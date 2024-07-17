台北美食推薦。AT.FIRST早寓，是間於台北延吉街擁有超高人氣的餐廳，除了美食之外老闆的高顏值也吸引不少死忠粉絲，一路從早上開到晚上所以來AT.FIRST早寓可以吃早午餐、午晚餐、下午茶都沒問題，餐點種類有豐盛的早午餐套餐、義大利麵、燉飯…等，甚至連韓式豆腐鍋來這裡也吃的到，還提供多間8-10人包廂可以讓大家好好聚聚。

AT.FIRST早寓完整菜單點我

AT.FIRST早寓

營業時間 10:00-21:00

電話 0287726867

地址 106台北市大安區延吉街70巷5弄6號

臉書專頁請我； 官方網站點我

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│實際營業資訊依店家公告為主│

AT.FIRST早寓位於台北美食一級戰區延吉街巷弄中，不誇張這天小金一早來開店前就已經是超多人在侯位了，所以一定一定要記得先電話預約訂位呀！

交通的話可以搭乘台北捷運板南線到忠孝敦化站下車從2號出口出來，步行大約五分鐘左右就可以輕鬆抵達啦~吃完剛好還可以一路逛回東區讚讚

AT.FIRST早寓的餐點種類真的超級豐富的，所以真心推薦大家可以來吃一下早午餐或是午晚餐，每次都可以點不同的餐點系列，當然最直接就是約一群好友來，每個人點不同的主餐一起分享品嚐啦！

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【布雷思特法式早晨】

這份早餐真的已經豐盛到頂了，主廚沙拉佐油醋醬/紅茶/黃金脆薯/歐式香腸/厚切培根/美式嫩蛋，再配上職人手作麵包，CP值直接飆升到最高，來AT.FIRST早寓一次真的就被圈粉了。

AT.FIRST早寓這個楓糖吐司真的非常迷人，是大人小朋友都會很喜歡的，有別於只有蛋香的法式吐司更加的濕潤絲滑，再淋上甜蜜蜜的楓糖真的一口接著一口停不下來。

AT.FIRST早寓的這脆薯當天被同行的吃貨友人從頭讚到尾，小金說真的也是第一次吃到這種款式，外衣炸的金黃香酥裡頭的馬鈴薯還是很鬆軟的口感，完全不用沾醬就好吃耶！這已經是可以單點的等級了啦~

AT.FIRST早寓的油醋真心不騙是小金可以排入前三喜歡的，油醋的比例真的非常的讚，酸香帶甜再加上橄欖油的清香味非常的平衡，加上五色蔬菜吃完這一碗真的是會元氣滿滿。

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【早寓老法牛排班尼蛋】

AT.FIRST早寓的餐點真的端上桌都讓人直呼過癮，重點是價位親民又不收服務費太佛心了啦！早午餐系列會附上主廚沙拉佐油醋醬/紅茶/黃金脆薯，這份量真的非常有誠意，難怪開店多年到現在還是擁有超高的評價。

AT.FIRST早寓特別選用「酸種麵包」入菜，成份裡頭只用了麵粉、水跟鹽巴更好消化，看看這畫開班尼蛋的畫面是不是太邪惡了，沾著牛肉跟麵包大口咬下此刻真的不要在呼形象了，豪邁的品嚐眼前美食是最幸福的事了。

【明太子煙燻鮭魚歐姆蕾x千層可頌】

來AT.FIRST早寓吃飯同時還可以吃到店裡跟另一名店「初Original studio麵包」聯名的高級職人手作麵包，這餐點的可頌使用法國片狀奶油，中種poolish老麵，低溫長時間發酵技法，使可頌延展性、保濕性更好，當然可想而知這美味的呈度不在話下。

套餐中的主角「明太子煙燻鮭魚歐姆蕾」在滑嫩的歐姆蛋中夾入了口感細緻的煙燻鮭魚最上頭再舖上鹹香的明太子，這組合真的是太豪華了啦～一早吃這是不是太享受了點！哈哈哈，裡頭煙燻鮭魚的份量也包入了超多的，每一口都可以吃到滿滿的魚肉，真的是大大滿足。

【古巴牛肉三明治】

不愧是跟超強的職人手作麵包聯名，AT.FIRST早寓早餐每個系列都搭配了不同的麵包與作法，麵包本身的奶香也恰到好處的去襯出每種食材的風味層次，有的烤的酥香、有的細緻濕潤、有的香酥鬆軟…真的是來幾次都不怕吃膩。

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AT.FIRST早寓這古巴三明治裡頭的牛肉量真的直接舖到爆，鹹香的醬汁再配上濃郁的起司真的巨好吃的~看看這吐司裡頭肉的厚度跟吐司的厚度一比較就不用我多說了吧！直接吃好吃滿，肉肉控一定要點這份才行！

【蜜桃沉沉氣泡飲/竹炭金箔拿鐵】

AT.FIRST早寓除了數十道美味的料理之外，他們的飲料、咖啡也都非常的用心誘人，而且飲料的顏值也是非常高的，所以除了吃早餐、午晚餐之外，也很適合來這裡下午茶。

【巴斯克乳酪蛋糕】

吃完滿桌的美食當然是要來個迷人的甜點畫下完美的句點，香氣濃郁口感綿密的巴斯克蛋糕真的是百吃不厭，因為真的吃太飽所以跟吃貨友人一起分食一個，哪天來的話大家也記得要留一點空間給甜點才行。

真的不誇張開店前就已經是滿滿人潮在店外排隊，一開店瞬間就客滿侯位啦~所以要來吃AT.FIRST早寓建議大家真的記得要提前訂位，另外他們也有提供幾個可以容納8-10人的包廂，所以像是公司聚餐、商務會議、慶生過節還是家庭聚餐也都非常合適。

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AT.FIRST早寓

營業時間 10:00-21:00

電話 0287726867

地址 106台北市大安區延吉街70巷5弄6號

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