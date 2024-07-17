天氣熱、下大雨，不知道要去哪裡玩？推薦10個超好玩的台中室內景點，有小朋友最愛的遊樂園、寓教於樂的博物館、美術館、觀光工廠或是到室內運動場動一動，不管喜歡哪種類型，這篇通通有！台中雨天備案存起來，遇到下雨天也可以超好玩！

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台中室內景點｜必玩親子景點

大里室內景點｜異想新樂園

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位於大里藝術廣場地下二樓B2的異想新樂園，是全台最大室內親子樂園，所有設施都是由兒童發展專家分別為不同年齡層的孩子打造不同難易度的遊樂場所，可以藉由遊戲來訓練孩子的五力發展。不僅有各種好玩的遊樂設施、體驗雪橇車和碰碰車的冰雪奇園，還有結合科技營造出現實中的夢境世界「宙影幻鏡」，不僅是台中親子旅遊的好去處，也是熱門台中網美打卡景點。

梧棲室內景點｜雪樂地 SNOWTOWN

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炎炎夏日，來玩雪消暑一夏吧！位在台中三井Outlet的冰雪主題樂園「雪樂地」，是全台第一家室內恆溫雪場，均溫14-16˚C，讓你不用穿厚大衣就可以玩雪。雪板滑雪、堆雪人、打雪仗，還有好玩遊戲區及美食區，盡情感受冰雪奇緣中的雪地樂趣！

台中室內景點｜台中科博館

台中科博館一直是熱門的台中室內親子景點，室內有很多科學展覽及小孩最愛的科博館恐龍展、超逼真的木乃伊展，戶外大片綠地可以讓小孩奔跑，還能在植物園觀賞許多動植物。科博館每年的參訪人次高達300萬人，是全台參觀人數第二多的博物館，僅次於台北故宮，快安排來趟台中科博館一日遊！

潭子室內景點｜寶熊漁樂碼頭

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誰說熊與魚不可兼得？來到寶熊漁樂碼頭，兩種願望都能滿足你！寶熊漁樂碼頭是全台首座釣魚觀光工廠，以海洋教育和釣魚體驗為主軸，搭配北極熊的意象，處處都是打卡點。迎賓大廳內，還有許多人兒時最喜愛的巨無霸釣魚機！直徑長7公尺、魚有1公斤重，超有釣魚的真實感。另外還有釣魚故事館、虛擬釣魚體驗、3D海洋劇場、親子魚拓DIY等有趣活動。

台中室內景點｜室內運動場

西屯室內景點｜潛立方室內潛水

超特別住宿體驗！台中旅館「潛立方旅館 」是亞洲第一家可以潛水的旅館，擁有亞洲最深的室內深潛池。建築外觀雖然是現代風的立方體，館內卻處處帶入郵輪船艙及海洋元素，更將客房打造成上下舖的船艙風格。結合潛水與住宿，一年四季都可不受氣候影響在都市中享受出海旅遊的氣氛。

西屯室內景點｜自行車文化探索館

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你喜歡騎腳踏車出門兜風嗎？無論你喜歡騎行在城市，或是喜歡騎車登山探險，都可以來捷安特總部－「自行車文化探索館」認識自行車！不僅設有常設展介紹自行車的樣式材質、歷史發展，還可以透過VR互動體驗、故事燈光秀、沈浸式劇場來認識腳踏車，玩累了還可以在咖啡廳品嚐咖啡及甜點補充體力。

地址：台中市西屯區東大路一段997號

台中室內景點｜Roller186滑輪場

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「Roller186滑輪場」位於台中大魯閣新時代，特地打造出70、80年代的復古溜冰場景，可以說是當年學生下課必去的休閒景點。不論是喜歡復古懷舊的你，還是想喜歡動態運動的你，來到這裡都能滿足你們不同的需求。繽紛的霓虹燈背景加上懷舊復古的裝潢，還有AR互動小遊戲、韓國當紅練歌室、美式復古吧台休息區等，將復古的溜冰場結合「音樂」與「遊戲」，絕對會最好玩、最好拍的台中約會景點。

地址：台中市東區復興路四段186號6F

台中室內景點｜文青藝術景點

西屯室內景點｜台中國家歌劇院

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造型前衛的「台中國家歌劇院」位於台中七期重劃區，是一座希望大家用眼睛看、耳朵聽和身體互動的建築，蜿蜒的水道、明亮的大廳、不同展期的主題裝置藝術，在空間中令人感到舒暢及愜意，讓民眾能夠用輕鬆的步伐走入專業的劇場空間。院內除了不定期推出展覽活動，也進駐了不少文創小店及餐廳，夜晚在歌劇院外還可見到台中七期重劃區的百萬夜景，是一處可以從早待到晚的台中室內景點喔！

大里室內景點｜台中市纖維工藝博物館

「台中市纖維工藝博物館」簡稱纖博館，是台灣首座以「纖維．時尚．綠工藝」與親子生活為主題的公立博物館，展覽透過許多數位科技方式傳遞纖維運用知識。藉由寓教於樂的方式，讓大小朋友了解纖維工藝的「編、結、織、染、繡」各項工法，了解到纖維如何融入我們，為生活帶來更多色彩！纖博館假日也會舉辦手作體驗課程，啟發孩童對藝術美學涵養，串連了民眾與博物館嶄新的生命力。

纖博館2樓－「纖維工藝的生活時尚」常設特展，以「歷史脈絡」為主題，介紹從清末至今的台中纖維工藝，在入口處的台灣纖維工藝地圖上，看到大甲媽祖、彰化大佛、台北101等台灣景點哦！還可以透過AR實鏡及濾鏡特效，以不同的面向翻玩纖博館～

台中室內景點｜IG打卡景點

西屯室內景點｜Molecure分子藥局

去藥局也能拍照打卡？位於台中歌劇院斜對面的分子藥局 Molecure Pharmacy，號稱全台最浮誇的藥局，也是台中超夯的網美打卡景點之一，實驗室風格的裝潢、挑高的空間，是一間兼顧健康與生活的融合空間，想在藥局喝杯咖啡、吃甜點嗎？這麼炫的體驗，快來台中的分子藥局打卡一下吧！

台中室內景點｜新天地西洋博物館

來台中吃美食，還能同時逛博物館？位於台中東區的新天地會館，是在台中經營逾五十年的海鮮西餐廳，不只是許多人辦喜宴的好選擇，2017年整修後的新天地西洋博物館，更搖身一變成為一座歐風城堡，館內金碧輝煌，彷彿來到中古世紀的歐洲城堡般，華麗的裝潢與擺設，絕對令你驚嘆連連！超過千件的私人收藏品、總市價超過數億的蘇富比Sotheby’s、佳士得Christie’s拍賣品等二十大西洋古董主題，古董、珍奇、藝術品，讓你拍出精美藝術照。

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八仙山森林遊樂區｜台中望高寮｜台中武陵農場

大雪山森林遊樂區｜台中科博館｜台中中央公園

台中太平藏寶莊園｜麗寶樂園｜彩虹眷村｜大坑步道

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