍照紀念或也可分享給朋友呢
按此傳送門
和布刈第二展望台
從下關海底人行隧道走路至門司後，也可別錯過另一個免費景點
可晀望欣賞距離本州僅700公尺的關門海峽、門司港及下關美景
日夜景都美麗，但唯一注意的是晚上下山比較暗，要注意步行安全~
按此傳送門
【精選行程5】一蘭拉麵(食)>太宰府天滿宮>暖暮拉麵(食)>小舟悠遊柳川>
soil select farm(食)>六騎民藝茶屋(食)>キャナルシティ博多 うまや(食)
一蘭拉麵
來到日本福岡~
那更加不能錯過 日本太宰府參道店限定 五角型 合格拉麵
按此傳送門
太宰府天滿宮
福岡知名的旅遊勝地，同時日本最重要的神社之一
也是全國12,000座天滿宮的總本社
供奉日本學問之神是菅原道真，吸引不少即將前往考試的朋友前來參拜。
在通往太宰府路上的表參道商店街
復古日式建築物，匯集美食、紀念品、伴手禮店可購買
必吃美食梅枝餅、星巴克太宰府、一蘭拉麵都是必去景點喔
按此傳送門
暖暮拉麵
日本沖繩必吃排隊拉麵之一暖暮拉麵，以豚骨拉麵為主
搭上蔥花、芝麻及燒肉，主打Q彈帶勁的細麵
濃郁溫醇的豚骨湯頭，深受大家的喜愛~
但…..今天不在沖繩的您，也可以在福岡吃到喔!!!
按此傳送門
乘小舟悠遊柳川
西鐵柳川站出站步行六分鐘即可抵達登船口
搭乘小舟遊柳川，欣賞獨特河川與街道景色
一邊聽著船夫解說周邊介紹
不時還會唱經典知名童謠給你聽
就算你不懂日文，也可以悠閒享受難得自在時光~
按此傳送門
soil select farm
位於柳川御花下船口後附近 使用水果製成各式點心的甜點店
會根據不同季節提供不同的水果點心製品
像是這次我剛好還在草莓季前往，就有滿滿的草莓相關點心及飲料
按此傳送門
來柳川一定要吃當地知名的鰻魚飯~
當地前三大鰻魚店家 六騎民藝茶屋
將白飯塗滿醬汁並放上烤好的鰻魚
放入蒸籠加以蒸煮後上桌
香嫩鰻魚一上桌，瞬間勾起你我的味蕾呢~!!
按此傳送門
キャナルシティ博多 うまや
要說九州代表性食物，除了明太子、博多拉麵外，另一個就是もつ鍋
肥腸作為火鍋料理，嫩滑又嚼勁~還有必吃的炙燒牛舌及烤串燒
一次享受在地食材的美味
按此傳送門
【精選行程6】天神地下街>蠟筆小新專賣店>新天町商店街>住吉神社>スパゲッティーのパンチョ(食)
天神地下街
天神區熱鬧的地下街，串聯百貨商圈及交通樞紐聯絡通道
同時也是九州最大的地下購物中心，長600公尺，多達150家商店。
與周圍的多家百貨公司和交通轉運站相連，讓你盡情您享受購物樂趣和美食好地方
按此傳送門
蠟筆小新專賣店
各式各樣的小新周邊，從杯子、衣物、餅乾名產至寵物周邊
豐富選擇讓你眼花撩亂，每個都好想帶回家!!!!
按此傳送門
新天町商店街
濃厚懷舊復古風情的商店街 就位於熱鬧的福岡天神商圈
最大的賣點就是商店街內的大鐘塔，不同季節都會有不同的布置
加上整點不同組曲音樂，人物腳色擺動~格外吸引人注目!!!
尤其聖誕節等特殊節慶，還會有專屬的節慶音樂喔!!!
按此傳送門
住吉神社
與大阪府大阪市的住吉大社、山口縣下關的住吉神社並稱為三大住吉
同時也是來福岡的必去景點，隔閡了城市間的煩躁，寧靜的讓人十分放鬆
按此傳送門
博多バスターミナル スパゲッティーのパンチョ
選餐 選份量 再選加料，創造出屬於自己的義大利麵~
吃過義大利麵的您，也別錯過這款介於義大利麵與炒麵間的獨特口感
按此傳送門
【精選行程7】大濠公園>日本庭園>舞鶴公園_福岡城跡>
中華そば栄(食)>二男坊 second 豚骨つけ麺 あんど、(食)
大濠公園
不同一般的觀光體驗 在地公園也能享受悠閒自在
悠閒漫步大濠公園，欣賞四周的湖岸景觀
距離天神站僅有兩站地的路程~
不一樣的觀光體驗 一起來漫步走走吧!!
按此傳送門
占地1.2英畝日本庭園，保留日式古典之美
來此一年四季都能欣賞到日本傳統之美的庭園景色好去處
漫步走在庭園美景，心情也是豁然開朗
拍照超好拍，美美照片羨煞朋友圈
按此傳送門
舞鶴公園_福岡城跡
漫步完大濠公園後，也別錯過一旁的舞鶴公園_福岡城跡
可至大天守台變身城的觀景臺，可眺望城市風景
同時也是最佳的賞花景點代表，春季櫻花 秋冬賞楓葉銀杏
按此傳送門
中華そば栄
魚介豚骨湯頭 搭上洋蔥等精緻配菜
滿滿的鮮甜好滋味 滿意在心頭
不吃湯的也可以來碗沾麵~
湯頭鮮味十足~麵條Q彈有勁~
赤坂駅６號出口 步行兩分鐘左右即可到達
按此傳送門
二男坊 second 豚骨つけ麺 あんど、
喜愛吃沾麵嗎?那你一定不可錯過….
濃厚醬汁搭上Q彈粗麵條，口齒留香好滋味
按此傳送門
【精選行程8】海の中道海浜公園>マリンワールド海の中道>博多=海の中道線>福岡塔
海の中道海浜公園
親子郊遊好地方 悠閒漫步好去處
可租借腳踏車、電動滑板車 遊園區欣賞自然美景
還可至動物區親近的動物
搭乘JR九州香椎線至海之中道車站下車即可到達
按此傳送門
マリンワールド海の中道
可愛企鵝、水母、海豚、彈塗魚、螃蟹等，共有約350種3萬隻生物。
其中海豚、海獅表演可說是最吸睛~!
偷偷跟你說，坐在前排可獲得海豚、鯨魚潑水大禮喔^^
按此傳送門
博多=海の中道線
除了乘坐高速船僅15至20分鐘 沿途還有可以欣賞遼闊的博多海灣景色
往返福岡塔＝海の中道海濱公園 海洋世界海の中道
或是博多=海の中道海濱公園 海洋世界海の中道 新選擇
按此傳送門
福岡塔
僅次晴空塔及東京鐵塔的第三高塔
360度環繞式大型全景落地窗 晀望福岡市景與博多海灣景色
尤其是夜晚 市區街道燈光投射下~景色可是更加閃閃動人呢!!
按此傳送門
【精選行程 JR九州鐵路周遊券 博多熊本一日遊】
水前寺成趣園>熊本城>櫻之馬場 城彩苑>新市街商店街 下通商店街 上通商店街>餃子の王將
水前寺成趣園 為日本有名的美麗景點之一
400 年前熊本藩主下令建造的日本庭園，歷史悠久。
園內寬闊的池塘十分有名，水質清澈。
漫步遊走在綠意盎然的樹木與花卉間
小鴨魚兒餵食互動 感受悠間自在的休憩體驗
按此傳送門
日本的三大名城之一的熊本城，又名銀杏城之稱
1607年由加藤清正所建築的知名城堡
歷經戰爭燒毀重建至2016年熊本地震損害之下
如今陸續修復中，已有部分地方已開放民眾參觀喔~
擁有400年以上歷史的名城，來熊本的不可錯過的地標景點。
按此傳送門
體驗熊本美食、文化和歷史的好去處
櫻花小路重現當年江戶時代城下町街道場景
來此讓你輕鬆品嚐當地特色美食~
馬肉壽司、熊本人形燒、海膽炸丸子
金箔抹茶霜淇淋及各式熊本美食伴手禮….
逛完熊本城後，來櫻之馬場 城彩苑 走走就對了!!
按此傳送門
來到熊本 新市街商店街 下通商店街 上通商店街
此商店街可說是熊本觀光採買伴手禮和用餐的好去處。
超寬敞的商店街走道，讓人逛起來格外舒適
各式餐飲店家、便利商店、家電量販店和服飾店等
還有必買的藥妝店、百貨公司、唐吉訶德
讓你逛好逛滿不無聊
夜晚還可以遠眺夜間熊本城
按此傳送門
道地日本中華料理品牌 餃子の王將
招牌必點 王將煎餃 酥脆外皮 內餡多汁，沾上靈魂特調沾醬，好吃不油膩
還有麵類 飯類也可互相搭配，飽餐一頓可是沒問題的！
按此傳送門
【KKday TWD 100 折扣券】全球超過 80 國家、500+ 城市皆可使用
感謝您今日的觀看，欲欣賞更多精選好看文章
歡迎追蹤 ✅ 寶貝小飄美食旅遊玩樂誌
✅追蹤 ✅分享 ✅按個讚 好康資訊不漏接
CCS happy Life 互動天地 讓你生活更精采
https://www.ccs.idv.tw/
【FB粉絲團】
寶貝小飄 美食旅遊玩樂誌 傳送門
Vita&美樂妝玩美 傳送門
寶貝小飄美食旅遊玩樂誌有Instagram 傳送門
熱愛美食 享受生活 休憩旅行 解放身心
旅行總能製造美好回憶，美味總能留在心頭
讓我們一起走遍台灣各地，體驗在地之美
寶貝小飄美食旅遊玩樂誌 陪您一同 輕鬆休閒玩樂趣