台北、南港美食推薦呂壽司，會發現這家呂壽司是在買老張炭烤燒餅的時候發現的，不起眼的路邊小攤，饕客絡繹不絕的上門，既使沒有舒適有冷氣的用餐環境，不少人還是頂著大熱天在路邊吃壽司，聽說呂壽司的老闆可是有四十年以上的日料師傅資歷，看來相當值得期待！

呂壽司｜交通方式、停車資訊

呂壽司位在市民大道八段尾端這裡，鄰近南港火車站、捷運站，這附近不是很好停車，開車的朋友建議停到附近的收費停車場再走過來，呂壽司的店面真的很小，像是日本屋台式的經營，座位目測大概6~7個，但外帶的客人也不少就是了

生魚片食材都整齊排放在冰櫃裡，這裡只有老闆一個人，吃完餐盤要自己收到回收區，但別小看這小小的店面，日本料理店該有的東西一樣都不缺，這裡的醋飯是用木桶裝，還可以看到老闆在櫃檯後方料理

呂壽司｜菜單

呂壽司的菜單如下，種類真的非常多啊，從生魚片丼飯到握壽司都有，甚至還有無菜單料理，看起來主力應該是握壽司

呂壽司｜推薦必點

因為只有老闆一個人，所以要稍稍等候一段時間，我們點了生魚片丼飯、生魚片握壽司、稻荷豆皮壽司及酪梨細卷壽司

生魚片丼飯、生魚片握壽司的生魚片種類是一樣的，有鮪魚、鮭魚、海鱺、旗魚，厚度都很不錯，重點是非常新鮮，完全沒有絲毫冷藏或冰凍的味道，生魚片入口都非常有彈性！

而且值得一提的是，呂壽司的醋飯應該是我們目前吃過前三名的，不僅醋味不會很重，米粒有彈性且粒粒分明，尤其是握壽司的捏製手法有夠厲害，米粒入口會隨著生魚片一起鬆化，非常厲害啊！

酪梨細卷，帶有獨特口感以及超高營養價值的酪梨捲進海苔壽司裡，藉由醋飯的微酸帶出酪梨的甜，而且酪梨的口感好像奶油，入口就化開的，沾點芥末醬油非常好吃

稻荷豆皮壽司，必點這個真的很好吃！呂壽司的豆皮壽司跟別人的不一樣，豆皮特別大張，醋飯是整個包在裡面的，所以外表示看不到醋飯，然後一吃豆皮是很有湯汁感的那種，鹹鹹甜甜加上粒粒分明的醋飯，超好吃！

小巷出名店，高手藏在民間！呂壽司真的是驗證了，老實說他的價位不算是便宜，但口味絕對是物超所值，尤其是他的醋飯真的非常好吃，回到家還是念念不忘的滋味，下回有機會到南港，不妨來吃看看，你就知道他厲害在哪了！

呂壽司

地址：台北市南港區市民大道八段602號

電話：0982 146 113

營業時間： 17:00–22:00（週一公休）

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