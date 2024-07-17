台中親子水上嘉年華熱鬧登場囉！就在Lalaport附近的振興路上，親子水上嘉年華不但是炎炎夏日消暑的好去處，七大戲水區更是好玩到不要不要，7/6開幕當天會有熱鬧的開幕式，而且每逢周末還有不同主題派對，就連電視節目綜藝大集合7/10也會來台中親子水上嘉年華錄影喔！

台中親子水上嘉年華在哪裡?

台中親子水上嘉年華就在東區的振興路和建成路口，目前正是浩瀚湖濱城的基地

從外面就可以看到藍色的大看板，跟著箭頭所指方向就是入口處了⬆️

台中親子水上嘉年華日期

2024/7/6~8/31

台中親子水上嘉年華票價

全票$300，台中市民優惠票$250，30人以上團體票$220

台中親子水上嘉年華停車

由於園區占地廣闊，所以停車空位也不少，開車來玩相當方便

台中親子水上嘉年華更衣室

來台中親子水上嘉年華玩也不用擔心沒地方換衣服，主辦單位都幫大家設想好了，這一整排都是更衣室，總共有10間更衣室可以讓大家換衣服

沒想到更衣室裡面還附設蓮蓬頭，換衣服還可以順便淋浴，沖洗完畢換好乾淨衣服再回家，是不是很貼心？不過沐浴用品就得自備，這邊可沒有供應喔！

除了更衣淋浴室外，這裡還有一排流動廁所，總共有五個洗手間讓大家方便，也算考慮周到

這個溫馨提示牌在園區內隨處可見，主要是叮嚀大家12歲以下或身高未滿150公分的兒童入池，務必要有家長陪伴，而且2歲以下幼兒必須著游泳尿布才能進去玩

萬一沒帶游泳尿布，園區的販賣處也有販賣，可以幫小孩到這裡選購

買好門票入園後，就會給一個螢光紅的手環，方便大家當日進出園區當作辨識用

也有不少安親班或國小學童由老師帶隊，一起來水上嘉年華玩，夏天就適合來這裡戶外教學，之前埔里有親水節、水里有玩水節，現在台中也有水上嘉年華了，不用跑太遠就在台中市區，離火車站和LaLaport都很近喔！

台中親子水上嘉年華戲水區

台中親子水上嘉年華除了有6大主題玩水組合，還有一座高達10公尺的龍躍滑梯，園區內會有水霧噴灑幫大家消暑，不定時還會出動泡泡機，增加好玩的趣味性！此外，每週六日都會有主題限定活動：夏日冰封、西瓜派對、槍林彈雨等，務必讓大家玩到盡興而歸

也有可愛的小朋友帶水槍來玩，互相用水攻擊對方，整個園區都充滿了歡樂的嘻笑聲

這區是龍蝦＋小艇池，還好池水都不深，頂多50公分左右，小孩可在此安心戲水

這一池的主角是充氣雪人，水池也不深，適合小小孩來玩

園區也備有香蕉船，搖搖晃晃的香蕉船很多人喜歡，因為玩累了還可趴在船上讓別人推著走，這樣就省力多了

趁著試營運人潮不多，趕快跟雪人合照一下，正式開幕以後人山人海，可能不容易拍到這種空景

這一區北極熊戲水池的規模就大多了，好幾個氣墊溜滑梯和滑水道，可以連起來玩，比較適合大朋友在此嬉戲

鏡頭拉近些拍張北極熊給大家看，中間的是爬梯，左右二邊都有滑道可以往下滑，這樣才不會擠成一團

粉紅色的戲水池看起來就很夢幻，溜滑梯還多達四個，應該會有很多女生希望來這一池玩

跟其他幾區不一樣，這個火鶴戲水區上面還有遮陽棚，玩起來比較不怕豔陽直射的威力，不過這區沒有溜滑梯，比較適合靜態的玩法

原本以為這區會比較無聊，沒想到園區還準備了泡泡機的驚喜！不定時就會有泡泡機噴灑出一堆雪白泡沫，小孩都開心到尖叫起來了

每個人都奮不顧身往泡泡裡鑽，一條條的泡沫水龍不斷往外噴灑，瞧瞧身上頭上都是泡沫的小孩，笑容多開心啊！

台中親子水上嘉年華美食攤

來水上嘉年華玩也不用擔心肚子餓，因為旁邊就有一整排的美食攤位，第一攤就是大腸包小腸，還有大甲美食芋籤糕

吃素的人也不用怕，他們也有蔬食油飯和杏仁茶，以及燕窩養生飲

這麼熱的天，不來支冰棒消消暑怎麼可以？而且它們賣的可是做工繁複的水果冰棒，不僅好看還更好吃呢！

沒想到竟然連夜市常見的遊戲攤都有，玩水玩累了，還能順便來這裡打一下彈珠，有得吃又有得玩，小朋友應該都會樂而忘返吧？

台中親子水上嘉年華開幕式

這張是水上嘉年華開幕式的邀請函，7/6(六)早上9:00開始入場，除了有開幕儀式，還有街頭藝人表演，下午1:00~2:00還有打倒怪獸遊戲，不難想像會有多好玩！

就連胡瓜主持的民視節目綜藝大集合，7/10(三)早上9:30就開始遊戲彩排，11:00錄影採排，屆時現場一定更為熱鬧，台中鄉親記得呼朋引伴來親子水上嘉年華看錄影嘿！