月底荷包救星平價火鍋的天花板非這間《花漾夯夯鍋》莫屬，《花漾夯夯鍋》是從台中紅上來的知名火鍋店，台中店不管平假日只要開店就是滿滿排隊人潮，現在文山區的《花漾夯夯鍋政大店》剛開幕搶先讓大家知道，《花漾夯夯鍋政大店》也是政大附近唯一一間火鍋吃到飽的餐廳，如果你也喜歡平價火鍋那這間一定要好好收藏。店裡消費方式可以單點也可以選擇吃到飽，不論是不是吃到飽方案，現場的自助吧跟野菜吧跟泡麵吧，多達數十種蔬菜食材通通讓你吃到飽，CP值真的爆表。

《花漾夯夯鍋政大店》交通方式如何去？

《花漾夯夯鍋》的位置在文山區政治大學旁的指南路二段上，附近算是美食一級戰區，如果開車前往可以停萬興圖書館的地下停車場，或是萬興國小的地下停車場。大眾交通工具可以往動物園方向的282或611路線公車在政大站下車。

現在來《花漾夯夯鍋政大店》用餐，只要你是政大學生憑學生證就可以享有六人同行一人免費的優惠，這真的是學生超友善餐廳。

《花漾夯夯鍋》室內環境介紹

《花漾夯夯鍋政大店》的室內用餐空間不算大，整間店約莫有35個座位。從靠牆的個人座位到2-4人的座位選擇都有，就算是一個人來吃鍋也完全沒有問題，是單身友善餐廳無誤。

雖然現在正值暑假時間但店裡的用餐人潮還不少。

《花漾夯夯鍋》消費及用餐方式

平日菜單

政大店平日是249起，也就是平日中午到下午五點前，每個人只要249起，就可以有一盤肉加鍋底加自助吧吃到飽。

假日菜單

《花漾夯夯鍋政大店》的消費方式分成兩種，一個是單點套餐另一個是吃到飽的方式，吃到飽有399元起的好肉飽方案另一個是一次攻頂的至尊飽499元起的方案，這天我們選至尊飽吃到飽的方案，裡面有8款好肉跟3款海鮮還有自助吧通通無限供應，湯頭任選還不加價，現在來《花漾夯夯鍋政大店》兩人都選吃到飽方案還再送你一個鐵板夯肉，這價格真的是很佛心。

《花漾夯夯鍋》自助吧區

不論是點哪種方案這裡的自助吧都可以無限享用，真的是太超值。

飲料吧

這裡提供蜂蜜水跟無糖綠茶，搭配火鍋都很解膩。

野菜吧

想要吃蔬菜均衡一下來這裡絕對是個好選擇，看到論壇有政大學生就是為了補充蔬菜，幾乎天天來報到，果然很識貨。這裡的蔬菜品項真的不少，像是皇宮菜還有蓮藕等蔬菜都是在吃到飽比較少見的，想要顏色均衡的蔬菜來花漾夯夯鍋就對了。

調味料區

基本該有的通通有。

小麥仔現在對自己的調味料也是很有想法，就讓他自己來調。

熟食區

不只白飯無限量供應，旁邊的麻辣鴨血跟沙茶牛肉同樣也是隨你吃到爽。

沙茶牛肉裡面有金針跟大片牛肉，濃郁的沙茶味真的很促進食慾。

麻辣鴨血也是無限供應，每塊都煮得很入味。

麻辣鴨血煮得很入味，這也很適合配飯一起品嚐。

白飯是無限供應，想吃多少拿多少，但以不要浪費為原則。

旁邊的沙茶牛肉澆在飯上，整個香氣撲鼻。

撒點蔥花就是一碗好吃的沙茶牛肉蓋飯，看到有網友反應這款沙茶牛肉辣度很高，對於愛吃辣的我是覺得還好，但我們家珍小姐就覺得有點太辣，如果不敢吃辣的朋友這鍋就要注意。

泡麵吧

旁邊的泡麵牆所有的泡麵都可以自由拿，想吃多少拿多少。

不只看到到台灣的麵食，這裡連泰國的人氣泡麵也可以吃得到。另外也有健康的蒸煮麵跟米粉還有鍋燒麵，拿來煮鍋都很合適。

要加湯頭也是自助，所有湯頭都標示很清楚。

《花漾夯夯鍋》菜色介紹

這樣一桌是我們第一輪吃到飽的品項，這天沒有雞腿肉所以總共就是7種好肉，其他還有3種海鮮搭配蔬菜真的很足夠。

前面提到的野菜吧隨便夾就是一大盤，顏色看起來是不是很均衡啊。

兩個至尊飽方案有兩款湯頭可以選擇，而且不用另外加價。

蒜香蛤蠣鍋

我們家小麥仔是蛤蠣控，這款湯頭他超愛，而且裡面的蛤蠣每顆都是嚴選過個頭大又飽滿。

松露牛奶鍋

這個湯頭是珍小姐的最愛，濃郁的牛奶香氣跟松露絕配拿來煮海鮮滋味很棒。

鐵板夯肉（鳳梨照燒、味噌泡菜）

這天我們兩個人都點吃到飽方案就送鐵板夯肉，一共有三種口味可選。肉類有雞肉跟豬肉兩種可供選擇。

鐵板受熱相當快，所以很快就可以開動。

這天的照燒鳳梨大受好評。

豬肉軟嫩配上酸甜的鳳梨還有照燒醬相當開胃。味噌泡菜口味比較重配飯吃剛剛好。

現在已經是肉肉控的小麥仔有肉吃就是開心。

至尊飽的8種好肉是兩種牛、三種豬、兩種雞和一種羊，幾乎包含了所有的肉品，即使有不吃的肉類還有其他品項可以選擇。

腱花牛

我自己很喜歡吃這個部位的肉，腱花牛油花分布比較不高但依舊嫩口。

卷花豬

這個豬肉看起來油脂很多但吃起來意外的脆口。

梅花豬

沒有惱人的豬腥味肉質軟嫩表現也很不錯。

雪花羊

羊肉品質很不錯，沒有惱人的羊羶味肉質也很扎實。

優選雞

這天雞腿肉售完，這個優選雞意外的受歡迎。

說是好肉還真的沒在唬爛，這天的肉品表現都挺不錯，以499吃到這些肉品真的可以說是學生們的福音。

海鮮吃到飽（至尊飽方案）

三種海鮮有多利魚、蛤蠣、白蝦。品質都在水準上，喜歡海鮮的不要錯過。

多利魚一次上一整片真的是很大方，完全不怕你吃。

蒜香蛤蠣鍋裡本身就有不少蛤蠣在裡面，然後吃到飽的蛤蠣也沒在客氣每顆都挺飽滿的。

吃鍋最後一定要來包王子麵做完美的ending。

《花漾夯夯鍋》優惠活動

現在慶開幕，即使不是點吃到飽的方案，憑券兩人同行任選兩項套餐就可以免費得到一份鐵板夯肉，真的太划算了。

這間從台中紅到台北的花漾夯夯鍋，真的是CP值破表，499的價位吃到飽可以同時吃到這麼多種肉跟蔬菜，還能享受自助吧的所有品項，然後兩人同樣點吃到飽還送你鐵板夯肉，這實在是太超值店內的所有品項絕對對得起這個價錢，價格是政大附近火鍋店算是最划算的，下次經過政大不要錯過這間厲害的吃到飽鍋物。

花漾夯夯鍋政大店～店家資訊

地址：台北市文山區指南路二段153號 電話0229369090

營業時間 一到日 11:30-15:00、16:00-22:00（20:30最後接客時間）

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