來墾丁玩，有甚麼推薦必嚐美食？相信很多人都會說恆春老街的綠豆蒜！但是賣綠豆蒜的那麼多家，到底要吃哪一攤呢？今天就來推薦這家已經開業40年的老攤～阿伯綠豆饌，我們這次到墾丁國家森林遊樂區玩了一天，回程又渴又累，決定到恆春老街找吃的，第一個必嚐在地美食當然是綠豆蒜，這家阿伯綠豆饌也是誤打誤撞發現的

阿伯綠豆饌在哪裡?

阿伯綠豆饌就在恆春老街上，距離恆春轉運站和海角七號阿嘉的家都不遠，吃完綠豆蒜還能順便去跟電影場景拍個照

阿伯綠豆饌就在老街一排店面的中間，要不是遠遠看到招牌，還不知道可以來此尋覓美食

店面蠻樸素的，只有幾把月琴當裝飾品，因為阿伯綠豆饌以前是推著攤子沿路在恆春一帶叫賣，現在雖然有了店面，還是把當初的攤車放在門口，以示不忘本之意

店內這一面牆上還有關於阿伯綠豆饌的介紹，包括阿伯本人和攤位的照片，另一邊則是恆春的代表人物陳達，原本想說綠豆蒜和月琴有何關係？阿伯也會彈月琴嗎？後來才恍然大悟，陳達的思想起能令人聯想到恆春，所以才拿來當店內布置的主題？

阿伯綠豆饌價格

阿伯綠豆饌目前分成冷熱二種，口味也有原味和綜合二種可選，只有熱的原味綠豆蒜$40，其他都是均一價$45，綜合的除了主角綠豆蒜還加入Q圓、粉條和綠豆

我和Coco各點了一碗冰的綠豆蒜，畢竟恆春四季如春，吃冰的比較能消暑，何況我們在墾丁玩了半天，又累又渴，很需要來上一碗啊！

聽說早期的綠豆蒜都是吃熱的原味，不過現在反而吃冰的比較有銷路，滿滿一碗熱的綠豆蒜，上面再放上一堆碎冰，吃起來還有冷熱冰的感覺

拍張特寫給大家看，綜合口味的綠豆蒜口感更加豐富，尤其是滑溜的Q圓及粉條加入綠豆蒜一起吃真是絕配！吃完整個人暑氣全消，立刻有神清氣爽的感覺，如果有機會來墾丁玩，別忘了到恆春老街吃碗當地特有的綠豆蒜喔！