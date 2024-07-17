台北吃到飽推薦這家INPARADISE 饗饗，要講到台北吃到飽，饗饗絕對是名列前茅，它可是台北吃到飽餐廳最高樓層，46樓無敵高空景色，位在信義區樞紐精華地段，用餐還能一覽台北101，只是饗饗訂位真的太搶手，午晚餐幾乎一位難求，只好改搶難度比較低的饗饗下午茶（其實也不是很好搶），朋友快手出馬，終於有機會來INPARADISE 饗饗朝聖囉！饗賓集團今日公告，因應各項營運成本提升，旭集、饗饗兩品牌自8月12日起調整平日（周一至周五）下午餐餐價，從990元調漲到1090元，漲幅100元（10%），其他時段則維持不變

饗饗 INPARADISE|交通方式&停車資訊

但要小小抱怨一下，要是你跟我一樣之前都沒去過台北饗饗，那還真的會小迷路，搭捷運市政府站即可抵達，但因為饗饗位在國泰置地廣場46樓，廣場內搭電梯需要先搭到4樓之後再換其他電梯，只是從A電梯到B電梯要繞一圈，位置真的不是很好找

搭到46樓還要再排一次隊，這趟專程來吃饗饗下午茶，下午茶也是好多人，真不敢想像饗饗午餐、饗饗晚餐人潮，也難怪饗饗訂位這麼難，排隊前要先到饗饗櫃台確認訂位，接著就跟著人潮排隊，櫃檯設計也很貴氣有質感

饗饗 INPARADISE|午、下午茶、晚餐價位

INPARADISE饗饗 2022/5/1起 #價格調整公告

因應近期原物料價格上漲，為維護優質的服務與品質

饗饗將於2022/5/1起調整餐價 #如附圖

#兒童收費級距調整：未滿三歲免費、三歲(含)~未滿六歲幼兒1/4價、六歲(含)~未滿十二歲兒童1/2價、十二歲(含)以上以成人計費

饗饗 INPARADISE｜最新訂位規則

饗饗、旭集自6月1日起位採預付定金制，每人用餐(含0-12歲兒童)預收定金500元，敬請留意定金預付資訊及簡訊。現場/電話訂位透過分店現場或電話預約後，系統將自動發送定金預付簡訊通知，可採線上刷卡或匯款，請於時限內預付定金。如未於指定時間內付定則視同取消訂位

饗賓集團今日公告，因應各項營運成本提升，旭集、饗饗兩品牌自8月12日起調整平日（周一至周五）下午餐餐價，從990元調漲到1090元，漲幅100元（10%），其他時段則維持不變

饗饗 INPARADISE|用餐環境

饗饗用餐環境是形成一個口字型，坐對位置就可以看到101，畢竟饗饗有高樓景觀吃到飽餐廳的噱頭，不管評價日生意都是好到一個不行，連下午茶用餐人潮都有夠猛，還沒取餐就先被震攝住了，餐檯區都是人！

饗饗 INPARADISE|冷盤海鮮區

饗饗 INPARADISE的料理分區很明確，人最多的應該是冷盤海鮮區了，握壽司、生魚片及海鮮系列應有盡有，還有各種精緻的冷盤小菜，甚至連整個起司都搬上來了！老實說饗饗 INPARADISE的生魚片、握壽司都很有水準，比起以精緻日料為主打的NAGOMI和食饗宴也完全沒有輸！

饗饗 INPARADISE|鐵板牛排區

INPARADISE 饗饗的鐵板牛排區人潮不輸剛剛的海鮮區，鐵板師傅功伕到位，聽說晚餐會有干貝之類的高級食材，但下午茶的的品項也不差就是了

饗饗 INPARADISE|烤物、炸物區

烤物、炸物個人覺得饗饗 INPARADISE算是很優秀的，現場就可以看到師傅現烤、現炸，新鮮度絕對夠，而且現烤現榨的開放式做法，格外引人食慾，品項也夠多，該有的烤蝦、炸蝦、肉串等等一應俱全

饗饗 INPARADISE還有港點、烤鴨專區，烤鴨現場切片，直接幫你做成烤鴨捲餅，港點種類也蠻多的

饗饗 INPARADISE|甜點區

饗饗 INPARADISE的甜點應該也是強項之一，基本款哈根達斯冰淇淋隨便你吃，甜點種類也豐富，高價馬卡龍隨便你吃，還有整個蜂巢的蜂蜜呢

饗饗 INPARADISE|飲料區

饗饗 INPARADISE飲料區真的很強，今天除了喝到沒有氣的可樂外，其他基本上都無可挑惕，調酒、特調飲料、現打果汁，每一款都很強，還有海尼根生啤酒喝到飽唷！

來饗饗 INPARADISE，隨便拿拿就是一大桌，基本上每樣我們都有吃過一輪，來告訴大家什麼好吃吧！

主力絕對是生魚片、握壽司系列，生魚片水準極高，握壽司們表現也是不遑多讓，尤其是炙燒系列，上面還有放魚子醬超強啊！日式小菜們口味也很細膩好吃

冷盤的海鮮有白蝦、螃蟹、旭蟹，螃蟹也不錯，肉質都很豐滿

炸蝦烤物也不錯，尤其雞翅膀、烤蝦、炸蝦，這三個必拿！雞翅膀有烤出脆度，炸蝦的麵衣薄脆，蝦子也大隻，烤蝦則是鹽烤，鹽巴放蠻多的，肉質Ｑ彈鮮甜

鐵板類牛排不太行，羊排倒是很夠水準，嫩又多汁，豬肋排也很強，甜甜鹹鹹的燒烤醬挺下酒的

港點類就烤鴨夾餅跟港式熱炒好吃，蒸籠類還蠻普通的，沒有太讓人驚艷

甜點表現不錯，種類多，輪著吃也不錯，而且還在送到桌邊的舒夫蕾，口感棉柔又不甜膩，我吃了兩顆

吃過之後不得不說饗饗會那麼火爆真的不是沒原因，饗饗午餐、饗饗晚餐都搶手到不行，雖然我們只是吃饗饗下午茶，但還是讓我們很驚奇，以台北吃到飽餐廳來講，饗饗下午茶搞不好還贏過其他吃到飽的正餐，硬要說個缺點大概就是下午茶用餐時有點趕吧，有緣再吃看看午餐或晚餐比較看看囉！

INPARADISE 饗饗

地址：110臺灣台北市信義區忠孝東路五段68號微風信義46樓

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-21:30

電話：02 8780 9988

餐期時間：11:30–14:00、14:30–16:30、17:30–21:30

店家/景點資訊

店家名稱：INPARADISE 饗饗

所在地址：臺灣台北市信義區忠孝東路五段68號微風信義46樓

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-21:30

店家電話：02 8780 9988

評價：★★★★★

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