周末假日很推薦大家來新店烏來走走，不管是一日遊或半日遊都可以喔！可以來全台唯一開車到不了的雲仙樂園，或是選擇搭可愛台車、觀賞瀑布、吃美食、逛老街，連泡湯都有！

上次介紹的烏來一日遊中，還可以加入雲仙樂園，大家是不是跟我一樣有刻板印象？以前我認為雲仙樂園比較老舊，應該不會好玩到哪去？不會特地想要來玩。但其實我錯很大！來過一次後真的是有點後悔怎麼現在才來玩！建議大家來之前可以買電子票卷$280元(現場價$300元)，票價包含空中纜車與門票。

烏來一日遊可以這樣玩：雲仙樂園→勇士廣場觀賞烏來瀑布+參觀 烏來林業生活館→搭烏來台車前往老街→逛烏來老街(吃美食)→泡情人溫泉→下山去吃 一碗小肥羊

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如何前往 雲仙樂園

雲仙樂園 交通資訊

★ 自行開車：

1、國道1號圓山交流道，接建國南北快速道路轉辛亥路，續行基隆路高架道、環河快速道路至碧潭，行駛北宜路、新烏路即可抵達雲仙樂園纜車乘車站。

2、國道三號：由新店交流道下，接中興路、北宜路至新烏路即可到達雲仙樂園纜車乘車站。

★ 大眾運輸：

1、客運：搭乘新店客運往烏來方向之烏來線至烏來站，轉乘台車或步行即可到達雲仙樂園纜車乘車站。

2、捷運：搭乘捷運至新店捷運站(綠線)，至站前轉搭乘新店客運(烏來-台北線)，至烏來站下車，再搭乘台車或步行即可到達雲仙樂園纜車乘車站。

3、公車：於中山南路(教育局對面)，搭乘新店客運台北往烏來線849公車，抵達烏來後，轉台車或步行即可到雲仙樂園纜車乘車站。

● 雲仙樂園 09:30-17:00 (遊樂設施平日開放至16:30；週末、暑假及連續假日延長至17:00)

● 空中纜車 09:00-17:00 (每10-15分鐘發車，螢火蟲季最後發車時間為21:30)

● 園區賣店 09:30-16:30 (假日延長至17:00)

※螢火蟲季為每年四月底至六月底 (正確日期依官網公告)

※雲仙樂園服務專線 (02)2661-6383

● 全票300元；19歲(含)以上、65歲以下之成人。

● 優惠票230元；19歲以下學生、3歲(含)以上未滿12歲之學童。

● 半票150元；65歲(含)以上之長者、身心障礙人士及陪同者一名。

※說明：

1. 除全票外，其餘票種請持有效證件供查驗。

2. 3歲(含)以下兒童須由家長陪同。

3. 門票含清潔維護費及空中纜車，不含各項遊樂設施費用。

4. 請勿攜帶寵物上山。

◎以上費用僅提供參考，請以現場公告為準，不另行通知！

雲仙樂園 搭乘纜車

從瀑布觀景台的林業生活館，對面有條小路走上去就是搭乘纜車位置。

圖右的階梯爬上去，跟著人群走就對了。

沿路可以看見一些荒廢的房子，可以感受到歷史痕跡。

走上來就能看見雲仙樂園四個大字。

纜車售票處與搭乘處。建議買電子票喔！價差$50元，還能省去現場排隊的時間！



現場幾乎人人都是使用電子票。

到處都能看見旺旺公仔，當然囉！原先是旺旺集團的麻！

可以坐的位置不多，所以我們都是站著，不過也還好，全程不到3分鐘就到了！大人小孩也都忙著觀賞窗外風景。

地下雖然可以觀景，但很可惜太霧了，不知道要看什麼？

自然形成的美景，造就四季景觀皆有不同，故取名雲仙樂園，是全台唯一車輛無法抵達的遊樂園。

高空景觀纜車，全長382公尺、高低差165公尺、最大傾斜角度32.5度，採用電腦自動控制，行車速度每秒3.6公尺，行車時間約為2分40秒。

雲仙樂園建於民國56年，雲仙樂園樹木青翠，清水長流，眾山環抱，聞名遐邇的烏來瀑布頂端源頭更是湖光山色，林木參天、流水潺潺，山谷、動物、植被、溪澗的景色，充分表現大自然之美。春夏秋冬的演替各有不同之美。

雲仙樂園 遊園介紹

會先經過一處販賣部，可以買飲品與輕食。

雲仙樂園全區包括雲仙別墅、兩棲蛙棲地、蝴蝶生態教育園區、螢火蟲棲地保護區、森林探索區、人文廣場、水生植物生態教學池、溪流生態區以及划船區。

被大自然包圍的環境，來森呼吸一下。

相當有特色的土地公廟，整個崁在石頭裡。

很有日本神社的儀式感。

海拔高度僅有500公尺，但因為剛好位於雲霧帶，因此不管是常見還是少見的蕨類植物，都在這裡大量繁衍，成為生態寶庫，目前雲仙樂園中有紀錄的蕨類已經高達140種，還有些可能的是未發現新品種，還在等待確認；雲仙樂園也善加利用蕨類植物的生態資源，有3條步道都可欣賞豐富的植物景觀。

這裡也可以餵魚喔！

雲仙樂園 遊湖划船

環境相當優美，情人來約會肯定很浪漫。

我們2大3小$180元，當天遊湖人不多，工作人員說可以划到不想划為止，超佛心的啦！

搭船前當然要穿上救生衣才可以。

這幾個還真的划很久不回來耶！

等待時間就是拍照時間。

這船也太有意境了吧！

欣賞潺潺流水，夏天來一定更好玩。

一旁的雲仙大飯店，搭配上小橋與自然景致，就像一幅畫。

來新店烏來可以欣賞到許多泰雅族文化。

等到累了就來吃份下午茶吧！以觀光區來說價格確實很親民！

我點了冰咖啡，卻來了一杯冰紅茶！工作人員很豪爽的再補我一杯冰咖啡！

來這的前一天，我們在三芝點到一份$240元的鬆餅，看到這裡的鬆餅價格，立刻怒吃兩盤鬆餅！

接下來就是到處閒晃，可惜時間不夠來不及去漆彈場與射箭場，真該早點來的！(因為我原先不期待阿！哈哈哈)

這些小孩在玩老闆遊戲，大人是套圈圈的客人，小孩則是老闆兼撿圈圈，個個忙到不行！

原本就只是個套圈圈遊戲，但上面寫了財富、愛情、健康等等用語，這能不套中嗎？我硬是要每個都套中才罷休(辛苦那些撿圈圈的老闆了)。

戶外鞦韆也很好玩唷！還能親子同樂。

很推薦大家可以來雲仙樂園玩，還能搭乘來回空中纜車與入園，享受大自然的環境，觀賞生態等等都很棒！

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