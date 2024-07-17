擁有最美山中秘境之稱日月潭，位於台灣唯一四面環山不靠海的縣市「南投 」，也是外國觀光客來台的必去景點。日月潭除了擁有CNN評選全球最美單車路線的日月潭環湖單車道、全台第一的日月潭水晶纜車外，還有許多你不知道的日月潭絕美秘境、日月潭美食，及湖景超美的日月潭住宿。本篇小編帶你一次體驗3間五星級日月潭高級飯店，來看看你最鍾意哪一間！

如果能一早起床打開窗就能看見山水畫般的山景、湖景，多麼 Chill～擁有全台灣最佳旅遊、最美湖景、最高享受的日月潭，這麼完美的地方，還不來趟日月潭之旅嗎？多少慕名來到日月潭的遊客，都盼望能入住這片夢幻美景，在靜謐夜色下看著波光粼粼，與摯愛的人坐在湖畔，一同感受那懷念已久的自然。而這正是日月潭所能帶給每個人最由衷的感動，也是來到日月潭最奢華的享受。

日月潭飯店眾多，其中不乏許多強調高品質、尊榮服務的旅宿選擇，但其實真正能稱得上最頂級最奢華的飯店，還是非以下三間日月潭五星飯店莫屬！

重點整理： Toggle

日月潭高級飯店｜日月行館（整修中）

地址：南投縣魚池鄉水社村中興路139號

訂房優惠：目前內部整修中，未開放訂房

飯店特色：位於制高點、270度通透納景

2010年開幕的日月行館（原 蔣公行館），座落於日月潭涵碧半島的制高點（涵碧樓上方），所以日月潭的青翠山巒、婉蜒湖畔、雲霧繚繞在「日月行館」皆能以270度全視角一覽無遺。日月行館有六星級帆船飯店之稱，打造9999 純金箔的船桅更創下世界紀錄。

空間設計承襲原蔣公行館通透納景的規劃，採用透明玻璃帷幕與欄杆，巧妙地讓建築物與自然融合。其中日月行館更是設計了各式不同主題的房型，但每間客房皆堅持納入有外推半戶外式的頂級空中私人湯屋，讓房客能欣賞得到日月潭湖面景觀。

日月行館房型介紹

客房：分為日月客房、庭園客房，皆有新中式風格、簡約禪風、峇里島式三種房間可以選擇，每間房皆有可觀湖景的泡湯浴池，另外庭園客房多個獨立造景庭園。 套房：分為船桅套房、行館套房、皇居套房，皆為30坪以上的套房。

本篇介紹的是日月客房，如果想要到日月潭住上一晚奢華高級飯店的年輕情侶可以先從最入門的住起唷～日月客房有分3種房型，每一間房間內都設有泡湯浴池及景觀窗，可以在這邊悠閒的泡湯賞湖。

日月行館飯店設施

景觀台天空步道

房客免費，一般遊客則可以購票上來。挑高60公尺的透明空中步道，是日月潭唯一可270度一覽日月雙潭風景的制高點。觀景台景色悠美，毫無遮蔽、又居高臨下的欣賞日月潭，真的很讚啊！

無邊際露天游泳池

日月行館的無邊際溫泉游泳池的視野絕佳，景色美得像幅畫作，而且是溫泉泳池，一年四季都能來這裡渡假。

另設有兒童遊戲室、餐廳、健身房等

日月行館住宿心得分享

景色No.1

日月行館位於日月潭中的涵碧半島制高點，居高臨下的欣賞日月潭美景，有別於涵碧樓，是一種壯闊美。

日月行館位於日月潭中的涵碧半島制高點，居高臨下的欣賞日月潭美景，有別於涵碧樓，是一種壯闊美。 房型NO.1

日月行館的房型種類眾多，並且每個房間都擁有欣賞湖景的泡湯浴池，能夠邊泡湯邊俯瞰日月潭是一大享受。

日月行館的房型種類眾多，並且每個房間都擁有欣賞湖景的泡湯浴池，能夠邊泡湯邊俯瞰日月潭是一大享受。 地點No.1

日月行館位於日月潭制高點的絕佳位置，有一種可以征服日月潭的感覺。

日月潭高級飯店｜雲品溫泉酒店

地址：南投縣魚池鄉日月潭中正路23號

訂房優惠：｜

飯店特色：擁有日月潭第一泉

曾榮獲《遠見雜誌》評選為台灣「頂級休閒旅館類首獎」飯店、國際World Luxury Hotel Awards、Luxury Rooftop View Hotel雙大獎和日月潭最佳湖景酒店的「雲品溫泉酒店日月潭」擁有日月潭第一泉之稱。日月潭雲品酒店是位在日月潭的側邊，可以由高處俯瞰日月潭的美景，也被廣大網友、部落客譽為全台十大親子渡假飯店之一，不論飯店設施或是美景都是日月潭度假首選，尤其是親子友善這塊，實在太深得旅客的心，非常很適合親子旅遊入住。

雲品溫泉酒店房型介紹

湖景房：滿足人性暢覽遠山近水的視覺極致，連接水色波光的規劃理念，格外展現出崇尚天然的設計感。面湖視野將美景融入房內，並為客房注入滿帶溫情的元素，更讓悠閒的假期顯得難能可貴。 山景房：動靜間，恣情與綿延青山對話，以極簡典雅的設計手法，巧妙的空間設計理念，打造房內舒適空間，體貼之意直入君心。賦予兼具山野美景的視野，最能體會仁者與群山清話的悠閒自得。 湖景套房：融合古典與時尚，典藏極致優雅品味；景觀陽台獨享日月潭如畫的風光。濃厚藝術氣息的室內空間，營造極致完美的休閒渡假環境。

本篇介紹的是湖景房型的經典大床房，雙人床的房型適合夫妻、情侶入住，房內擁有觀景式大理石溫泉浴池以及私人景觀陽台，還能享受客房服務，如果來約會，很推薦兩人獨自在房內享受餐點，一邊吃著高級料理一邊享受日月潭美景。

▼原木色調的房間，讓人有身心靈放鬆的感覺▼

▼夫妻、情侶可以獨自在房內享受浪漫的餐點▼

雲品溫泉酒店飯店設施

▼在Sky lounge補捉夕陽落下的瞬間，非常夢幻。▼

雲遊森林

兒童專屬活動空間，挑高的空間規劃，精心設計了色彩鮮豔的玩樂空間，是一座可以滿足親子共享快樂時光的親子主題樂園。

親水主題館

館內分為6大主題區：溫泉SPA區、動靜水療區、兒童親水區、室內泳池、戶外戲水池及趣味倒水桶，盡情享受多元化的玩水樂趣。

煙嵐風呂

裸湯溫泉池，在這裡可以享受全身放鬆的舒適感。煙嵐風呂分為男湯、女湯，規劃有方形溫泉池、圓形冷水池、方形溫水池。

另設有健身房、VIKids、攀岩場、名人坡、戶外圓形廣場、雲想精品店等。

雲品溫泉酒店住宿心得分享

親子友善No.1

雲品酒店除了兒童遊樂設施及體驗活動，也提供許多嬰孩用品，像是嬰兒床、消毒鍋、調乳器等，非常適合想二度蜜月的新手爸媽。

雲品酒店除了兒童遊樂設施及體驗活動，也提供許多嬰孩用品，像是嬰兒床、消毒鍋、調乳器等，非常適合想二度蜜月的新手爸媽。 俯瞰湖景No.1

雲品酒店位於日月潭的側邊，不像涵碧樓或是日月行館，是位在日月潭的中央，所以它是從側邊、由上往下俯瞰日月潭的美景，可以看的更遠更廣。

雲品酒店位於日月潭的側邊，不像涵碧樓或是日月行館，是位在日月潭的中央，所以它是從側邊、由上往下俯瞰日月潭的美景，可以看的更遠更廣。 泡湯No.1

日月潭第一泉之稱的雲品溫泉酒店，除了房間內擁有超大的淋浴空間及溫泉浴缸，飯店內也有公共設施，溫泉SPA區、動靜水療區、兒童親水區、室內泳池、日光浴平台，提供大家盡情享受多元化的玩水樂趣。

日月潭高級飯店｜日月潭涵碧樓酒店

地址：南投縣魚池鄉水社村中興路142號

訂房優惠：｜

飯店特色：坐擁山水、盡攬層巒疊翠的湖光山色，好似夢幻仙境的避暑之地

涵碧樓蓋在日月潭中的『涵碧半島』上，於2002年3月3日以全新的面貌與渡假型態重現國人眼前。以極簡、禪風為設計理念，依著地勢而建，融於湖畔，現場看真的是氣勢磅礡。建築物分成A、B、C三館，『A館』就是客房大樓（Check in棟）；『B館』又稱為SPA館，也是會員(VIP)專屬客房的那棟；而『C館』就是別墅區、圖書館、停車場等。

除了房間精緻高級，建築風格也很有格調，就連服務也是五星水準，更重要的是，它得天獨厚的地理環境，座落在日月潭的『涵碧半島』上，坐擁湖光山色的絕佳美景，真是美翻呀～有機會的話，這輩子一定要去住住看啊！

日月潭涵碧樓 房型介紹

湖景套房：湖景套房（單房）加上連通客房，適合全家大小皆大歡喜的選擇，父母親可以隨時掌握孩子的動態，也可以保有您倆二度蜜月的甜蜜空間，將近十坪大的陽台，讓您全家一起坐擁山水，盡攬層巒疊翠的湖光山色。(另有低樓層的湖畔套房) 庭園別墅：房型像是獨棟式的Villa，價位比『湖景套房』高，擁有寬敞的起居室、壁爐、餐廳、備餐室，及兩間各自獨立的臥房，12米專屬溫水游泳池，適合夏天來這裡度假避暑。(小提醒：在別墅裡是看不到湖景喔～）

本篇介紹的是湖景套房，房間分布在2到7樓（大廳在8樓），當然是越高樓層視野越好，在低樓層（2或3樓）的湖畔套房，陽台外可能有些植物遮蔽視線。所以要住涵碧樓的話，越早訂視野越好哦，價位大約15,500元。

▼涵碧樓的房間走的是古色古香的風情，顛覆以往對五星級飯店的奢華印象▼

圖片授權：IG@jia8244

日月潭涵碧樓飯店設施

前進式的建築

涵碧樓興建完成後，建築物本身成為一個景點，很多人前往住宿是為了一窺堂奧，於是坊間出現很多在外觀、建材、意象上都和涵碧樓神似的建築。

無邊際泳池

涵碧樓擁有深受外國旅客喜愛的無邊際泳池，利用水的表面張力，創造池面平靜無波宛如明鏡般的視覺效果（Over Flow設計），創造沒有邊界的視野，彷彿泳池、湖水、藍天皆連成一氣。必拍的「鏡面水池」有如超越時空的銅鏡一般，照亮了日月潭。

涵碧步道 涵碧步道舊稱「蔣公步道」，全長約1.5公里，為蜿蜒於涵碧半島的森林小徑。日月潭秘境－蔣介石碼頭也隱身在步道中唷！ 圖片授權：IG@tw_jinnn 另設有SPA、餐宴及精品店等。 日月潭涵碧樓住宿心得分享

一間很棒的飯店應該具備『美景+房間+服務』三種要件，而涵碧樓每一項都是箇中翹楚，若有機會的話真的要去住住看啊！

美景NO.1

涵碧樓座落在日月潭邊，獨特的地理位置，被群山簇擁、湖景包圍的感覺真的超美，彷彿住在一幅畫裡。若要說缺點的話，就是日月潭很容易起霧，如果要欣賞到大藍天的湖岸風光，真的需要點運氣（通常早上天氣好、下午易起霧）。

涵碧樓座落在日月潭邊，獨特的地理位置，被群山簇擁、湖景包圍的感覺真的超美，彷彿住在一幅畫裡。若要說缺點的話，就是日月潭很容易起霧，如果要欣賞到大藍天的湖岸風光，真的需要點運氣（通常早上天氣好、下午易起霧）。 房間NO.1

涵碧樓的房間都是湖景套房（別墅房型除外），每間都是面湖，也幾乎都是總統套房規格，唯一的差別大概是樓層高低。房間超大，有獨立客廳、超大浴室浴缸、超大房間、超大陽台。雖然涵碧樓本身已有十多年的歷史，但實際上不會覺得有老舊感，住起來還是超舒適。雖然房價不便宜，但因為每間房間都是高規格的標準啊！

涵碧樓的房間都是湖景套房（別墅房型除外），每間都是面湖，也幾乎都是總統套房規格，唯一的差別大概是樓層高低。房間超大，有獨立客廳、超大浴室浴缸、超大房間、超大陽台。雖然涵碧樓本身已有十多年的歷史，但實際上不會覺得有老舊感，住起來還是超舒適。雖然房價不便宜，但因為每間房間都是高規格的標準啊！ 服務NO.1

除了美景和房間，涵碧樓的『服務』也是最棒的。從抵達飯店，就可以感受到接待人員的專業和無微不至的服務。

日月潭高級飯店｜飯店比較

看完以上日月潭高級飯店介紹，各位是否已經覺得心癢癢？恨不得馬上入住頂級湖景飯店，享受超五星級的美景與服務。如果還沒決定好要入住哪一間飯店，最後再看看我們準備總整理吧！比較各家飯店的房型、價格、湖景和特色，也不妨參考看看小編個人推薦指數喔！

日月潭高級飯店比較 飯店 日月行館 雲品酒店 涵碧樓 房型 日月客房（17坪） 湖景大床房（14坪） 湖景套房（25坪） 房間 ★★★★★

木質色調房間，房間大、浴室大、有沙發區、湖景泡湯池以及超大景觀陽台。 ★★★★

淺木質色調房間，有湖景泡湯池、小陽台，但開放式的陽台會看見隔壁房客，較不清幽隱密。 ★★★★★

原木色調房間，每間都是套房等級，有超大客廳、衛浴、臥室、景觀陽台，應有盡有，完全高規的頂級飯店。 價格 ★★★★★

（內部整修中） ★★★★



參考房價：NT$11,000起 ★★★★★★



參考房價：約15,500起 設施 ★★★

制高點的景觀台、溫泉游泳池、健身房、迷你遊戲室。 ★★★★★

擁有許多親子設施和活動。雲遊森林、親水主題館、煙嵐風呂、健身房、攀岩場等。多種設施可選擇。 ★★★★★

超美的湖畔無邊際游泳池、書房、健身房，還有1.5公里涵碧步道，可散步到蔣介石碼頭探訪秘境。 景色 ★★★★★

飯店位於日月潭中的涵碧半島制高點，居高臨下的欣賞日月潭美景，有別於涵碧樓，是一種壯闊美。 ★★★★

飯店與日月潭隔著一條馬路，從側邊欣賞日月潭美景，與涵碧樓位於湖中的美景有些差距。 ★★★★★★

飯店位於日月潭中的涵碧半島上，依傍在四月潭湖上的無敵美景， 像是隱居山水畫中的體驗。 服務 ★★★

服務人員親切但人力缺乏，無法真正享到六星級服務。 ★★★★★

親子友善著名，是三間飯店中親子設施最多的，服務也不錯。 ★★★★★★

實至名歸的頂級服務，從入住到退房都能感受到特別待遇，也很注重各項細節。 餐飲 ★★★

早餐、餐廳選擇不多，酒吧人力不足。 ★★★★★

餐廳選擇多，早餐與晚餐的Buffet種類豐盛，有提供客房服務。Sky lounge可以眺望湖景很棒(限制年齡)。 ★★★★★

東方餐廳、湖光軒、日本餐廳、大廳酒吧、池畔茶館，餐廳選擇總類最多，料理各有特色。 周邊 ★★★★★

飯店步行約10分鐘有熱鬧的水社碼頭、老街有許多商店、可以搭船租自行車。 ★★★★

位於環湖公路旁，距離熱鬧的街道有些距離，需要開車或騎車。 ★★★★★

飯店步行約10分鐘有熱鬧的水社碼頭、老街有許多商店、可以搭船租自行車。 總分 4 ★

◆地理位置不錯，制高的日月潭視角很讚！但有些部分、服務與價格有落差。

◆價位是三間飯店中比較有優惠的，適合年輕情侶或夫妻。 4.5 ★

◆湖景、服務、房間都不錯，雲品走親子路線，有許多小孩可以玩的設施及活動，適合親子旅遊。

◆一大床的房型有面湖景的泡湯池，但雙床的房型擁有較大的景觀陽台。 5.5 ★

◆此生必住的台灣飯店，湖景＋服務＋房間都堪稱一絕，住過才能體會的箇中滋味。

◆整體風格和高級質感維持的非常一致，2002年落成至今有點年代，但飯店維持的很不錯。

日月潭旅遊優惠

日月潭＋阿里山旅遊優惠

日月潭旅遊攻略

日月潭怎麼玩

日月潭美食攻略

日月潭住宿攻略

日月潭活動攻略