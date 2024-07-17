台北日式無菜單料理

【十一肴 割烹】

起名源自主廚悉心準備十一道豐盛菜餚，

其中「熊本處女和牛」是當中夢幻之作，

這份夢幻和牛融化在口中，

豐富的油脂與極致的嫩度交融，令人陶醉，

主廚曾在新都里日本料理、蘭亭燒肉服務過，

11肴中，結合了日式料理、燒肉的表現！

#台北美食 忠孝新生美食

【十一肴 割烹】

▼十一肴1F有一張可坐12人的大長桌，

旁邊即是開放式廚房。

▼十一肴主打肉品「熊本處女和牛」，

只選用生長30個月內尚未交配過的小母牛，

才算是處女和牛，不會有乳臭味，

數量稀少，價格自然昂貴~~

【十一肴用餐環境】

2人吧檯

4人包廂 2-4人 低消$10,000

6人包廂 4-6人 低消$20,000

8人包廂 6-8人 低消$30,000

12人大廳長桌 (包桌請洽十一肴)

【十一肴 菜單】

✅無菜單料理： $3500、$5000、$7000

(差別在於熊本處女和牛)

✅平日商業午餐：$1200

✔️需另加10%服務費

▶️ (十一肴 菜單)

一、【磯煮海螺】

用醬汁及昆布慢火炆海螺，

鮮、嫩、爽、脆又彈牙，

真的連螺殼都獻身的第一手好料！

二、【水雲醋物】

水雲=海藻的一種，

涼拌處理，酸爽開胃~~

三、【海骨蝦仁白味噌湯】

暖心暖胃！❤️

四、【魚子醬】

頂級四川鱘龍魚魚子醬！

可以放在奶油餅干上食用，

也可以放在手掌虎口處，

讓魚子醬接近體溫時入口！

▼這杯是清酒，配香檳當然更好！😂

五、【刺身拼盤】

白紺、鮪魚刺身、鮪魚中腹

六、【內橫隔膜燒肉】

內橫隔膜部位，帶有咬感和嚼勁，

配上晶瑩剔透的鮭魚卵，

也算是一種海陸解逅

搭上香菇、泡菜、金蓮葉，整體均衡。

七、【松葉蟹+蕃茄奶油白醬】

松葉蟹肉肉質甜美，給料大器，

與蕃昔奶油白醬譜出一曲好歌~~🎵

八、【撒金粉的肋眼老饕】

選用極上A5熊本處女和牛，

最高品質BMS10+等級，

呈現夢幻油脂與肉質的完美比例，

登場時在桌邊灑上金粉很有戲！😍

油脂100、嫩度100，完美！😋

【水果玉米天婦羅】（招待）

九、【白燒鰻魚赤海膽手捲】

在包廂裡桌邊現場製作，

海苔和鰻魚都先炙烤過，

再夾入赤海膽製成手捲~~

給料大器不手軟啊！

十、【海膽松露和牛月見壽喜燒】

太期待了！月見和牛涮丼飯！

集合生蛋黃、海膽、月見和牛等好料，

還放入松露醬增添奢華風味，

入口滑順超沽溜，飯秒扒完啊！

十一、【嘴蛤蜊湯】

蛤蜊肥美、湯頭鮮美！

十二、【甜點】

草莓把噗泡芙

十三、【水果】

蕃茄、哈密瓜、鳳梨

▼謝謝朋友幫我準備的生日蛋糕！🎂

真的超驚喜！😂

▼十一肴也拿出很可愛的生日LED，

來這裡慶生真開心！😆

《蛋寶543》

台北無菜單日式料理

【十一肴 割烹】

主廚準備十一道夢幻菜餚，

包含魚子醬、松葉蟹、生魚片、海脆鰻魚手捲等「日式料理」，

及三道不同部位和料理方式的「熊本處女和牛燒肉」，

海陸穿插吃起來有變化，料理中也帶有小小驚喜，

也算是挺有賣點和主題性的，

整體流暢度不錯，價位也合理，

有2間包廂，場地適合包場，

聚餐、約會、慶生…都很合適，

推薦給大家~~！❤️

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