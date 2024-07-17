台北日式無菜單料理
【十一肴 割烹】
起名源自主廚悉心準備十一道豐盛菜餚，
其中「熊本處女和牛」是當中夢幻之作，
這份夢幻和牛融化在口中，
豐富的油脂與極致的嫩度交融，令人陶醉，
主廚曾在新都里日本料理、蘭亭燒肉服務過，
11肴中，結合了日式料理、燒肉的表現！
#台北美食 忠孝新生美食
【十一肴 割烹】
- 地址：台北市中正區新生南路一段54巷3號
- 捷運：忠孝新生站5號出口，步行2分鐘
- 電話：02-23952689
- 營業時間：12:00-23:00
- FB：十一肴 割烹
- IG：11wagyu
- 訂位：十一肴割烹 訂位
▼十一肴1F有一張可坐12人的大長桌，
旁邊即是開放式廚房。
▼十一肴主打肉品「熊本處女和牛」，
只選用生長30個月內尚未交配過的小母牛，
才算是處女和牛，不會有乳臭味，
數量稀少，價格自然昂貴~~
【十一肴用餐環境】
- 2人吧檯
- 4人包廂 2-4人 低消$10,000
- 6人包廂 4-6人 低消$20,000
- 8人包廂 6-8人 低消$30,000
- 12人大廳長桌 (包桌請洽十一肴)
【十一肴 菜單】
✅無菜單料理：$3500、$5000、$7000
(差別在於熊本處女和牛)
✅平日商業午餐：$1200
✔️需另加10%服務費
▶️ (十一肴 菜單)
一、【磯煮海螺】
用醬汁及昆布慢火炆海螺，
鮮、嫩、爽、脆又彈牙，
真的連螺殼都獻身的第一手好料！
二、【水雲醋物】
水雲=海藻的一種，
涼拌處理，酸爽開胃~~
三、【海骨蝦仁白味噌湯】
暖心暖胃！❤️
四、【魚子醬】
頂級四川鱘龍魚魚子醬！
可以放在奶油餅干上食用，
也可以放在手掌虎口處，
讓魚子醬接近體溫時入口！
▼這杯是清酒，配香檳當然更好！😂
五、【刺身拼盤】
白紺、鮪魚刺身、鮪魚中腹
六、【內橫隔膜燒肉】
內橫隔膜部位，帶有咬感和嚼勁，
配上晶瑩剔透的鮭魚卵，
也算是一種海陸解逅
搭上香菇、泡菜、金蓮葉，整體均衡。
七、【松葉蟹+蕃茄奶油白醬】
松葉蟹肉肉質甜美，給料大器，
與蕃昔奶油白醬譜出一曲好歌~~🎵
八、【撒金粉的肋眼老饕】
選用極上A5熊本處女和牛，
最高品質BMS10+等級，
呈現夢幻油脂與肉質的完美比例，
登場時在桌邊灑上金粉很有戲！😍
油脂100、嫩度100，完美！😋
【水果玉米天婦羅】（招待）
九、【白燒鰻魚赤海膽手捲】
在包廂裡桌邊現場製作，
海苔和鰻魚都先炙烤過，
再夾入赤海膽製成手捲~~
給料大器不手軟啊！
十、【海膽松露和牛月見壽喜燒】
太期待了！月見和牛涮丼飯！
集合生蛋黃、海膽、月見和牛等好料，
還放入松露醬增添奢華風味，
入口滑順超沽溜，飯秒扒完啊！
十一、【嘴蛤蜊湯】
蛤蜊肥美、湯頭鮮美！
十二、【甜點】
草莓把噗泡芙
十三、【水果】
蕃茄、哈密瓜、鳳梨
▼謝謝朋友幫我準備的生日蛋糕！🎂
真的超驚喜！😂
▼十一肴也拿出很可愛的生日LED，
來這裡慶生真開心！😆
《蛋寶543》
台北無菜單日式料理
【十一肴 割烹】
主廚準備十一道夢幻菜餚，
包含魚子醬、松葉蟹、生魚片、海脆鰻魚手捲等「日式料理」，
及三道不同部位和料理方式的「熊本處女和牛燒肉」，
海陸穿插吃起來有變化，料理中也帶有小小驚喜，
也算是挺有賣點和主題性的，
整體流暢度不錯，價位也合理，
有2間包廂，場地適合包場，
聚餐、約會、慶生…都很合適，
推薦給大家~~！❤️
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